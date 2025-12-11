Paolo Guerrero destaca apoyo de Ana Paula Consorte tras su incursión digital: “Mi mujer ha sido importante en esa decisión”

Con un formato dinámico y de alto nivel, la presentadora marca su retorno a la escena mediática con un proyecto que promete audiencia masiva. Infobae Perú / Captura: IG

El histórico futbolista Paolo Guerrero sorprendió a la audiencia peruana al anunciar su debut en el medio digital como invitado especial en el canal de streaming ‘+QTV’, creado por María Pía Copello. La incorporación de Guerrero representa uno de los principales atractivos del nuevo espacio digital, cuyo lanzamiento contó con una presentación que evocó la puesta en escena y la energía propias de “Esto es Guerra”.

Durante la ceremonia de lanzamiento, María Pía Copello reunió a reconocidas figuras peruanas, entre ellas Daniela Darcourt, Karina Rivera, Dafonseka y el Flaco Granda, para presentar una propuesta que busca transformar el panorama del entretenimiento local. La presencia de Guerrero fue presentada como una de las “bombas” de la noche, generando gran expectativa entre los asistentes y en redes sociales.

Paolo Guerrero es parte del canal de María Pía Copello.

Acompañado de su pareja Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero se refirió al desafío de incursionar en el streaming digital. Además de reconocer que la madre de sus hijos le ayudó a tomar la decisión.

“Ha sido difícil tomar la decisión, la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer (Ana Paula) ha sido importante en esa decisión. Lo tomo como una historia nueva para mi, para mi carrera, espero que me salga muy bien”, indicó.

El delantero nacional reconoció el papel clave de Ana Paula Consorte, su esposa, en el proceso para aceptar la propuesta: “Tengo talento para jugar al fútbol y espero poder llevarlo ahora, que el aporte sea mucho con la ayuda de Dios... y con la ayuda de Ana Paula”.

Paolo Guerrero, Daniela Darcourt y Dafonseka lideran el nuevo proyecto digital de María Pía Copello. Infobae Perú / Captura: IG

Este ingreso al mundo digital representa una nueva faceta en la trayectoria pública de Guerrero, acostumbrado a brillar en las canchas, pero menos visible en ámbitos ligados a la generación de contenidos de entretenimiento. La colaboración con ‘+QTV’ constituye para el futbolista un espacio donde explorará otras habilidades narrativas y creativas, en contacto con una audiencia diversa y de formato interactivo.

Competirá con Jefferson Farfán

De esta manera, Paolo Guerrero se involucra en el mundo del medio digital, en el cual ya está envuelto su gran amigo Jefferson Farfán. Pese a que no se sabe detalles del programa del Depredador, ya se viene especulando que le hará competencia a su colega.

Jefferson Farfán cuenta con su programa Enfocados. Además de contar con su propio canal llamado Satélite.

Paolo Guerrero se lanzó como ‘streamer’ y competirá con Jefferson Farfán

Un nuevo comienzo pata María Pía Copello

María Pía Copello destacó que el objetivo de ‘+QTV’ es “conectar con la comunidad y conquistar nuevas generaciones con un contenido lleno de entretenimiento variados para todos”. Con esta propuesta, Copello se convierte en la primera influencer peruana en lanzar una preventa de un canal de streaming, marcando un hito sectorial al integrar celebridades de distintos ámbitos para ofrecer una parrilla variada.

La organización y producción de ‘+QTV’ estará a cargo de Peter Fajardo, reconocido por su labor en “Esto es Guerra”. El hombre de televisión sostuvo en la presentación que la misión de la plataforma apunta a “conectar con el público haciendo producciones muy buenas” y consolidarse como un referente en la industria del streaming local. La inclusión de personalidades como Guerrero refuerza el enfoque interdisciplinario de la propuesta.

María Pía Copello jala a Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, Karina Rivera y Dafonseka en su canal de streaming '+QTV'

La apuesta de ‘+QTV’ por figuras del deporte y el espectáculo, incluidas Daniela Darcourt y Karina Rivera, responde a la intención de acercarse a una audiencia que consume contenidos digitales en nuevas plataformas, permitiendo la participación directa y el acceso a formatos como concursos, podcasts y shows temáticos.

‘+QTV network’ forma parte del ecosistema empresarial del Grupo Lúdyco, fundado por Samuel Dyer Coriat y María Pía Copello. En esta etapa, la diversificación hacia el streaming digital y el respaldo de referentes mediáticos como Paolo Guerrero configuran una apuesta por renovar la industria del entretenimiento en el Perú.