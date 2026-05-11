Demolición en la avenida Nicolás Ayllón: familias se resisten a dejar sus viviendas tras más de dos décadas

La situación en Ate se torna tensa ante la demolición de propiedades para ampliar una vía. Residentes expresan su temor y preocupación por la seguridad de sus hogares, a pesar de las advertencias.

La demolición de viviendas en la avenida Nicolás Ayllón, en Lima, avanza tras más de veinte años de ocupación, mientras varias familias se resisten a abandonar sus hogares en medio de tensiones y riesgos. La recuperación de la vía inició el fin de semana y ha permitido liberar alrededor de 2.300 metros cuadrados, aunque persisten edificaciones en pie y habitantes dentro de las mismas.

El operativo comenzó el fin de semana y ha contado con la participación de la Policía Nacional, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Ate. El objetivo principal es ampliar la avenida y mejorar la circulación vehicular, una demanda permanente para una de las vías más congestionadas de la ciudad. Se prevé la habilitación de hasta tres carriles adicionales, lo que facilitaría la movilidad tanto de vehículos como de peatones en horas de mayor tránsito.

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A pesar de la intervención, la totalidad de las viviendas no ha sido desocupada. Muchas estructuras aún permanecen en pie y se observa la presencia de habitantes dentro de los inmuebles, quienes argumentan haber construido sus casas a lo largo de más de dos décadas de esfuerzo. La situación se complica por los riesgos asociados a las edificaciones parcialmente demolidas, donde quedan expuestos fierros y escombros, además de aguas empozadas desde el inicio de las labores.

Familias desafían desalojo en avenida Nicolás Ayllón durante operativo de demolición | MML

Habitantes se resisten a abandonar viviendas

La recuperación del área implica un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Ate. Las autoridades han estimado que el retiro de los restos de las viviendas tomará al menos quince días.

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Durante el operativo, se detectaron otras actividades en riesgo, como un mercado que funcionaba en el sector intervenido. Además, existen negocios que quedaron parcialmente destruidos, como una óptica, cuyos propietarios aún permanecen en el lugar.

El desalojo ha provocado malestar entre los afectados, quienes buscan dialogar con las autoridades para obtener información sobre alternativas habitacionales o compensaciones, aunque hasta el momento no se ha confirmado ningún plan de reubicación.

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El proceso de demolición no solo responde a la necesidad de ampliar la vía, sino que también pone de manifiesto la compleja realidad de la ocupación informal y la falta de soluciones habitacionales para quienes han hecho de esas viviendas su hogar durante décadas.

Habitantes de la zona rechazan salir de sus casas pese al despliegue de autoridades y maquinaria, en medio de riesgos estructurales y ausencia de soluciones claras para quienes pierden su único hogar| MML

Durante el fin de semana, la Municipalidad de Lima ejecutó un operativo para recuperar el área ocupada irregularmente en la avenida Nicolás Ayllón. Se demolieron viviendas, un mercado y un grifo que impedían el tránsito. El proceso incluyó notificaciones previas y el despliegue de maquinaria pesada, unos 700 policías, 300 agentes municipales y medidas de desvío vehicular para asegurar la seguridad y reducir el impacto en la circulación.

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Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú se encarga de mantener el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y hacer cumplir las leyes durante operativos y situaciones de emergencia.

El SAMU brinda atención médica prehospitalaria y responde a emergencias de salud, trasladando y asistiendo a personas que requieren atención inmediata.

El Cuerpo General de Bomberos se dedica a la prevención y atención de incendios, rescates, manejo de materiales peligrosos y auxilio en situaciones de desastre.