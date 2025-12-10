Perú

Alcaldesa de Chiclayo niega que árbol de Navidad esquelético haya costado S/20 mil: “Está bonito y aún no se ha culminado”

Janet Cubas afirmó que la ornamentación de la plaza de Armas aún no se encuentra terminada y consideró un acto de “vandalismo” la acción del influencer detenido

La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, negó este miércoles que el árbol de Navidad instalado en la plaza de armas de la ciudad, criticado por su apariencia esquelética, la falta de luces y la tela que parecía papel higiénico, haya tenido un costo de S/20 mil.

En una rueda de prensa, la autoridad edil señaló que ese monto corresponde a la decoración de todo el parque y que su administración siempre busca economizar y gastar lo “menos posible”, cumpliendo con normativas que permiten ajustes, como las órdenes de servicio por menos de ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

“Este es el costo por ser austeros, por cuidar el último real de la municipalidad”, añadió y explicó que la decoración aún no está terminada. Mencionó que debido a la misa y procesión del 8 de diciembre, la municipalidad priorizó esas actividades, lo que retrasó la tradicional ceremonia de encendido de luces.

No obstante, aseguró que los trabajos siguen en curso y que el resultado final será mejor que en años anteriores. “Me ratifico en que está bonito y aún no se ha culminado. Cuando lo culminemos, va a estar mucho más bonito y lo diré con mucho orgullo”, expresó.

El tiktoker Jordi Rioja Cruzado, de 26 años, fue detenido tras vandalizar árbol navideño que causó críticas en Chiclayo| Existosa Noticias

Cubas también rechazó que su gestión tenga indicios de corrupción. “Podemos equivocarnos en algunas cosas y corregirlas, pero de ahí a robar o llevarnos un sol que no nos corresponde, jamás... Están acostumbrados a esas situaciones. Con nosotros eso no ocurre, aquí hacemos un trabajo honesto, eficiente, y siempre apegado a la norma”, afirmó.

Reconoció, sin embargo, que su administración todavía no ha conseguido establecer una conexión efectiva con la población, lo que podría explicar el descontento ciudadano. “No hemos encontrado ese conector que nos permita que la comunicación sea más fluida”, dijo, aunque subrayó que trabaja con profesionales del área para mejorar la interacción.

Calificó como “un acto de vandalismo” el incidente protagonizado por el influencer Jordy Rioja, intervenido tras ser acusado de vandalizar el árbol de Navidad. “Es la quinta vez que este joven es detenido”, refirió al confirmar que la municipalidad continuará con la denuncia presentada.

Según un video publicado en la cuenta de TikTok del joven, él y otras personas quitaron la tela del árbol, lo que motivó la intervención policial minutos después y su traslado a la comisaría local.

La autoridad municipal enfatizó que su gestión se apega a los principios de honestidad y desmintió cualquier señal de corrupción, aunque admitió dificultades para establecer una comunicación efectiva con la ciudadanía

Durante su discusión con los agentes, Rioja explicó que solo había grabado un clip y que la gente se acercó a su video para mostrar su malestar por la decoración. “Puede haber indignación, pero la indignación no da derecho a hacer esta barbaridad. Para nosotros esto es un acto de vandalismo”, concluyó Cubas.

Chiclayo forma parte de ‘Los caminos del papa León XIV’, un recorrido turístico por las regiones donde Robert Prevost desarrolló su trayectoria pastoral en Perú durante casi cuatro décadas.

León XIV, estadounidense de nacimiento y con nacionalidad peruana, fue obispo de la ciudad norteña durante ocho años. Tras ser nombrado papa, saludó a la diócesis desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en El Vaticano, lo que impulsó al Ejecutivo y a autoridades regionales a planear esta ruta turística.

