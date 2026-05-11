¿Jorge Araujo seguirá en Universitario tras la llegada de Héctor Cúper? Lo último que se sabe del futuro del ‘Coco’

El arribo del DT argentino a la 'U' abre cuestionamientos sobre lo que ocurrirá con 'Coco'. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

La decisión de Universitario de Deportes de apostar por Héctor Cúper como nuevo entrenador representa un punto de inflexión para el club, que todavía aguarda la firma del contrato y la posterior oficialización. El argentino asumirá el cargo que hasta ahora ocupaba Jorge Araujo en condición de interino, luego de una etapa en la que el equipo logró tres victorias y sufrió dos derrotas, alejándose de la pelea por el Torneo Apertura y complicando sus aspiraciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El complicado momento deportivo precipitó la búsqueda de un entrenador con mayor experiencia internacional, relegando a ‘Coco’ a un papel secundario tras no lograr consolidar una regularidad en los resultados. La situación actual del técnico interino es uno de los temas que más expectativa genera en el entorno del club, especialmente después de que el periodista Gustavo Peralta diera a conocer detalles sobre su futuro inmediato.

PUBLICIDAD

Según lo que dijo en el programa de YouTube, Modo Fútbol, desde la administración de la ‘U’ existe el interés de retener a Araujo y reubicarlo dentro de la estructura deportiva, ya sea en el área profesional o en divisiones menores. “Yo creo que la administración tiene planes con él. Pero también un poco lo que uno ha podido averiguar del entorno del ‘Coco’ es que él quiere dirigir Primera División y puede ser una posibilidad de eso”, afirmó el comunicador.

El efusivo abrazo entre Jorge Araujo, Aldo Corzo y Alex Valera tras el primer gol de Universitario ante Deportivo Garcilaso. - créditos: Liga 1

La voluntad de Universitario de ofrecerle a Jorge Araujo un nuevo rol contrastaría con la aspiración del técnico de seguir desarrollando su carrera en la máxima categoría. Peralta agregó: “Tal vez tiene esa intención de manera sostenida dirigir en Primera y porque ya ha habido momentos donde no ha habido técnico en FC Cajamarca, en Sport Boys, por ejemplo, y fue ofrecido por algún empresario. Entonces, ahí puede darse esa posibilidad”.

PUBLICIDAD

Por el momento, el entrenador de 46 años seguirá al frente del equipo en el próximo duelo frente a Sport Boys, programado para el lunes 11 de mayo en el estadio Miguel Grau del Callao. Aún no está definido si también comandará al elenco ‘merengue’ en el siguiente encuentro ante Atlético Grau el viernes 15 de mayo en el estadio Monumental.

La incertidumbre sobre el futuro de Araujo, que en un principio quiso quedarse como técnico permanente, se suma a la compleja coyuntura interna del club, que enfrenta la presión de la hinchada y la necesidad de reconstruir un proyecto deportivo. Eso sí, Jorge ya sabe lo que es dirigir a un equipo profesional, cuando trabajó en Academia Cantolao en 2019 y luego en la reserva de la ‘U’.

PUBLICIDAD

En una reciente entrevista, el técnico argentino habló de su gestión de los planteles. (Video: Ferro Stream)

El error de Jorge Araujo en Universitario

El desempeño de Jorge Araujo también ha sido objeto de análisis crítico por parte de periodistas deportivos. Giancarlo Granda señaló que una de las principales falencias del entrenador interino fue la falta de una identidad propia en el equipo. “(Jorge Araujo) tú tienes que implantar tu estilo propio. A mí lo que me cuesta y lo que me enoja de Araujo es que no he visto su mano”, expresó en Radio Nacional.

El ‘Flaco’ cuestionó la repetición de esquemas y la ausencia de variantes tácticas respecto a la gestión anterior. “¿En dónde está la mano de Araujo si juegan lo mismo que con Rabanal? ¿Dónde están los extranjeros? Con Rabanal no jugaba un solo extranjero. ¿Alzugaray está para ser suplente en la ‘U’? No pues, tiene que jugar”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Para el comunicador, la responsabilidad por los resultados adversos debe ser compartida entre la directiva, los jugadores y el cuerpo técnico. “La repartición de las responsabilidades es 40% la directiva, 40% los jugadores y 20% Araujo. Así se divide, hasta incluso 50% directiva y 30% jugadores... Ahora, el que para el equipo es Araujo y tiene un mes, no es que tenga dos días”, remarcó.