Influencer que dañó árbol de Navidad en Chiclayo se disculpó luego de ser liberado: “Estuvo mal lo que hice”

El influencer que dañó el árbol de Navidad en Chiclayo fue liberado .Foto: Amanecer Chiclayano / Chiclayo Honesto

El influencer Jordy Rioja, quien dañó el árbol de Navidad instalado en la plaza central de Chiclayo, fue liberado luego de ser detenido por la Policía de Perú. Luego, se disculpó ante sus seguidores.

“Ante todo, quiero pedir disculpas públicas, primero que nada a mis seguidores, y agradecer a las personas que estuvieron conmigo apoyándome en todo momento”. El joven también reconoció que “estuvo mal lo que hice”, pero aseguró que llegó hasta ese punto porque “ya no podía callar y fue la voz, como todo chiclayano, de que no se burlen más de nosotros”.

“No solamente por el árbol, sino por las pistas con hueco, basura, desagüe, que abundan en la ciudad y nuestras autoridades no hacen nada sobre ese hecho. Espero que todo cambie y que todo Chiclayo no permita este tipo de cosas, porque somos un pueblo de paz, somos un pueblo de amistad y sé que se va a lograr. Gracias”, dijo Rioja.

Detienen a tiktoker que vandalizó árbol de Navidad luego de polémica en Chiclayo| Exitosa/Roger García (X)

¿Qué sucedió?

Vecinos rechazaron la instalación de un árbol de Navidad en el Parque Principal de Chiclayo. El municipio habría destinado S/20 mil al adorno, cuya estructura consiste en una tela blanca dispuesta en forma ascendente.

Un sector calificó el árbol como una “vergüenza”, y varios residentes coincidieron en que la ciudad ha tenido en años pasados decoraciones más acordes a la ocasión. Uno de los testimonios recogidos en medios locales indicó que la práctica de este año refleja indiferencia de las autoridades hacia las costumbres y el sentir ciudadano.

El diseño del árbol se volvió viral, incluso en otros países, luego de la detención del influencer Jordy Rioja, quien grabó un video en el que cuestionó la apariencia del árbol y la reacción ciudadana. En el material expresó que nadie quería tomarse una foto con el árbol y que los vecinos manifestaron su descontento de forma directa al verlo.

Ciudadanos de Chiclayo rechazan el árbol de Navidad armado en la plaza de la provincia. Foto: Roger García (Twitter)

Alcaldesa defiende árbol

La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, negó que el árbol de Navidad ubicado en la plaza de armas de Chiclayo haya costado S/20 mil, como se había difundido en varios medios de comunicación. Según la autoridad municipal, ese monto corresponde a la decoración total del parque principal y no únicamente al árbol, argumentando que su gestión busca economizar y gastar lo menos posible siguiendo la normativa vigente relacionada con los presupuestos y las órdenes de servicio menores a ocho UIT.

Explicó que la decoración aún no estaba terminada y que el retraso en la tradicional ceremonia de encendido de luces se debió a la misa y procesión del 8 de diciembre, eventos que tuvieron prioridad. Aseguró que las labores continúan y que el resultado final superará el de años anteriores. Insistió en que la versión final del adorno será motivo de orgullo y que la intervención se encuentra en proceso de mejora.

Durante su conferencia de prensa, también rechazó cualquier sospecha de corrupción en su gestión. Admitió que puede cometer errores, pero descartó la apropiación indebida de fondos y defendió la labor institucional. En ese sentido, dijo que su administración siempre se rige por el cumplimiento de las normas.