BAP Pisco zarpa a Hawái: Marina de Guerra del Perú participa en el mayor ejercicio naval del Pacífico

Un informe especial desde el interior del BAP Pisco, uno de los buques multipropósito más importantes de la Armada Peruana. Descubra sus capacidades, desde el puente de mando hasta su completa área de sanidad, mientras se prepara para un exigente ejercicio naval en Estados Unidos. Panamericana

El buque multipropósito ‘BAP Pisco’ de la Marina de Guerra del Perú ha iniciado su travesía hacia Hawái para participar en uno de los ejercicios navales más exigentes del mundo, el RIMPAC, en el que pondrá a prueba la capacidad operativa y el entrenamiento de sus 381 tripulantes durante más de tres meses. De acuerdo con un Panamericana Televisión, la embarcación representa a Perú en un entorno internacional donde confluyen fuerzas navales de distintas partes del planeta.

El BAP Pisco forma parte de los dos buques multipropósito con los que cuenta la Marina de Guerra del Perú. Construido en los astilleros del Servicio Industrial de la Marina (SIMA Perú), está diseñado para cumplir misiones navales y de guerra anfibia, además de transporte de tropas, vehículos y operaciones de ayuda humanitaria. El capitán de corbeta Raúl Castro, jefe de Operaciones del buque, explicó que el puente de comando es el centro neurálgico de la nave, desde donde se concentran todas las operaciones y se controla la propulsión, la dirección y los sistemas de emergencia de la embarcación.

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“El puente de comando es el lugar donde se puede tener el mando de toda la unidad, donde se encuentra el comandante y otros puestos de guardia que permiten operar todo el buque”, detalló Castro.

El operativo RIMPAC congrega a fuerzas navales globales y desafía a los marinos peruanos a demostrar sus capacidades técnicas y operativas a lo largo de más de tres meses de navegación| Andina

El BAP Pisco cuenta con una eslora de 122 metros y una manga de 22 metros, dimensiones que permiten una amplia capacidad de carga y maniobrabilidad.

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Vida a bordo y espacios clave

El recorrido al interior del buque revela espacios diseñados para la eficiencia y la respuesta inmediata ante emergencias. Los pasillos y escaleras, de estructura compacta, facilitan el tránsito rápido en situaciones críticas. Entre los ambientes se encuentra la cámara de oficiales, utilizada tanto para el consumo de alimentos como para reuniones y eventos protocolares.

La capacidad del BAP Pisco va más allá de lo estrictamente militar. Según relató su jefe de operaciones, la nave dispone de una completa área de sanidad, equipada con servicios de rayos X, odontología y recuperación de pacientes.

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“Estas áreas también nos permiten realizar campañas de salud cuando llegamos a diferentes puertos, brindando atención a la población local”, explicó Castro.

Tripulación del BAP Pisco inicia misión internacional rumbo al exigente RIMPAC en Hawái| Andina

El desafío internacional de RIMPAC

El ejercicio RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise), liderado por la Marina de los Estados Unidos, se realiza cada dos años y convoca a las principales fuerzas navales del mundo. El próximo 25 de mayo, los 381 tripulantes del BAP Pisco asumirán el reto de representar a Perú durante más de tres meses de navegación y entrenamiento en alta mar. El proceso de preparación para este operativo exige que todas las áreas de ingeniería, operaciones, armamento y logística del buque estén listas, una tarea que, según el capitán de corbeta Castro, se planifica con casi un año de anticipación.

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“Primero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a realizar en el operativo y practicar los mismos ejercicios en territorio nacional”, indicó Castro. Los tripulantes pondrán a prueba su capacidad de respuesta, coordinación y operatividad en escenarios complejos y realistas.

El desafío del RIMPAC representa una oportunidad única para los miembros de la tripulación. El marinero Héctor Mallma, ayudante de cubierta de vuelo, detalló su experiencia en el mar, pero narró qué significa este nuevo reto.

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“He recorrido mayormente el litoral peruano, pero esta vez tengo la gran oportunidad de participar en un ejercicio internacional como es el RIMPAC. Asimismo, representar a nuestro Perú y conocer y competir con las marinas de todo el mundo”, señaló.

La técnica de primera en Telemática Maribel Fernández compartió su satisfacción por integrar la dotación del buque: “Me siento muy orgullosa. Desde muy pequeña a mí me ha gustado la vida militar y estoy muy orgullosa de pertenecer al BAP Pisco”.

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En la sala de control de ingeniería, el técnico Llerena Reyes explicó la función clave de su puesto: desde ese compartimiento se controla la distribución eléctrica, los equipos auxiliares y la propulsión del buque.

El BAP Pisco no es la única unidad que participa en este despliegue. El BAP Chipana, tras completar un proceso de modernización, también formará parte del ejercicio internacional, fortaleciendo las capacidades operativas de la flota nacional. Perú cuenta con más de veinte buques en su flota militar, entre los que destaca el BAP Carrasco, un buque oceanográfico dotado de capacidades polares y fundamental para la investigación científica.

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