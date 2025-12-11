María Pía Copello celebró la preventa de su nuevo canal y presentó a Peter Fajardo como su brazo derecho: “Es un nuevo comienzo”

Con un formato dinámico y de alto nivel, la presentadora marca su retorno a la escena mediática con un proyecto que promete audiencia masiva. Infobae Perú / Captura: IG

La presentadora y figura de televisión María Pía Copello concretó su transición al entorno digital con el lanzamiento de ‘+QTV’, un nuevo canal de streaming que busca captar a una audiencia digital y diversificada. En la presentación, realizada en Lima, Copello sorprendió al convocar a personalidades de diferentes disciplinas como Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Karina Rivera, Dafonseka y el Flaco Granda. El evento incluyó elementos visuales y de producción inspirados en “Esto es Guerra”, reality de amplia popularidad en la televisión peruana.

‘+QTV’ se suma a la oferta de entretenimiento digital poniendo el foco en la cercanía con la audiencia peruana y la participación activa del público, según remarcó en su introducción María Pía Copello. Al presentar el canal, la conductora afirmó: “Es un nuevo comienzo, nuevas ideas y con todo el corazón”, y describió la plataforma como un espacio destinado a “conectar con la comunidad y conquistar nuevas generaciones con un contenido lleno de entretenimiento variados para todos”.

La estrategia de lanzamiento incorporó la figura de Peter Fajardo, productor con experiencia al frente de “Esto es Guerra”, quien asumirá la dirección de los contenidos del flamante canal de streaming. Durante la presentación, Fajardo agradeció la oportunidad y destacó el desafío de adaptar su experiencia televisiva a una plataforma digital: “Lo que yo sé es producir, tengo 30 años de experiencia y lo que buscamos es conectar con el público haciendo producciones muy buenas, que el entretenimiento vaya más allá, con cariño y pasión”, citó.

María Pía Copello jala a Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Karina Rivera y Dafonseka en su canal de streaming '+QTV'

Paolo Guerrero como ‘jale’

Uno de los anuncios que mayor expectativa generó fue la incorporación de Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana de fútbol, como parte de los talentos de ‘+QTV’. Guerrero compartió ante la audiencia su proceso para aceptar la invitación: “Ha sido difícil tomar la decisión, la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer (Ana Paula) ha sido importante en esa decisión”. Añadió que esta experiencia representa una etapa inédita en su carrera.

El reencuentro con Karina Rivera constituyó otro momento relevante dentro del evento. En el video de lanzamiento, Copello encontró un disco de “Karina y Timoteo”, lo cual precipitó la entrada en escena de Rivera, quien manifestó: “Nunca nos dejaron juntarnos y ahora después de 25 años por fin nos vemos cara a cara”. La interacción reactivó el interés sobre una posible colaboración futura entre ambas figuras en el canal de streaming.

Karina y María Pía juntas después de 25 años: así fue el inesperado encuentro en el teaser de Más que TV. Infobae Perú / Captura: IG

La programación de ‘+QTV’ también contemplará la participación de la cantante de salsa Daniela Darcourt, quien manifestó su entusiasmo ante el público: “Estoy súper contenta por empezar esta nueva aventura con este ramillete de compañeros. María Pía es mi amiga y ahora se ha convertido en mi jefa, creo que todo esto es el resultado de una familia que hace empresa, creando oportunidades para los artistas y para el público con opciones de entretenimiento”.

María Pía Copello da el gran salto a las redes sociales presentando su propio canal de streaming '+QTV'.

Programación de +QTV network

El canal, bajo el nombre ‘+QTV network’, ofrece una grilla compuesta por entretenimiento, deportes, concursos, podcasts, actualidad y diversos formatos interactivos, de acuerdo con la información difundida durante la presentación. La modalidad de streaming pretende superar propuestas tradicionales de televisión, comprometiéndose con contenidos participativos y de escucha activa.

Una de las novedades de ‘+QTV’ está en la estrategia de comercialización inicial: María Pía Copello se convierte en la primera influencer peruana en realizar una preventa de un canal de streaming en el país. Este movimiento supondrá nuevas dinámicas para la industria y diversos formatos de relación con marcas y públicos.

La creación de ‘+QTV network’ forma parte de un proyecto empresarial de mayor envergadura desarrollado por el Grupo Lúdyco, holding fundado por Samuel Dyer Coriat y María Pía Copello, con intereses en retail, consumo masivo, entretenimiento, moda, deportes y medios digitales. La red apuesta por una convergencia entre televisión y nuevas plataformas, a través de alianzas con figuras de alta notoriedad y dinámicas enfocadas en la comunidad digital.

La presencia de personalidades como Dafonseka y el Flaco Granda, así como la expectativa generada por posibles programas inéditos, sugiere que ‘+QTV’ apuntará a formatos mixtos y colaboraciones especiales. “El objetivo es simple, el de poder conectar con la comunidad”, señaló Copello.

María Pía Copello convocó al productor Peter Fajardo, quien será el nuevo Director de los contenidos del canal '+QTV'.