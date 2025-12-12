Regidores de Chiclayo plantean suspensión temporal contra alcaldesa Janet Cubas por árbol de Navidad esquelético

Fuente: 24 Horas/Panamericana TV

La regidora de Chiclayo, María Quispe, indicó este miércoles que existe la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria para evaluar la suspensión temporal de la alcaldesa Janet Cubas, luego de la polémica surgida por la instalación del árbol de Navidad en la plaza principal, criticado por vecinos tanto por su apariencia como por el gasto involucrado.

“Los regidores de la municipalidad, el día cinco de diciembre, hemos recibido mediante oficio una invitación para el encendido de luces (que no se realizó). Entonces, estaría ella incurriendo en una falta grave”, declaró a 24 Horas de Panamericana TV.

Quispe añadió que el reglamento interno del concejo establece que “cualquier regidor o alcalde que emita declaraciones falsas, perjudique la imagen institucional, puede recibir una amonestación escrita, verbal o incluso una suspensión”.

“Tenemos que convocar a una sesión extraordinaria para analizar la posibilidad de suspender a la alcaldesa hasta por treinta días, por haber emitido declaraciones falsas”, sostuvo.

Fuente: 24 Horas

La autoridad edil había negado previamente que el árbol de Navidad haya costado S/20 mil, explicó que ese monto corresponde a la decoración de todo el parque y aseguró que los trabajos no han concluido, por lo que el resultado final superará al de años anteriores.

Sin embargo, la regidora señaló que ha recabado información que indica que el costo asciende a S/21 mil, monto que incluye el armado del árbol, la iluminación del parque y la decoración de dos cuadras del icónico paseo peatonal Elías Aguirre.

“Estamos también en total desacuerdo y rechazo como mujer las declaraciones emitidas por la alcaldesa cuando ella manifiesta de que eso sería un atentado contra un género. Acá no estamos en una lucha de géneros, acá estamos reclamando por la ineficacia en los trabajos”, dijo.

Por su parte, el regidor Ricardo Castillo calificó el diseño del árbol como una ofensa tanto para la estética como para la creatividad artística y el uso de los recursos destinados a la decoración del parque principal.

“En otras oportunidades hemos tenido un árbol mucho más grande, mejor adornado y que alrededor jugaban los niños”, expresó en diálogo con Exitosa. Además, se refirió al incidente con el influencer Jordy Rioja, quien fue intervenido tras ser acusado de vandalizar el árbol.

“La actitud del tiktoker de cruzar la línea de la legalidad, de atentar contra la propiedad pública e incitar a la población a la violencia es condenable, pero compartimos la indignación del tiktoker, que es la misma indignación de toda la población de Chiclayo”, señaló.

El regidor Orlando Puell denunció que la comuna también cobraría a los microempresarios por donar árboles navideños. “Esta Navidad, el parque estaría generándose un tema lucrativo y no da un resultado”, manifestó.

En tanto, su homólogo Eduardo Díaz consideró que el gasto en la decoración es injustificable e indignante. “Lamentablemente, los chiclayanos tenemos una forma totalmente de pensar, de ver las cosas. No hay un diseño específico, no vemos un plan de trabajo relacionado con el planeamiento de lo que es una Navidad muy chiclayana”, indicó.

