María Pía Copello estrena canal de streaming con Peter Fajardo, Karina Rivera, Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, y más estrellas

Con un formato dinámico y de alto nivel, la presentadora marca su retorno a la escena mediática con un proyecto que promete audiencia masiva. Infobae Perú / Captura: IG

El debut de un proyecto digital siempre genera expectativa, así como ocurrió con el reciente anuncio de María Pía Copello, quien sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo canal de YouTube que reúne a algunas de las figuras más influyentes del ambiente digital, artístico y del deporte nacional.

La exconductora, reconocida por su trayectoria en televisión y por su sólida presencia en redes sociales, regresó con una apuesta que busca posicionarse como uno de los contenidos más fuertes de la temporada. Su propuesta combina entretenimiento, humor, cercanía y entrevistas con invitados de alto perfil, entre ellos Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Karina Rivera, el ‘Flaco’ Granda y Dafonseka.

El anuncio se realizó este miércoles 10 de diciembre, fecha en la que la presentadora compartió un adelanto del formato que formará parte de su canal, dejando al público intrigado por lo que se viene. El entusiasmo fue inmediato, pues muchos seguidores destacaron la capacidad de María Pía para reinventarse y regresar con ideas frescas, actualizadas y con una producción que, desde el primer vistazo, promete profesionalismo y dinamismo.

La presencia del futbolista Paolo Guerrero dentro del teaser fue uno de los momentos que más impacto generó. La aparición del ‘Depredador’ en un espacio digital de entretenimiento despertó gran interés, especialmente porque no suele participar con frecuencia en este tipo de proyectos.

Su presencia valida la propuesta de María Pía y confirma que el canal apunta a convocar a invitados de peso para construir entrevistas y dinámicas que mantengan enganchada a la audiencia.

Pero Guerrero no es el único nombre que llamó la atención. La reconocida cantante Daniela Darcourt, una de las voces más exitosas de la salsa peruana, también apareció en el avance. Su energía, carisma y capacidad de conectar con el público la convierten en un aporte clave para la propuesta. Asimismo, la figura televisiva Karina Rivera formará parte del proyecto, sumando experiencia en conducción, espontaneidad y esa complicidad que durante años la caracterizó en pantalla.

A ellos se unen Dafonseka, popular creador digital conocido por su humor y contenido viral, y el ‘Flaco’ Granda, periodista deportivo y personalidad del entorno del fútbol. La combinación de perfiles revela que la nueva apuesta de María Pía está diseñada para abarcar distintas audiencias y conectar con públicos de diferentes edades y preferencias.

Peter Fajardo encargado de la producción

La comunicadora explicó que este regreso a un formato digital de gran escala no es un movimiento improvisado. Por el contrario, se trata de un proyecto trabajado desde hace meses en conjunto con Peter Fajardo, uno de los productores televisivos más reconocidos del país, y con su esposo Samuel Dyer, quien está involucrado directamente en la estructura y soporte del canal. Aunque Fajardo no aparece como invitado dentro del avance, su presencia detrás de cámaras confirma que será una pieza clave en la dirección y coordinación general.

María Pía reconoció públicamente que este proyecto representaba un reto emocional importante para ella. En sus historias de Instagram, compartió su estado previo al lanzamiento, confesando su nerviosismo frente al inicio oficial de esta nueva etapa.

“Estoy nerviosa por primera vez en la vida… no, varias veces, pero ya va a empezar todo. Espero que sea un éxito y realmente sorprenderlos, que es la idea”, expresó mientras lucía un vestido negro de pedrería, acompañado de un peinado que complementaba la elegancia de la ocasión. Sus seguidores destacaron su sinceridad al mostrarse vulnerable y, al mismo tiempo, emocionada por lo que venía.

Familia de María Pía Copello al pendiente de cada detalle

La creadora de contenido no estuvo sola durante este importante anuncio. Su hermana Ana Carina Copello, su madre y su esposo la acompañaron en el evento, reforzando el componente emocional del lanzamiento. La presencia de su familia más cercana no solo le brindó seguridad, sino que marcó simbólicamente el inicio de un capítulo lleno de expectativas, compromiso y respaldo afectivo. María Pía ha mencionado en diversas ocasiones que su esposo se ha convertido en uno de sus principales pilares, y su presencia durante el debut confirma esa complicidad.

La presentación del canal fue también un recordatorio del gran alcance que mantiene la presentadora en la actualidad. Aunque se alejó por temporadas de la conducción televisiva, su influencia en redes sociales se ha ampliado, convirtiéndola en una figura clave para las audiencias digitales.

El teaser compartido revela que el canal tendrá un enfoque dinámico, con secciones variadas que incluirán entrevistas, juegos, conversaciones espontáneas y momentos cargados de humor. La presencia de invitados como Paolo Guerrero y Daniela Darcourt sugiere que el contenido combinará entretenimiento con testimonios de personajes que tienen historias relevantes que contar.

