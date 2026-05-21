Perú

Carlos Álvarez y Jorge Benavides juntos otra vez en ‘JB Noticias’ y crecen los pedidos por su regreso permanente: “Él está dispuesto y yo también”

Este sábado, la pareja más icónica del humor peruano estrenará dos nuevas secuencias en el programa de Jorge Benavides, mientras los fans piden el regreso permanente de ‘El Especial del humor’.

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Carlos Álvarez y Jorge Benavides vuelven a compartir pantalla en ‘JB Noticias’, generando entusiasmo por una posible nueva etapa juntos. Panamericana TV
Carlos Álvarez y Jorge Benavides vuelven a compartir pantalla en ‘JB Noticias’, generando entusiasmo por una posible nueva etapa juntos. Panamericana TV

El regreso de Carlos Álvarez y Jorge Benavides a la pantalla chica en ‘JB Noticias’ marca un momento significativo para el humor televisivo en el Perú. Este fin de semana, la emblemática dupla vuelve a compartir escenario tras años de caminos separados, despertando entusiasmo y nostalgia entre los seguidores que desde hace tiempo reclaman la vuelta de ‘El Especial del humor’, el programa que definió la sátira política y social de la última década.

El anuncio de Álvarez, quien confirmó su participación en dos secuencias humorísticas, reactivó la conversación en redes sociales. “He sido invitado a su programa, haremos dos sketches, así que va a estar picante”, adelantó el imitador, generando expectativas sobre el tipo de contenido y el tono que presentarán en el espacio conducido por Benavides. La noticia no solo representa una colaboración especial, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades para que ambos artistas retomen una sociedad profesional que marcó época.

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Uno de los momentos más esperados será el regreso, tras 17 años, del sketch del Padre Maritín y Alejandro Guerrero, personajes entrañables que formaron parte del repertorio clásico de la dupla. El reencuentro de los comediantes en Panamericana Televisión revive la chispa que hizo de ‘El Especial del humor’ un fenómeno en la televisión nacional.

Jorge Benavides y su dupla perfecta

La experiencia de grabar juntos nuevamente fue relatada por Jorge Benavides en una reciente entrevista, donde compartió sus sensaciones al retomar la dinámica con Carlos Álvarez.

“Ha sido una experiencia realmente maravillosa volverme a juntar con Carlos y sobre todo de revivir un sketch como el del Padre Maritín con Alejandro Guerrero después de 17 años. Lo más impresionante ha sido la fluidez que ha habido entre nosotros a la hora de grabar, como si lo hubiésemos hecho siempre. Incluso, hasta mejor”, explicó Benavides.

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La audiencia celebró en redes sociales el retorno de la dupla y el estreno de nuevas secuencias en Panamericana Televisión. Panamericana TV
La audiencia celebró en redes sociales el retorno de la dupla y el estreno de nuevas secuencias en Panamericana Televisión. Panamericana TV

El humorista destacó la naturalidad y profesionalismo de la dupla: “No hemos necesitado ensayarlo tantas veces, solamente una sola vez. Y no ha habido nunca un corte ni repetimos nada. Se grabó y quedó. Eso creo que demuestra el profesionalismo de los dos, la experiencia, los años, el conocer este sketch, los personajes, nos dan esa seguridad para hacer las cosas al toque”.

El entusiasmo de la audiencia no ha pasado desapercibido para los propios protagonistas. Los dos humoristas estarán juntos en pantalla el sábado a las 9:30 p.m. y el domingo en la franja de 6:30 a 7 p.m., horario ajustado debido a la transmisión del debate electoral. La expectativa por este reencuentro no solo se limita al rating, sino también a la reacción del público en redes, donde los pedidos por una reunión permanente son cada vez más insistentes.

Dos hombres disfrazados en un estudio. Uno con peluca gris, chaqueta verde; el otro con peluca roja, maquillaje, ropa colorida y un ramo de flores rosado
Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron para una parodia de Toledo y Eliane Karp, con Benavides vestido como Toledo y Álvarez como Eliane, sosteniendo un ramo de flores.

Dispuestos a trabajar juntos

La posibilidad de verlos juntos en una colaboración más constante se mantiene abierta. Benavides relató que tanto él como Álvarez están dispuestos a conversar sobre nuevos proyectos en conjunto. “Yo lo veo a Carlos bien animado, bien dispuesto. Le han preguntado varias veces esto mismo y él dice que sí, que no tiene ningún problema, yo tampoco. Sería cuestión de conversar”, afirmó.

De momento, lo seguro es el regreso de la dupla para este fin de semana, un hecho que ha sido celebrado como un regalo para los nostálgicos y los amantes del humor político en televisión.

Ilustración de acuarela de dos hombres sonrientes haciendo la señal de la paz, con el logo 'El Especial del Humor' en un fondo abstracto de colores cálidos.
Una ilustración en acuarela a todo color muestra a dos comediantes sonrientes haciendo la señal de la paz, con el logotipo 'El Especial del Humor' resaltando en un vibrante fondo abstracto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, Carlos Álvarez continúa ampliando su presencia en la escena humorística con el lanzamiento de su nuevo espectáculo teatral ‘Yo fui candidato’, que se estrenará el próximo 27 de mayo en el Bianca de Barranco. Este nuevo proyecto personal confirma la vigencia y versatilidad del imitador, quien sigue explorando formatos tanto en televisión como en el teatro.

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