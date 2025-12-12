Disputa en Acción Popular continúa: Cinthia Pajuelo acusa a presidente del partido Julio Chávez de amenazas de muerte

Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Nacional Electoral, declaró ser amenazada de muerte por el presidente del partido de Acción Popular, Julio Chávez. | Video: Willax

La crisis interna en Acción Popular da un nuevo giro luego de que Cinthia Pajuelo, integrante del partido y vinculada al Comité Nacional Electoral, acusara al dirigente Julio Chávez de presuntas amenazas de muerte.

En declaraciones para Willax, Pajuelo rechazó ser tratada como “expresidenta” del Comité Nacional Electoral y afirmó que aún mantiene esa función. “Sigo siéndolo. Yo no me he corrido. Yo estoy amenazada de muerte”, señaló.

Pajuelo señala a Chávez como responsable

Cinthia Pajuelo señaló de manera directa a Julio Chávez como el principal responsable de las amenazas que, según afirmó, viene recibiendo desde hace semanas. “Si a mí me pasa algo, él me amenaza”, sostuvo durante la entrevista, al asegurar que las intimidaciones fueron personales y reiteradas.

Cinthia Pajuelo acusa a Julio Chávez de amenazas de muerte. (Composición Infobae)

“Él me viene amenazando, no solamente él, sino distintas personas, pero principalmente él es la persona que ha dicho que va a atentar contra mi vida”, afirmó. En otro momento, precisó que recibió llamadas telefónicas realizadas incluso cuando se encontraba internada por problemas de salud.

El abogado de Pajuelo respaldó públicamente su testimonio. “Ella está que se muere de miedo por las cosas que están pasando. Vamos a descubrir la verdadera corruptela que hay en ese partido”, señaló.

Pajuelo también afirmó que las amenazas y presiones han tenido un impacto directo en su vida familiar. “Vienen mancillando mi imagen (...) yo no puedo ver a mis hijos”, declaró, al explicar que se ha visto obligada a mantenerse alejada de su entorno por razones de seguridad.

Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Nacional Electoral de Acción Popular, denuncia haber recibido amenazas de muerte por parte de Julio Chávez tras una tacha presentada contra su esposa. | Video: Willax TV

Motivos estarían vinculados a la esposa de Chávez

La integrante del partido vinculó el inicio del conflicto a una tacha presentada durante un proceso electoral interno, relacionada con Leslye Lazo, esposa de Julio Chávez y parlamentaria andina.

Según cuenta, en la declaración jurada se habría consignado información que, según su versión, no se ajustaba a la realidad sobre una militancia previa en otro partido por lo que “se le presentó una tacha”. Pajuelo sostuvo que, a partir de ese episodio, recibió advertencias directas por parte de Chávez.

“Me llamó y me dijo que si yo me meto con Leslye Lazo, me meto con él y que me cuide”, afirmó, al explicar que ese hecho marcó un quiebre definitivo en su relación política y personal con el dirigente acciopopulista.

Comité Nacional Electoral de Acción Popular denuncia suplantación de identidad en la lista de delegados, y fraude electoral perpetrado presuntamente por Cinthia Pajuelo. | Video: Canal N

Disputa por el control del Comité Electoral

Además de las acusaciones personales, Pajuelo sostuvo que existe una pugna interna por el manejo del Comité Nacional Electoral. Según su relato, el conflicto se agudizó cuando dejó de alinearse con decisiones que, según afirma, concentraban el control del partido y restringían la participación de la militancia.

Indicó que, tras expresar sus desacuerdos, se le habría impedido viajar como presidenta del comité y se le habrían cerrado espacios dentro de la organización. También rechazó que su mandato haya vencido y aseguró que existen documentos que la reconocen como titular del cargo, incluidos informes vinculados a la ONPE.

“Si tú dejas de alinearte con el señor Julio Chávez, entonces pierdes posición y espacio político”, señaló.

Julio Chávez anuncia acciones legales

Horas después de emitida la entrevista, Julio Chávez respondió a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde rechazó de manera tajante las afirmaciones realizadas por Pajuelo y anunció que acudirá a la vía judicial.

Julio Chávez responde a las acusaciones de Cinthia Pajuelo sobre amenzas de muerte. (Captura)

“Durante una entrevista, hizo afirmaciones que son totalmente falsas sobre mi persona, sin presentar prueba alguna”, escribió. En el mismo mensaje, añadió que deberá probar todo lo que mencionó y que tomará acciones legales “llegaré hasta el final en salvaguarda de mi nombre y reputación”.

El cruce de acusaciones profundiza la crisis interna en Acción Popular, en medio de cuestionamientos a la legitimidad de sus órganos electorales y a pocos meses del inicio del proceso electoral rumbo al 2026.