Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 11 de mayo

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de aspectos tanto nacionales como internacionales </p>

Guardar
Google icon
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

El precio de los combustibles se actualiza diariamente, por lo que es importante conocer los costos por galón y llenar el tanque en la mejor opción.

Aquí están los precios promedios de las gasolinas en la ciudad de Lima para este lunes 11 de mayo, según la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), detallando las tarifas más altas y más económicas para que no te tomen por sorpresa.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que los precios publicados por la Facilito son publicados por los mismos operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina

Fecha: lunes 11 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 23.65 soles el galónPrecio mínimo: 18.29 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 24.99 soles el galónPrecio mínimo: 19.49 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 26.49 soles el galónPrecio mínimo: 21.58 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

El capital humano: la verdadera riqueza estratégica del Perú en el siglo XXI

Perú enfrenta uno de sus mayores desafíos: transformar riqueza potencial en capacidades reales

El capital humano: la verdadera riqueza estratégica del Perú en el siglo XXI

Bolivia habilita desde hoy un “puente aéreo” para evacuar a más de 400 peruanos varados por bloqueos en protestas sociales

El gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, puso a disposición los aviones Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana para el operativo internacional. Las aeronaves partirán desde La Paz y Oruro con destino a la ciudad de Juliaca, en Puno

Bolivia habilita desde hoy un “puente aéreo” para evacuar a más de 400 peruanos varados por bloqueos en protestas sociales

Incendio en cochera en el Callao deja dos minivans afectadas: investigan las causas del siniestro

La Policía Nacional del Perú no descarta que se trate de un caso de extorsión y busca cámaras de seguridad en la zona para esclarecer los hechos

Incendio en cochera en el Callao deja dos minivans afectadas: investigan las causas del siniestro

Héctor Cúper será nuevo entrenador de Universitario: los detalles del contrato y la estrategia hasta finales del 2026

El experimentado DT argentino es el elegido por la dirigencia del club ‘merengue’ para levantar al equipo de cara a apuntar al tetracampeonato y la Copa Libertadores

Héctor Cúper será nuevo entrenador de Universitario: los detalles del contrato y la estrategia hasta finales del 2026

Petroperú: MEF autoriza rescate de USD 2.000 millones para asegurar operación ante crisis energética

El nuevo aval se canalizará mediante fideicomisos bajo la supervisión de ProInversión, y estará destinado a asegurar capital de trabajo, inventarios y servicios clave

Petroperú: MEF autoriza rescate de USD 2.000 millones para asegurar operación ante crisis energética
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso de la República del Perú enfrenta posible embargo por fallido proyecto satelital: “Es un escándalo”

Congreso de la República del Perú enfrenta posible embargo por fallido proyecto satelital: “Es un escándalo”

ONPE al 99.632% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Auditora electoral contratada por ONPE fue inhabilitada y no tiene sede física: solo oficinas virtuales y teléfonos desconectados

Roberto Sánchez al banquillo: este 27 de mayo será procesado por presunta apropiación de fondos de Juntos por el Perú

Congresista Noelia Herrera minimiza el feminicidio de Eyvi Ágreda, quemada viva por su acosador: “Pudo haberle pasado a un hombre”

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart revela qué habría afectado su matrimonio con Korina Rivadeneira: “La rutina y la monotonía”

Mario Hart revela qué habría afectado su matrimonio con Korina Rivadeneira: “La rutina y la monotonía”

Ely Yutronic se emociona en su primer Día de la Madre: “Luna llegó a alegrarme la vida”

Monserrat Seminario se pronuncia por denuncia de apropiación ilícita de auto de ‘Melcochita’: “Es vengativo y doble cara”

Karla Tarazona minimiza indirecta de Pamela Franco y reafirma proceso legal: “No me interesa lo que haga o diga”

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

DEPORTES

Héctor Cúper será nuevo entrenador de Universitario: los detalles del contrato y la estrategia hasta finales del 2026

Héctor Cúper será nuevo entrenador de Universitario: los detalles del contrato y la estrategia hasta finales del 2026

A qué hora juega Universitario vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Figura de Los Chankas lanza advertencia a Alianza Lima en la pelea por el Apertura: “Estamos muy vivos todavía”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura

Los Chankas dejan escapar otra oportunidad: suman tres partidos sin triunfos y se frenan en la pelea por el Apertura 2026