Magaly Medina revela qué le dijo a María Pía Copello tras conocer que Paolo Guerrero estaría en su canal de YouTube

Magaly Medina habla del fichaje de Paolo Guerrero en el canal de YouTube de Maria Pía Copello.

La aparición de Paolo Guerrero en el nuevo canal de YouTube de María Pía Copello generó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la exconductora infantil y la periodista Magaly Medina. Sin embargo, la presentadora de “Magaly TV La Firme” aseguró que la relación entre ambas permanece intacta, pese al vínculo conflictivo que mantiene con el futbolista. Así lo confirmó la propia Magaly Medina, donde detalló las conversaciones que sostuvo con Copello antes del lanzamiento del proyecto.

De acuerdo con Medina, la creadora del canal la contactó con anticipación para informarle que entre los primeros invitados a su espacio digital estaría Guerrero, conocido como el “Depredador”. “María Pía tuvo la gentileza, porque sabe de mi enemistad con Paolo Guerrero, aunque yo no soy una mujer rencorosa y no ando buscando venganza en la vida como otras figuras del fútbol. Ella me lo dijo, me lo comunicó”, explicó Magaly en sus declaraciones.

Paolo Guerrero es parte del canal de María Pía Copello.

La conductora recordó que su desacuerdo con el delantero de la selección nacional data de años atrás, luego de un episodio judicial que derivó en su paso por prisión. Guerrero la demandó por difamación y esa querella la llevó a cumplir una condena en el año 2010. A pesar de ese antecedente, Medina manifestó que no carga rencor y resaltó la actitud respetuosa de Copello al anticipar la presencia de la figura deportiva en su nuevo contenido online.

Magaly Medina resaltó que los negocios y proyectos profesionales son tratados de manera independiente dentro de la amistad que mantiene con la exconductora de “Esto es Guerra”. “Es mi amiga, pero tiene sus negocios como yo los míos y no nos andamos consultando en qué vamos a invertir nuestro dinero o cómo vamos a manejar nuestras carreras (...). Por supuesto, como yo le respondí: ‘Business son business’ y esta es una empresa en la que ella ha trabajado silenciosamente junto a su esposo”, dijo la conductora de TV.

María Pía Copello convocó al productor Peter Fajardo, quien será el nuevo Director de los contenidos del canal '+QTV'.

¿Cómo le avisó María Pía a Magaly Medina de su fichaje?

La periodista también se refirió al contexto en el que fue alertada sobre la colaboración entre Copello y Guerrero. Reafirmó que su colega se condujo con cortesía y transparencia, lo que considera un gesto relevante en un entorno mediático donde las alianzas y los vínculos pueden generar conflictos de interés. Magaly añadió que la forma en la que se enteró reafirma la confianza entre ambas y disminuye la posibilidad de un quiebre amistoso.

Durante la presentación del nuevo proyecto digital, Copello recibió críticas de algunos usuarios y streamers, quienes cuestionaron la selección de invitados. Ante estas reacciones, Medina expresó públicamente su respaldo a la conductora: “María Pía es marketera, está rodeada de un equipo como Peter Fajardo, que es un productor creativo y han jalado personajes que dan de qué hablar”, enfatizó la periodista.

En su intervención, Medina aprovechó para desearle éxito a la iniciativa digital de María Pía Copello. Consideró que la incursión en plataformas como YouTube impulsa la carrera de figuras televisivas peruanas y amplía las posibilidades de desarrollo profesional. La periodista reconoció la visión empresarial de la pareja de Copello, quien trabajó en el diseño y desarrollo del canal.

Paolo Guerrero, Daniela Darcourt y Dafonseka lideran el nuevo proyecto digital de María Pía Copello. Infobae Perú / Captura: IG

Respecto a sus propios planes en medios digitales, Magaly Medina anticipó que está considerando abrir su canal de streaming el próximo año. Actualmente mantiene una presencia en formato pódcast, pero admitió no encontrarse lista para lanzar una plataforma de video de larga duración pronto. “Me parece maravilloso. Si yo tuviera un esposo que me pudiera poner mi canal de YouTube, hace rato. Por supuesto el próximo año lanzaré mi canal de streaming, ahora lo vengo teniendo como pódcast, pero no estoy en condiciones de lanzar un canal de YouTube”, dijo.

Por ahora, María Pía Copello sigue adelante con su nuevo canal, apostando por invitados de alto perfil, y cuenta con el respaldo explícito de Magaly Medina, quien a su vez adelanta un posible desembarco en plataformas audiovisuales para 2026.

Con un formato dinámico y de alto nivel, la presentadora marca su retorno a la escena mediática con un proyecto que promete audiencia masiva. Infobae Perú / Captura: IG