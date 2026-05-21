Perú

Premios CapeMúsica 2026: Christian Meier, Grupo 5 y Corazón Serrano entre los nominados

La ceremonia reconocerá a figuras emblemáticas y nuevas generaciones de la industria musical peruana, en una noche dedicada a celebrar la creatividad y el patrimonio sonoro nacional.

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Grupo 5, Corazón Serrano y Christian Meier destacan entre los nominados a los Premios CapeMúsica 2026
Grupo 5, Corazón Serrano y Christian Meier destacan entre los nominados a los Premios CapeMúsica 2026

La industria musical peruana se prepara para una de sus noches más importantes con la tercera edición de los Premios CapeMúsica 2026, organizados por la Cámara Peruana de la Música (Cape Música), que reúne a las sociedades de gestión colectiva APDAYC, UNIMPRO y SONIEM.

La ceremonia de premiación se realizará el 27 de mayo a las 6:00 p.m. en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, en San Borja, y contará con la presencia de destacados artistas, autores y productores de todo el país.

Nominaciones que reflejan la diversidad musical del Perú

Este año, las nominaciones reconocen a figuras y agrupaciones de gran relevancia en el panorama musical nacional. Corazón Serrano, Grupo 5 y Agua Marina vuelven a enfrentarse en la categoría “Mejor Artista de Cumbia”, confirmando su liderazgo en el género más popular del país.

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En salsa, la competencia será entre Daniela Darcourt, Antonio Cartagena y Brunella Torpoco, mientras que en la categoría “Mejor Artista de Rock Pop” sorprende la inclusión de Christian Meier, quien disputa el premio junto a Río y Miki González.

Christian Meier abrió la noche en el Estadio Nacional con un repertorio de clásicos y nuevos temas, recibiendo una ovación del público y mostrando su orgullo por cantar en su país.
Christian Meier nominado en los CapeMúsica

La lista de nominaciones abarca una amplia variedad de estilos y trayectorias. Mauricio Mesones compite por “Mejor Productor Latin – Pop Rock”, mientras que Jhovan Tomasevich, líder de Zen, es finalista como “Mejor Autor Rock” por el tema “Labios Rotos”.

En la categoría andina, nombres como William Luna y Pelo D’Ambrosio son reconocidos por su aporte al repertorio nacional. La música urbana, criolla y el huayno también tienen su espacio, con representantes como Luigi García Chiok, Marco Romero y Milena Warthon, respectivamente.

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William Luna celebrará sus 36 años de trayectoria en el Gran Teatro Nacional.
William Luna tiene más de 30 años de trayectoria.

Un proceso de selección riguroso y diverso

Las nominaciones han sido elaboradas después de extensas jornadas de deliberación por comisiones de expertos de la industria, que han evaluado tanto la calidad artística como el impacto cultural de cada obra y artista. En total, se premiarán 21 categorías que involucran a autores, intérpretes, productores y sellos discográficos, reflejando la pluralidad y la riqueza del panorama musical peruano.

La edición 2026 de los Premios CapeMúsica contará con una gala especial que reunirá a personalidades de todas las generaciones. La intención de la Cámara Peruana de la Música es, además de reconocer el talento, fortalecer la gestión colectiva y la defensa de los derechos de autor y conexos en beneficio de creadores y productores nacionales.

En el marco de la ceremonia, se rendirá un homenaje a la trayectoria autoral del maestro Pepe Villalobos Cavero, figura emblemática de la música afroperuana. Este reconocimiento busca poner en valor el aporte de quienes han dedicado su vida a la creación y difusión del acervo musical del país.

La Cámara Peruana de la Música reafirma así su compromiso con la promoción y protección del patrimonio musical nacional, impulsando la productividad y la competitividad de la industria y fomentando el respeto por la propiedad intelectual.

Lista de nominados más destacados

1- Mejor Autor Rock: “Rutas” de Grupo Amén (Marcello Motta), “Labios Rotos” de Grupo Zen (Jhovan Tomasevich, Alex Marambio, Noel Marambio y Hans Menacho) y “En algún lugar” de Roni Carbajal Yrigoyen.

2- Mejor Autor de Canción Andina: “Me he vuelto a enamorar” (William Luna), “Mal amor” (Karina Benites Franco) y “Falso amor” (Dilio Galindo Moreno).

3- Mejor Autor de Salsa: “El ex machito” (Beto Gomez, Gino Montaldo, Josué Díaz, Paulo Morales y Yahaira Plasencia), “Ella” (Julio Barrera Larriega) y “Mi vida no tiene sentido” (Juan Carlos Fernández Valdivia).

4- Mejor Autor de Cumbia: “Ojo por ojo” (Carlos Rincón Ruiz), “Apareciste en mi vida” (Álvaro Rod y Nilthon Fiestas) y “Solita” (Ana Carina Copello, Jesús Rodríguez y Raúl Vásquez Flores).

5- Mejor Autor de Cumbia Sureña: Francisco Rojas Coila, Clíver Fidel Sanca Coaquira, Fidel Tobías Apaza y José Alberto Salazar Soncco.

6-Mejor Autor del Año 2025: Manuel Ángel Mantilla, Willy Miguel Sánchez Estrada, Carlos Rincón Ruiz y Juan Carlos Fernández Valdivia.

7- Mejor Cantautor de Música Urbana: Luigi García Chiok ‘Nero Lvigi’, Eduardo Montaldo Goncalves ‘Ginola’ y Jean Pierre Núñez

8- Mejor Artista de Cumbia: Corazón Serrano, Grupo 5 y Agua Marina.

9- Mejor Artista Andino: Alborada, William Luna y Pelo D’Ambrosio.

10- Mejor Artista Criollo: Marco Romero, Manuel Donayre y Maritza Rodríguez.

11- Mejor Artista de Salsa: Daniela Darcourt, Antonio Cartagena y Brunella Torpoco.

Yahaira Plasencia – Paula Arias – Son Tentación - Perú – entretenimiento – 22 septiembre
Daniela Darcourt en la nominación. (Facebook)

12- Mejor Artista de Rock Pop: Río, Miki González y Christian Meier.

13- Mejor Director de Grabación: Andy Yaipén, Christopher Fernández y Edwin Guerrero.

14- Mejor Ejecutante de Grabación: Óscar Cavero, Javier Yaipén y Juanka Fernández.

15- Mejor Productor de Cumbia: Edwin Guerrero Neira, Elmer y Christian Yaipén Quesquen, y Empresa Musical Internacional La Bella Luz EIRL.

16- Mejor Nuevo Productor: Edith Chirinos Uribe, Bryan Labrin Ibañez y Cielo Torres Álvarez.

17- Mejor Productor de Salsa: Gerson Emilio Valdes Aldanas, Wilmer Cartagena y Son Tentación E. I. R. L.

18- Mejor Productor Criollo: Liliana Schiantarelli Plasencia, Llave de Sol Producciones S.C.R.L y Marco Romero Puente.

19- Mejor Productor Latin – Pop Rock: Mauricio Mesones Lapouble, Inti Producciones E.I.R.L y La Fabrika Records S. R. L.

20- Mejor Productor Huayno: Sergio D’Ambrosio Robles, Milena Warthon y Perudimac S. A. C.

21- Mejor Productividad Discográfica Internacional: Sony Music Entertainment Peru S.A., Universal Music Perú S.A. y Wika Discos S.A.C (Licencia de Warner Music).

La lista incluye también a nuevas voces y productores que han destacado a lo largo del último año, reflejando la renovación constante que vive la música peruana.

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