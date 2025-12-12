Perú

Nuevo remate de terrenos, departamentos y viviendas a precios rebajados: subasta se llevará a cabo a mediados de diciembre

Indecopi subastará 24 inmuebles embargados por incumplimiento en el pago de multas vinculadas a derechos del consumidor y propiedad intelectual. Con precios que parten desde los S/ 2.016,13, los interesados deberán acudir a la sede de San Borja con el 10% de la tasación del bien elegido

Guardar
Los inmuebles están distribuidos en
Los inmuebles están distribuidos en Lima —con opciones en distritos como Lince, Comas, Carabayllo, Ancón, San Isidro y Surco— así como en Junín e Ica. Foto: composición Infobae Perú/difusión

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció un remate de bienes inmuebles en segunda convocatoria, que incluirá 24 propiedades a ser subastadas. El evento se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre de 2025, a partir de las 08:50 horas, en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicado en la Av. Del Aire 384, San Borja, Lima.

La subasta presenta una diversidad de propiedades embargadas, que incluyen departamentos, casas, oficinas, estacionamientos y terrenos. Los bienes se encuentran en diversas ubicaciones geográficas, abarcando las regiones de Lima (en distritos como Lince, Comas, Carabayllo, Ancón, San Isidro y Santiago de Surco), Junín (en Huancayo) e Ica (en Pisco). Los precios base para los inmuebles arrancan desde un mínimo de S/ 2.016,13.

Propiedades inmuebles destacadas en Lima

La capital peruana concentra la mayor cantidad de bienes a rematar. Uno de los inmuebles con mayor tasación es un terreno de 500,00 m² ubicado en la Manzana 121 Lote 6-B del distrito de Lince. Este terreno tiene un precio base de S/ 1.283.840,00, partiendo de una tasación de S/ 2.265.600,00, y su remate está programado para las 08:50 horas.

Además de terrenos, se rematará una oficina en el 11vo Piso de la Avenida Ricardo Rivera Navarrete Número 762, en San Isidro. Esta propiedad cuenta con un área de 195,20 m² y tiene un precio base de S/ 944.637,87. También destaca un departamento de 220,74 m² en Ancón, cuya tasación es de S/ 372.690,79 y cuyo precio base es de S/ 211.191,45. Las ofertas por este departamento se harán sobre el 50% de las Acciones y Derechos.

La oficina en Surco a
La oficina en Surco a ser subastada. Foto: Indecopi

Otros bienes en Lima incluyen viviendas en Comas y Carabayllo. Una casa habitación en la Asociación de Vivienda Las Garas, Carabayllo, de 127,200 m², tiene un precio base de S/ 282.594,37. Por su parte, una vivienda en la Urbanización San Agustin Segunda Etapa, Comas, de 120,00 m², tiene un precio base de S/ 262.360,77. El precio base más bajo corresponde a un depósito tipo closet en Surquillo, cuyo valor es de S/ 2.016,13.

Inmuebles fuera de Lima

La subasta del Indecopi también extiende su alcance fuera del departamento de Lima, ofreciendo propiedades en Junín e Ica. Para la región de Junín, se rematará un inmueble (predio urbano) ubicado en el Jirón Santa Isabel Número 1140, en el distrito de El Tambo, Huancayo. Esta propiedad posee un área de 611,20 m² y su tasación asciende a S/ 2.554.578,70, con un precio base de S/ 1.447.594,60. El remate por este predio está programado para las 10:35 horas.

En la región de Ica, los postores podrán ofertar por un terreno de 160,00 m² ubicado en la Mz I Lote 10 de la Urbanización Habilitación Urbana Victor Andres Belaunde, en Paracas, Pisco. Este inmueble, cuya subasta inicia a las 10:40 horas, tiene un precio base de S/ 42.296,00.

Estos son los requisitos para participar en la subasta de Indecopi

Indecopi ha establecido una serie de requisitos indispensables para todos los interesados en participar en el remate público. En primer lugar, es necesario que los postores se presenten en la sede del instituto con, al menos, 20 minutos de anticipación a la hora programada para el remate del bien deseado, y deben portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, ya que no se permitirá la participación con documentos vencidos.

Indecopi fijó requisitos esenciales para
Indecopi fijó requisitos esenciales para quienes deseen participar en el remate público. Foto: difusión

Además del DNI, los participantes deben acreditar un monto no menor al 10% del valor de la tasación del bien inmueble que pretenden adquirir. Este monto, conocido como oblaje, puede presentarse en efectivo o mediante un cheque de gerencia girado a nombre del Indecopi. Por ejemplo, para el terreno en Lince con una tasación de S/ 2.265.600,00, el oblaje requerido es de S/ 226.560,00. Finalmente, quienes actúen en representación de otra persona natural o jurídica deberán presentar un poder vigente e inscrito en la oficina registral correspondiente.

Toma en cuenta estas consideraciones para el remate

La Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi subraya que los bienes a rematar provienen de embargos realizados a personas o empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos del consumidor o por infracciones a la propiedad intelectual. Es importante tener en cuenta que los inmuebles se rematarán en el estado en que se encuentran.

Los interesados deben dar por sentado que han verificado previamente la situación registral y judicial del inmueble, ya que no se aceptará ningún tipo de reclamo posterior sobre las condiciones del bien o las limitaciones de acceso. No obstante, la resolución que disponga la adjudicación del bien establecerá que se “Dejará sin efecto todo gravamen que pese sobre este, salvo la medida cautelar de anotación de demanda”, conforme al artículo 739 del Código Procesal Civil. La lista de remates podría ser modificada por razones propias de los procedimientos coactivos, como la cancelación de multas o la suspensión del procedimiento.

Temas Relacionados

subastasIndecopipropiedades inmobiliariasperu-economia

Más Noticias

Universitario quiere a DT español tras salida de Jorge Fossati: sistema de juego, palmarés y qué falta para concretarse

Desde Ecuador aseguran que la ‘U’ alcanzó un acuerdo con un entrenador europeo para el 2026. Conoce todos los detalles del posible nuevo estratega de los ‘cremas’

Universitario quiere a DT español

Andrés Iniesta se salva de investigación en Perú: Fiscalía desestimó denuncia por fraude contra el ex jugador del FC Barcelona

Las autoridades peruanas determinaron que no existen elementos suficientes para formalizar ni continuar investigación preparatoria contra el campeón del mundo del 2010

Andrés Iniesta se salva de

Johana Cubillas lanza advertencias a Juan Ichazo y Macarena Vélez para que no tengan hijos antes que le dé el divorcio

La nutricionista condiciona el divorcio a su expareja con la resolución de la pensión alimenticia, mientras le responden con pruebas y declaraciones

Johana Cubillas lanza advertencias a

¿Por qué la sostenibilidad ambiental es la agenda que el Perú no puede postergar?

La degradación ambiental y el avance de las economías ilegales frenan la competitividad del país, afectan la salud y reducen la calidad de vida en las regiones

¿Por qué la sostenibilidad ambiental

Cambios en la Iglesia Católica en Perú: papa León XIV nombra nuevos obispos en Piura y Chuquibamba

Con la llegada de Luciano Maza Huamán y Juan Carlos Asqui Pilco a la cabeza de estas diócesis, el Vaticano apuesta por reforzar el trabajo pastoral y responder a los retos sociales en dos importantes regiones del país

Cambios en la Iglesia Católica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Aliaga, funcionario del Minem,

Guillermo Aliaga, funcionario del Minem, sancionado por infracción de neutralidad: confirmó su candidatura en evento de Somos Perú

Indira Huilca anuncia que está dialogando con Alfonso López Chau para postular al Congreso por Ahora Nación

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Alfonso López Chau sobre artículo que escribió sobre Víctor Polay Campos: “Mi condena al terrorismo ha sido y es absoluta”

Archivan investigación contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez por dichos de Jaime Villanueva

ENTRETENIMIENTO

Johana Cubillas lanza advertencias a

Johana Cubillas lanza advertencias a Juan Ichazo y Macarena Vélez para que no tengan hijos antes que le dé el divorcio

Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público peruano

Tammy Parra confiesa que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su mánager

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

DEPORTES

Universitario quiere a DT español

Universitario quiere a DT español tras salida de Jorge Fossati: sistema de juego, palmarés y qué falta para concretarse

Mundial de Clubes de vóley 2025: cruces y equipos clasificados a las semifinales del torneo

Abono Blanquiazul 2026: precios y dónde comprar pack de entradas de Alianza Lima para Liga 1

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Luis Ramos es nuevo refuerzo de Alianza Lima: el poderoso tridente ‘blanquiazul’ para el 2026