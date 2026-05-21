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Paloma Fiuza confesó que le gusta Mario Hart luego de ser relacionados sentimentalmente: “Me encanta y me gusta”

La modelo brasilera describió como “lindo” y “atractivo” al piloto, pero evitó alimentar especulaciones por la situación del piloto con la madre de sus hijos.

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Paloma Fiuza habló en el streaming ‘Sin +Q Decir’ sobre los rumores que la vinculan con Mario Hart. Lo describió como “lindo” y “atractivo”, pero evitó alimentar especulaciones por la situación del piloto con Korina Rivadeneira.

Paloma Fiuza volvió al centro de la conversación mediática tras referirse, sin rodeos, a Mario Hart, luego de que ambos fueran vinculados sentimentalmente en medio de versiones sobre una crisis del piloto con su esposa, Korina Rivadeneira.

La modelo brasileña fue invitada al streaming ‘Sin +Q Decir’, conducido por María Pía Copello, la mañana del 21 de mayo, y allí respondió a las preguntas sobre el supuesto atracción por el exchico reality.

Aunque intentó mantener la cautela, Paloma terminó reconociendo que Mario le parece atractivo y que le cae muy bien. Sus frases, entre risas y pausas, se viralizaron en redes: “Creo que Mario es lindo. Mario es lindo, es educado, nos trata superbien… Me encanta Mario”.

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Luego, al notar cómo podía interpretarse lo dicho, puntualizó: “Pero no en ese sentido”, intentando cerrar el tema sin alimentar un titular más fuerte.

Paloma Fiuza confesó que le gusta Mario Hart luego de ser relacionados sentimentalmente. YouTube: ‘Sin +Q Decir’.
Paloma Fiuza confesó que le gusta Mario Hart luego de ser relacionados sentimentalmente. YouTube: ‘Sin +Q Decir’.

“Me parece atractivo”, pero evita complicaciones: el límite que puso Paloma

En el programa, Paloma explicó que la confianza con Mario nace desde la época de Combate, cuando ambos compartían cámara y grupo. “Creo que tenemos como una confianza de la época de Combate”, señaló, dejando claro que hay un vínculo previo que no necesariamente es romántico.

Sin embargo, Paloma también dejó una confesión que levantó cejas: “A mí me parece atractivo”. Acto seguido, frenó la idea de cualquier avance, explicando por qué no quiere dar un paso que luego se malinterprete: “Si yo respondo, queda una situación complicada… creo que él está pasando por un proceso”.

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El punto central de su postura fue claro: Mario Hart debe resolver primero su situación personal. “Él tiene que primero solucionar su situación. Yo estoy viviendo una etapa de mi vida que estoy soltera, estoy libre, estoy abierta para conocer… pero yo creo que él tiene que solucionar su vida primero, antes de que yo pueda decir algo aquí que se va a malinterpretar”, sostuvo.

Paloma Fiuza visitó el streaming ‘Sin +Q Decir’ y respondió sobre los rumores con Mario Hart. YouTube
Paloma Fiuza visitó el streaming ‘Sin +Q Decir’ y respondió sobre los rumores con Mario Hart. YouTube

El contexto: rumores en medio de la crisis con Korina Rivadeneira

Los comentarios de Paloma llegan en un momento delicado para Mario Hart. En las últimas semanas, se han multiplicado los rumores sobre un distanciamiento con Korina Rivadeneira, con versiones de que ya no vivirían en la misma casa. En ese contexto, cualquier imagen o reunión de Hart con figuras del espectáculo se convierte en combustible para la especulación.

Paloma, consciente de ese escenario, sostuvo que el tema resulta incómodo incluso para el círculo cercano. “Nosotros no queremos hacer tanta pregunta para él porque es algo incómodo”, dijo, sugiriendo que la situación es conocida en el entorno, pero que no se conversa abiertamente.

Mario Hart niega romance: “Somos amigos de muchísimos años”

Frente a los rumores, Mario Hart también decidió salir a aclarar el tema. En diálogo con América Hoy, el piloto fue tajante al negar cualquier relación amorosa con Paloma Fiuza. Atribuyó los titulares a una reunión de amigos y a una foto grupal que algunos usuarios interpretaron como un gesto romántico.

Mi mano no se ve en esa foto. No estoy agarrando la cintura, estaba apoyado atrás, en la mesa”, explicó. Y recalcó: “Somos amigos de muchísimo tiempo, muchísimos años. No nos veíamos desde hace mucho”.

Hart incluso contó que escribió a Israel Dreyfus, quien en un pódcast insinuó un posible acercamiento. “Le dije: ‘Tu estupidez, tu comentario, me ha llenado de titulares por todos lados’”, relató, dejando entrever que, para él, el tema se desbordó por un comentario al paso.

Mario Hart niega relación con Paloma Fiuza tras rumores de romance. Captura: América Hoy.
Mario Hart niega relación con Paloma Fiuza tras rumores de romance. Captura: América Hoy.

Paloma Fiuza: soltera y “abierta para conocer”

Más allá del nombre propio, Paloma aprovechó el espacio para hablar de su presente emocional. Remarcó que está soltera, libre y abierta a conocer a alguien, pero que no quiere quedar envuelta en un enredo por decir una frase que luego se saque de contexto.

En ese sentido, su mensaje fue medido: reconoce el atractivo de Mario, pero evita ponerle etiqueta a la relación, y a la vez marca distancia por el estado actual del piloto.

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