Secretario de Acción Popular anunció que iniciarán investigación por presunto fraude tras las elecciones primarias

Secretario General de Acción Popular calificó de "desatinadas" las declaraciones de Julio Chávez, tras las supuestas irregularidades en elecciones internas. | Video: Canal N.

El secretario general de Acción Popular, Juan Abad, salió al frente de las acusaciones de presunto fraude formuladas por el presidente del partido y precandidato presidencial Julio Chávez, quien denunció la presunta sustitución de 28 delegados antes de la elección interna prevista para este domingo.

Abad calificó como “desatinadas” las afirmaciones de Chávez y sostuvo que, en un proceso en el que compiten seis aspirantes a la Presidencia, es previsible que cada uno interprete los hechos según sus propios intereses. “Él es presidente del partido, debería tener un poquito más de tranquilidad”, señaló. Recordó que el domingo se elegirán delegados encargados de votar por la fórmula presidencial y las listas parlamentarias, un proceso que se desarrolla en paralelo al clima de tensión interna.

Respecto a la denuncia sobre la presunta modificación de delegados, Abad indicó que “eso lo decide el Comité Electoral Nacional”, dijo cuando se le consultó si conocía cambios recientes. Agregó que Acción Popular cuenta con 27 comités electorales regionales, cada uno con potestad para resolver impugnaciones, motivo por el cual no interviene directamente en sus decisiones.

Secretario de Acción Popular anunció que tras las elecciones primarias iniciarán investigación por presunto fraude tras las declaraciones de Julio Chávez. (Composición Infobae)

El secretario general también se refirió a la consulta partidaria realizada el domingo 30 de noviembre, en la que militantes votaron de manera simbólica por su fórmula presidencial preferida. Consideró que este procedimiento, no oficial ni fiscalizado, generó confusión y no debió introducirse en el mismo acto electoral. Pese a ello, Chávez sostuvo públicamente que había ganado dicha consulta e instó a los delegados a respetar esos resultados en la votación del 7 de diciembre.

Acusaciones de fraude y sustitución de delegados

La crisis interna escaló luego de la protesta realizada el viernes frente a la ONPE, donde militantes exigieron anular el registro oficial de delegados al considerar que no coincide con las proclamaciones departamentales. Según denunciaron, la presidenta del Comité Electoral Nacional, Cinthia Pajuelo, habría reemplazado a 28 delegados antes de remitir la lista a la autoridad electoral.

Chávez encabezó la manifestación y acusó a Pajuelo de manipular el registro en beneficio del precandidato Alfredo Barnechea. Afirmó que los cambios se habrían hecho mediante claves de acceso otorgadas por la ONPE para gestionar el padrón interno. “Lo que no puede suceder es que alguien que no ha sido elegido aparezca como delegado elector el domingo”, advirtió.

Los precandidatos a la presidencia de Acción Popular

La confrontación se agravó con la difusión de audios en los que presuntamente se escucha a Pajuelo ofrecer puestos de trabajo y dinero a cambio de respaldo político. En uno de los registros se menciona al congresista Ilich López como presunto patrocinador de estas acciones, situación que profundizó la crisis dentro del partido del partido.

Ante estas acusaciones, Abad afirmó que las indagaciones deben esperar a la etapa posterior a las elecciones internas, bajo supervisión de organismos electorales. “Posiblemente, al final de ese proceso vamos a generar alguna investigación con el informe final”, declaró. Indicó además que los comicios del domingo estarán controlados por la ONPE y el JNE, lo que garantiza que el proceso avance con mayor seguridad.

Pajuelo en el centro de la controversia e insistencia en la imparcialidad

Consultado por la situación de Cinthia Pajuelo, Abad confirmó que conoce a la funcionaria y que ella ha integrado comités electorales en procesos previos. Sin embargo, afirmó que no conversará con ella sobre las denuncias mientras no concluya el proceso interno. “Prefiero no inmiscuirme en esos problemas hasta que termine el proceso, porque podría interpretarse como que el secretario general tiene alguna injerencia”, sostuvo.

Secretario de Acción Popular dijo no comunicase con Pajuelo. Tras las elecciones primarias de este domingo, aseveró que generará alguna investigación por denuncia de fraude en elección de delegados. | Video: Canal N.

El dirigente aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional ha intentado mantener la mayor imparcialidad posible para evitar acusaciones de favoritismo. También remarcó que los delegados electos son quienes definirán la fórmula presidencial entre los seis precandidatos, independientemente de los resultados de la consulta no vinculante del 30 de noviembre.