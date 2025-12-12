Nuevo remate de terrenos, departamentos y viviendas a precios rebajados: subasta se llevará a cabo a mediados de diciembre

Los inmuebles están distribuidos en Lima —con opciones en distritos como Lince, Comas, Carabayllo, Ancón, San Isidro y Surco— así como en Junín e Ica. Foto: composición Infobae Perú/difusión

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció un remate de bienes inmuebles en segunda convocatoria, que incluirá 24 propiedades a ser subastadas. El evento se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre de 2025, a partir de las 08:50 horas, en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en la Av. Del Aire 384, San Borja, Lima.

La subasta presenta una diversidad de propiedades embargadas, que incluyen departamentos, casas, oficinas, estacionamientos y terrenos. Los bienes se encuentran en diversas ubicaciones geográficas, abarcando las regiones de Lima (en distritos como Lince, Comas, Carabayllo, Ancón, San Isidro y Santiago de Surco), Junín (en Huancayo) e Ica (en Pisco). Los precios base para los inmuebles arrancan desde un mínimo de S/ 2.016,13.

Propiedades inmuebles destacadas en Lima

La capital peruana concentra la mayor cantidad de bienes a rematar. Uno de los inmuebles con mayor tasación es un terreno de 500,00 m² ubicado en la Manzana 121 Lote 6-B del distrito de Lince. Este terreno tiene un precio base de S/ 1.283.840,00, partiendo de una tasación de S/ 2.265.600,00, y su remate está programado para las 08:50 horas.

Además de terrenos, se rematará una oficina en el 11vo Piso de la Avenida Ricardo Rivera Navarrete Número 762, en San Isidro. Esta propiedad cuenta con un área de 195,20 m² y tiene un precio base de S/ 944.637,87. También destaca un departamento de 220,74 m² en Ancón, cuya tasación es de S/ 372.690,79 y cuyo precio base es de S/ 211.191,45. Las ofertas por este departamento se harán sobre el 50% de las Acciones y Derechos.

La oficina en Surco a ser subastada. Foto: Indecopi

Otros bienes en Lima incluyen viviendas en Comas y Carabayllo. Una casa habitación en la Asociación de Vivienda Las Garas, Carabayllo, de 127,200 m², tiene un precio base de S/ 282.594,37. Por su parte, una vivienda en la Urbanización San Agustin Segunda Etapa, Comas, de 120,00 m², tiene un precio base de S/ 262.360,77. El precio base más bajo corresponde a un depósito tipo closet en Surquillo, cuyo valor es de S/ 2.016,13.

Inmuebles fuera de Lima

La subasta del Indecopi también extiende su alcance fuera del departamento de Lima, ofreciendo propiedades en Junín e Ica. Para la región de Junín, se rematará un inmueble (predio urbano) ubicado en el Jirón Santa Isabel Número 1140, en el distrito de El Tambo, Huancayo. Esta propiedad posee un área de 611,20 m² y su tasación asciende a S/ 2.554.578,70, con un precio base de S/ 1.447.594,60. El remate por este predio está programado para las 10:35 horas.

En la región de Ica, los postores podrán ofertar por un terreno de 160,00 m² ubicado en la Mz I Lote 10 de la Urbanización Habilitación Urbana Victor Andres Belaunde, en Paracas, Pisco. Este inmueble, cuya subasta inicia a las 10:40 horas, tiene un precio base de S/ 42.296,00.

Estos son los requisitos para participar en la subasta de Indecopi

Indecopi ha establecido una serie de requisitos indispensables para todos los interesados en participar en el remate público. En primer lugar, es necesario que los postores se presenten en la sede del instituto con, al menos, 20 minutos de anticipación a la hora programada para el remate del bien deseado, y deben portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, ya que no se permitirá la participación con documentos vencidos.

Indecopi fijó requisitos esenciales para quienes deseen participar en el remate público. Foto: difusión

Además del DNI, los participantes deben acreditar un monto no menor al 10% del valor de la tasación del bien inmueble que pretenden adquirir. Este monto, conocido como oblaje, puede presentarse en efectivo o mediante un cheque de gerencia girado a nombre del Indecopi. Por ejemplo, para el terreno en Lince con una tasación de S/ 2.265.600,00, el oblaje requerido es de S/ 226.560,00. Finalmente, quienes actúen en representación de otra persona natural o jurídica deberán presentar un poder vigente e inscrito en la oficina registral correspondiente.

Toma en cuenta estas consideraciones para el remate

La Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi subraya que los bienes a rematar provienen de embargos realizados a personas o empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos del consumidor o por infracciones a la propiedad intelectual. Es importante tener en cuenta que los inmuebles se rematarán en el estado en que se encuentran.

Los interesados deben dar por sentado que han verificado previamente la situación registral y judicial del inmueble, ya que no se aceptará ningún tipo de reclamo posterior sobre las condiciones del bien o las limitaciones de acceso. No obstante, la resolución que disponga la adjudicación del bien establecerá que se “Dejará sin efecto todo gravamen que pese sobre este, salvo la medida cautelar de anotación de demanda”, conforme al artículo 739 del Código Procesal Civil. La lista de remates podría ser modificada por razones propias de los procedimientos coactivos, como la cancelación de multas o la suspensión del procedimiento.