Investigan a 15 colegios de Cusco por exigir útiles no escolares, no contar con plan contra ‘bullying’ y más

Indecopi reveló la lista del caso en investigación que reune a varios colegios por similares infracciones. - Crédito Indecopi

Ojo, padres de familia. Indecopi ha revelado que como parte de las acciones realizadas este año para proteger los derechos educativos de los padres de familia y estudiantes, la Comisión de la Oficina Regional en Cusco inició de oficio procedimientos administrativos sancionadores (PAS) contra quince colegios privados, debido a que habrían incurrido en infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor y a las normas que garantizan una adecuada convivencia escolar.

“Las investigaciones iniciales señalan que se habría retenido las libretas de notas por atrasos en el pago de pensiones, la emisión de comunicados públicos por morosidad, y la falta de implementación del Libro de Reclamaciones y su respectivo aviso o el uso de formatos no autorizados”, aclaran, pero esto solo sería una parte de los casos encontrados.

Estos procedimientos alcanzan a los siguientes colegios de Cusco:

Colegio San Juan de Dios Colegio El Nazareno Colegio San Agustín Colegio Galileo Colegio Domingo Savio Colegio Raimondi Colegio Pío Rosario Núñez del Prado Colegio Inmaculada Concepción Colegio San Antonio Abad Colegio José Andrés Rázuri Estevez Colegio La Salle de Quillabamba Colegio Inmaculada Concepción de Anta Colegio Rosa de América Colegio Virgen del Carmen. Colegio Lincoln.

Indecopi investigará a los 15 colegios y podría sancionarlos con grandes multas.

Indecopi investiga a colegios

Indecopi señaló que ya han empezado investigaciones. Las iniciales señalan posibles infracciones como retención de libretas de notas por atrasos en el pago de las pensiones de los estudiantes por falta de los padres. También algunos colegios habrían emitido comunicados públicos a su comunidad por morosidad de estos pagos.

Asimismo, algunos colegios podrían ser sancionados por la falta de implementación del Libro de Reclamaciones y su respectivo aviso o el uso de formatos no autorizados. Como se sabe, establecimientos como este deben contar con este elemento para que los consumidores o usuarios afectados puedan hacer sus quejas.

“Asimismo, se habrían registrado casos de direccionamiento en la compra de textos escolares y la exigencia de materiales que no corresponden al servicio educativo, como rollos de papel higiénico y toalla, pañitos húmedos, detergentes, lejía, ganchos para toallas o bolsas de basura. También se investiga si se produjo el cobro de intereses moratorios superiores al límite establecido por el Banco Central de Reserva del Perú”, resume la entidad.

indecopi ya ha señalado que no se puede obligar a comprar libros escolares nuevos. - Crédito Freepik

Como se sabe, Indecopi ha señalado anteriormente que no se puede obligar a comprar textos escolares nuevos a los padres. Tampoco se puede exigir la lista completa de útiles escolares el primer día de clases.

No habría mecanismo para prevenir ‘bullying’

De igual manera, con su investigación, Indecopi está buscando determinar si se ha registrado una vulneración de los mecanismos destinados a prevenir y atender casos de violencia y ‘bullying’ escolar; pues se habría identificado la ausencia del Plan de Convivencia Democrática, inconsistencias en el Libro de Registro de Incidencias, la falta de registro en el portal SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu) y el incumplimiento de los protocolos establecidos para la atención de casos de violencia escolar.

Asimismo, en el caso del colegio Lincoln, este es investigado por no atender un requerimiento de información formulado por la secretaría técnica de este colegiado dentro de otra investigación que se realiza de oficio.