Remate de bienes en Sunat para este 17 de diciembre: conoce cómo postular de esta subasta

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció que organizará un nuevo remate de bienes inmuebles que busca recuperar deudas tributarias no regularizadas por sus propietarios.

El evento tendrá lugar este miércoles 17 de diciembre en la sede institucional ubicada en la avenida Arenales 335-357, Cercado de Lima, donde se subastarán 38 propiedades embargadas por un valor superior a S/ 57 millones.

El evento, que se llevará a cabo bajo la modalidad de “sobre cerrado”, permitirá que cualquier persona interesada presente su propuesta en un ánfora, siendo adjudicado el bien a quien ofrezca la mayor cifra, previa verificación de los requisitos del proceso.

- Créditos: Sunat.

Para participar, basta con presentar un DNI vigente; el registro y la intervención en la subasta no tienen costo alguno.

Entre los lotes figuran departamentos, casas, oficinas, locales comerciales, terrenos y estacionamientos, lo que constituye una variada oferta tanto para compradores particulares como para inversores. Estas opciones representan una oportunidad para quienes buscan adquirir propiedades a precios competitivos, considerando además la coyuntura de crecimiento de la demanda habitacional y comercial en Lima y diversas regiones.

Los inmuebles más relevantes a subastar incluyen:

Casa (San Miguel): S/ 627.820,87

Casa (Santiago de Surco): S/ 1.285.003,47

Departamento (San Borja): S/ 466.726,54

Depósito (Santiago de Surco): S/ 52.450,11

Depósito (Santiago de Surco): S/ 42.271,53

Depósito (Santiago de Surco): S/ 42.271,53

Estacionamiento (San Borja): S/ 61.705,70

Estacionamiento (Santiago de Surco): S/ 56.738,63

Estacionamiento (San Borja): S/ 21.913,83

Local comercial (Jesús María): S/ 282.766,41

Local comercial (San Isidro): S/ 662.848,87

Local comercial (Cercado de Lima): S/ 2.169.864,85

Local comercial (Santiago de Surco): S/ 54.004,74

Oficina (Cercado de Lima): S/ 50.276,83

Oficina (Cercado de Lima): S/ 135.214,93

Oficina (Cercado de Lima): S/ 186.927,68

Servicio higiénico (Miraflores): S/ 7.788,78

Terreno (San Andrés): S/ 4.522.850,00

Terreno (Cañete): S/ 76.112,86

Terreno (Pueblo Nuevo): S/ 66.476,59

Terreno (Villa El Salvador): S/ 1.245.620,84

Terreno (Sunampe): S/ 954.000,00

Terreno (Sunampe): S/ 275.470,29

Terreno (Sunampe): S/ 282.265,30

Terrenos (Guadalupe): S/ 113.998,85 / S/ 95.000,84 / S/ 95.002,63 / S/ 120.384,19 / S/ 186.029,69 / S/ 186.137,42 / S/ 120.333,91 / S/ 107.667,48 / S/ 94.999,04

Terreno (San Juan de Lurigancho): S/ 70.770,65

Terreno (Ventanilla): S/ 1.660.418,82

La modalidad de sobre cerrado garantiza transparencia y competencia, ya que los postores desconocen las ofertas presentadas por los demás participantes hasta el momento de la apertura. Las condiciones y requisitos han sido publicadas en la página oficial de la entidad, donde también se puede acceder a la descripción detallada de cada bien a subastar.

Los interesados podrán contactar a Sunat llamando a los números 970-589308 o 964-408217 para mayor información. Este tipo de remates representa una opción para adquirir activos a valores atractivos, además de contribuir con el cumplimiento de obligaciones tributarias y fortalecer la recaudación nacional.

La variedad de inmuebles disponibles aumenta las oportunidades tanto para uso personal como para fines comerciales, con precios que van desde S/ 7.788,78 en servicios higiénicos, hasta más de S/ 4,5 millones en terrenos agrícolas y comerciales.