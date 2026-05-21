Hijo de mujer hallada muerta en Iquitos denuncia presunto ritual de brujería contra sus padres

La víctima envió a su hijo un video donde aparecían una serpiente y una araña cubiertas de sangre horas antes de ser hallada sin vida en una vivienda de Iquitos. (Crédito: ATV)

Un macabro hallazgo ocurrido en la ciudad de Iquitos ha generado conmoción entre familiares y vecinos, luego de que una mujer fuera encontrada sin vida dentro de una vivienda y su esposo apareciera agonizando debajo de la cama. El caso ha despertado diversas hipótesis debido a extraños elementos encontrados en el lugar y a un video enviado por la víctima horas antes de morir.

La mujer fue identificada como Juliana Urrea Escobar, de 54 años, quien había viajado junto a su pareja, Carlos Pereyra Reátegui, de 55 años, al caserío San Pedro de Nanay para participar en actividades comunales. Según informaron sus familiares, ambos dejaron de comunicarse repentinamente, situación que motivó una intensa búsqueda en la zona.

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Iquitos: hijo de mujer fallecida sospecha de brujería tras hallar serpiente y araña con sangre. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: ATV)

Video enviado antes de morir

Horas antes del hallazgo, Juliana Urrea envió a su hijo un video grabado dentro de la vivienda donde posteriormente fue encontrada muerta. En las imágenes se observaba una serpiente de gran tamaño y una araña cubiertas de sangre, situación que incrementó las sospechas de los familiares sobre un presunto ritual de brujería.

“No creo en la brujería, pero ya en este punto hasta puedo suponer, porque no se sabe qué ha pasado con mi mamá”, declaró el hijo de la víctima ante medios locales. El familiar también expresó su indignación y dolor por no conocer aún las causas exactas de la muerte de su madre.

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Cadáver en descomposición

De acuerdo a información difundida por ATV, vecinos del sector comenzaron a percibir un fuerte olor proveniente del inmueble, por lo que decidieron forzar el ingreso a la vivienda. Dentro encontraron el cuerpo de Juliana Urrea sobre una cama y, debajo de ella, a su esposo todavía con signos vitales.

Carlos Pereyra fue trasladado de emergencia a un hospital de Iquitos, donde permanece en estado de coma bajo observación médica. En tanto, el cadáver de la mujer fue llevado a la morgue para las diligencias correspondientes, aunque el avanzado estado de descomposición complicó las primeras investigaciones.

Misteriosa muerte en Iquitos: hallan a mujer sin vida y a su esposo agonizando bajo la cama. (Foto: Captura video/ATV)

Esperan resultados toxicológicos

Las autoridades informaron que la necropsia no logró determinar de manera inmediata las causas de la muerte debido al estado en que fue encontrado el cuerpo. Por ello, se realizarán exámenes toxicológicos para establecer si la víctima habría ingerido alguna sustancia letal antes de fallecer.

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Mientras continúan las investigaciones, el caso ha generado preocupación y múltiples especulaciones entre los pobladores de la zona, quienes siguen atentos a los resultados que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Juliana Urrea y el estado crítico de su esposo.