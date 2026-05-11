Trágico choque en la Panamericana Sur deja dos muertos y 12 heridos en VES: conductor con 22 mil soles en papeletas huyó

Choque de bus y combi en la Panamericana Sur deja dos muertos en VES. Latina

Un choque entre una combi y un bus en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, a la altura del paradero informal conocido como Capilla, en el distrito de Villa El Salvador, dejó dos muertos y doce heridos la mañana de este lunes 11 de mayo. Uno de los fallecidos tenía 20 años y se desempeñaba como copiloto de la minivan, que cubría la ruta de Villa El Salvador hacia el norte de Lima. Entre los heridos hay un menor de 16 años.

El accidente se habría originado por una carrera entre los dos vehículos a escasos 40 metros del paradero Capilla, un punto de paradero informal que opera pese a los diques instalados por la municipalidad para impedir que los vehículos se detengan en ese tramo.

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El chofer de la combi huyó del lugar tras el impacto. Los registros de tránsito revelan que el conductor acumula una deuda de 22 mil soles en papeletas de infracción, lo que refleja un historial reiterado de infracciones viales. Las autoridades se encuentran en su búsqueda.

Choque en la Panamericana Sur a la altura de Villa El Salvador deja dos fallecidos y 12 heridos. X.com

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú movilizó nueve unidades de rescate y auxilio a la zona, donde los equipos trabajan en la atención de los heridos. Varios de ellos ya fueron trasladados a centros de salud de la zona sur de la capital.

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Según las primeras informaciones, el conductor del bus redujo la velocidad en la Panamericana Sur y la minivan no logró calcular la distancia, por lo que se empotró contra el vehículo de mayor tamaño. Los doce heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde reciben atención médica tras presentar golpes de diversa consideración.

Las autoridades confirmaron que el chofer de la minivan no figura entre los heridos atendidos en los centros de salud, lo que ratifica su fuga del lugar. El copiloto fallecido fue identificado como Deyvis Daniel Herrera Poma, de 20 años. El segundo fallecido tendría alrededor de 50 años, aunque hasta el cierre de esta nota su identidad no había sido establecida.

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Imágenes de Andina del trágico choque en la Panamericaan Sur en Villa El Salvador. Andina

El conductor del bus quedó detenido en la comisaría del sector para brindar sus generales de ley ante las autoridades policiales.

Cierre parcial

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE), que desde inicios de año asumió la administración de la Panamericana Sur tras el cese de operaciones de la concesionaria Rutas de Lima, decidió cerrar dos de los tres carriles de la vía en sentido de sur a norte. La medida generó una fuerte congestión vehicular en uno de los principales accesos al sur de Lima.

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Posteriormente, el cierre se limitó a solo un carril, facilitando un tráfico más fluido.

El siniestro se suma a otros dos accidentes de tránsito que se registraron en la misma Panamericana Sur durante la madrugada de este lunes, lo que convierte a esta arteria en escenario de tres incidentes viales en pocas horas.

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Caos en la Panamericana Sur: tráfico avanza a paso lento tras accidente de madrugada. Foto: captura TV Perú

ATU y Minsa se pronuncian

El Ministerio de Salud afirmó en X (ex Twitter) que activó una respuesta inmediata ante el accidente vehicular en Villa El Salvador mediante el despliegue de tres ambulancias del SAMU. Tras el traslado de dos heridos para su atención oportuna, la institución mantiene una unidad adicional en alerta y dispuso que los centros de salud locales permanezcan atentos para recibir a posibles pacientes adicionales.

En tanto, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio a conocer en redes sociales que los buses de la ruta alimentadora Villa El Salvador registran demoras de aproximadamente 15 minutos en ambos sentidos. La congestión vehicular generada en el distrito afecta la frecuencia habitual del servicio, por lo que recomienda a los usuarios tomar las previsiones del caso ante estos retrasos temporales.

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Vía de alto riesgo

Panamericana Sur: un reciclador muere y diez pasajeros quedan hospitalizados tras choque| América Noticias

La Panamericana Sur presenta una alta siniestralidad debido a la peligrosa convivencia de vehículos de distinto tonelaje. En una misma ruta transitan autos particulares a gran velocidad junto a camiones de carga pesada y buses interprovinciales. Esta diferencia de magnitudes, sumada a las maniobras imprudentas para adelantar en tramos rectos, incrementa el riesgo de colisiones múltiples y choques por alcance de alta energía.

La infraestructura también juega un rol crítico en los accidentes recurrentes. Muchos sectores carecen de carriles de aceleración adecuados en los ingresos, lo que obliga a los conductores a incorporarse de forma abrupta al flujo rápido. Asimismo, la presencia de peatones que cruzan la vía en zonas sin puentes o paraderos informales genera atropellos constantes, un problema que se agrava en invierno por la densa neblina y la humedad de la pista.

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Finalmente, el factor humano y la falta de control preventivo consolidan el peligro en esta autopista. El exceso de velocidad es una constante, impulsado por conductores que ignoran los límites en zonas urbanas. Durante los fines de semana y temporadas de vacaciones, el consumo de alcohol y el cansancio de los choferes de larga distancia elevan las estadísticas, mientras que la fiscalización actual resulta insuficiente para cubrir la extensión total de la ruta.