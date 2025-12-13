Perú

Influencer que dañó árbol de Navidad en Chiclayo niega haber sido detenido varias veces por la PNP: “Soy un ciudadano limpio”

Janet Cubas, la alcaldesa de Chiclayo, aseguró que Jordy Rioja había sido detenido por policías hasta en cinco ocasiones. El joven de 26 años volvió a pedir disculpas por dañar la estructura

Un influencer fue detenido luego de dañar el árbol de Navidad .Foto: Roger García (Twitter) / Prensa Enlace Informativo

El influencer que dañó el árbol de Navidad que instaló la Municipalidad de Chiclayo, Jordy Rioja, volvió a pedir disculpas públicas. En diálogo con Exitosa, dijo que se excedió ante la frustración que sentía por los problemas en pistas, el recojo de basura, entre otros. “Me duele como chiclayano que a mi ciudad la tomen como si fuera la peor, la más destruida”, dijo.

El joven de 26 años dijo que trabaja en redes sociales hace seis años, por lo que negó que haya hecho el video con el objetivo de tener vistas o volverse viral. “Hay mucha gente que ya me conoce”, aseguró.

“Yo tengo que grabar diario porque las redes sociales son mi trabajo como comunicador. Entonces, vi (en redes) que el árbol que estaba así envuelto como papel higiénico y yo pensaba que era inteligencia artificial. Yo me fui a la catedral a constatar y vi el árbol así, lo vi encendido”, acotó al medio.

Por otro lado, rechazó las expresiones de la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, quien mencionó que el influencer tenía cinco detenciones en su historial. “Voy a sacar mi reporte en la Policía y voy a demostrar con pruebas que soy un ciudadano limpio y que solo quise alzar la voz de todo el pueblo de Chiclayo”, puntualizó.

La autoridad intentó justificar la apariencia del adorno, señalando que se trató de una medida de austeridad y que la decoración aún no estaba terminada durante la polémica. “Me ratifico en que está bonito y aún no se ha culminado. Cuando lo culminemos, va a estar mucho más bonito y lo diré con mucho orgullo”, afirmó en una conferencia de prensa.

El influencer que dañó el árbol de Navidad en Chiclayo fue liberado .Foto: Amanecer Chiclayano / Chiclayo Honesto

Fue noticia mundial

El árbol de Navidad de la plaza central de Chiclayo fue noticia a nivel internacional. Diversos portales extranjeros, como el medio alemán Need to Know, replicaron la noticia, cuestionando tanto la calidad como el costo del árbol.

La controversia escaló cuando vecinos de Chiclayo expresaron su rechazo por la estructura del árbol, señalando que la decoración carecía del espíritu festivo habitual. El incidente resultó en la detención de Jordy Rioja, quien luego fue llevado a la comisaría local después de grabar un video en el que expresó su disconformidad por el adorno navideño.

Internautas y ciudadanos recordaron que, en años anteriores, la ciudad había presentado decoraciones que cumplían con las expectativas locales. Varios residentes plantearon que la inversión destinada al árbol podría haberse utilizado para resolver problemas urbanos.

La Contraloría identificó graves deficiencias en la contratación de la decoración navideña, alertando sobre posibles irregularidades administrativas en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Foto: Composición Infobae Perú

Contraloría identifica irregularidades

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la contratación del servicio de decoración navideña ejecutado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, donde el árbol colocado en el parque principal fue objeto de críticas por parte de vecinos y usuarios de redes sociales.

El contrato, valorizado en 21 mil soles, incluyó la instalación de un árbol que no cumplió con las especificaciones técnicas establecidas ni con el diseño referencial presentado por la proveedora. La entidad de control otorgó cinco días hábiles a la alcaldesa Janeth Cubas Carranza para informar sobre las acciones de corrección frente a los hallazgos.

Entre las deficiencias señaladas, la Contraloría encontró que el árbol navideño no coincidía con lo ofertado ni cumplía los estándares exigidos en los términos de referencia del proceso de contratación.

Las diferencias entre la estructura instalada y el modelo propuesto quedaron documentadas en fotografías, lo que demuestra la falta de correspondencia con el producto contratado. Además, la ejecución y supervisión del servicio presentaron falencias que generaron cuestionamientos sobre el uso del presupuesto y la transparencia del proceso.

