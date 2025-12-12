Perú

Nueva crisis en Acción Popular: Comité electoral del partido expulsa a Cinthia Pajuelo por presunto fraude en las elecciones primarias

Los propios miembros del Comité Nacional Electoral pidió la expulsión de su entonces presidenta por fraude y traición partidaria

Guardar
Comité Nacional Electoral de Acción Popular denuncia suplantación de identidad en la lista de delegados, y fraude electoral perpetrado presuntamente por Cinthia Pajuelo. | Video: Canal N

El Comité Nacional Electoral de Acción Popular solicitara la expulsión de su entonces presidenta, Cinthia Pajuelo Chávez, a quien acusa de haber cometido fraude electoral durante el proceso de elecciones primarias. La denuncia fue presentada por los propios integrantes del comité y se sustenta en presuntas irregularidades en la inscripción de delegados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según se informó en Canal N, los otros dos miembros del Comité Nacional Electoral remitieron una denuncia formal al Secretario Nacional de Disciplina, en la que solicitan la expulsión de Pajuelo mediante un proceso sumarísimo, al considerar que habría actuado de manera unilateral y sin conocimiento del colegiado. El documento señala que la dirigente incurrió en “traición al partido” al modificar listas oficiales de delegados, contraviniendo los principios y normas internas de Acción Popular.

Actualmente, Pajuelo ya no ejerce el cargo, debido a que su mandato había vencido. No obstante, sostienen que sus acciones previas habrían tenido impacto directo en el resultado del proceso interno. “Hemos remitido al Secretario Nacional de Disciplina una denuncia contra la señora Pajuelo Chávez, juntando los medios probatorios que determinan su responsabilidad en los hechos imputados”, señala el texto difundido públicamente.

Disputa interna podría dejar fuera
Disputa interna podría dejar fuera candidatura presidencial de Acción Popular.| Fotocomposición: Infobae Perú

Denuncian manipulación de listas de delegados

Las acusaciones se centran en el presunto cambio de nombres de delegados que fueron inscritos ante la ONPE aparentemente sin el aval de los demás integrantes del Comité Nacional Electoral. De acuerdo con lo expuesto, esta modificación habría alterado la correlación de fuerzas dentro del proceso de elección indirecta del candidato presidencial.

Alonso Roel, delegado electo de Acción Popular, sostuvo que diversos comités electorales departamentales también detectaron inconsistencias entre los resultados proclamados y las listas finalmente registradas. “El Comité Electoral Departamental de Lima, a través de una resolución, ya había establecido quiénes habían ganado en distritos como Lima Oeste. No hubo ninguna resolución posterior que justificara un cambio”, explicó.

Roel señaló que en su caso, “la única manera (que su lista perdiera) era que solo nos quedáramos con un distrito, y eso no pasó”, añadió.

Alfredo Barnechea- crédito Andina
Alfredo Barnechea- crédito Andina

Sospechas de favorecimiento y silencio de los candidatos beneficiados

Consultado sobre las versiones que señalan que el presunto fraude habría favorecido a Alfredo Barnechea, Roel evitó atribuir responsabilidades directas, pero reconoció que el resultado lo beneficia políticamente. “Él es el beneficiado, sí, pero yo no puedo decir si Alfredo ha sido o no. Creo que él debería pronunciarse y decir que no ha tenido nada que ver, si queremos empezar a creerle”, afirmó.

El delegado también cuestionó el silencio de otras figuras históricas del partido, como Víctor Andrés García Belaunde, quien tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la crisis. “Esas preguntas ellos mismos deberían respondérselas. Yo no soy quién para hablar por ellos”, señaló.

Hasta el momento, el único precandidato que ha salido a denunciar abiertamente el presunto fraude ha sido Julio Chávez, quien incluso anunció la presentación de una impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Otros aspirantes, según Roel, han optado por el silencio, lo que ha generado mayor malestar entre la militancia.

Alonso Roel, delegado electo de Acción Popular, aseveró que Cinthia Pajuelo, ahora destituida del Comité Electoral del partido cometió fraude. | Video: Canal N

Crisis en Acción Popular

Para Roel, lo ocurrido representa un golpe duro para un partido con casi siete décadas de historia. “Es una lástima lo que está pasando, el partido no merece este tipo de personas ni este nivel de irregularidades”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que aún existe una base militante dispuesta a recuperar la institucionalidad.

“Acción Popular es mucho más grande que su problema. Tenemos casi setenta años de militancia, figuras históricas como Fernando Belaúnde Terry y otros líderes que no merecen lo que está pasando hoy”, señaló.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Acción PopularCinthia PajueloONPEperu-politica

Más Noticias

Abono Blanquiazul 2026: precios y dónde comprar pack de entradas de Alianza Lima para Liga 1

Arrancó la venta de boletos para los partidos del torneo local de la próxima temporada: 17 partidos en su condición de local

Abono Blanquiazul 2026: precios y

José Luna critica ley fujimorista que impulsa corredor vial en zona con narcopistas y cultivos ilegales, pero su bancada votó a favor

El candidato de Podemos Perú acusó a algunos de sus colegas de actuar como “testaferros de los grandes”, aunque pasó por alto que su propia bancada no se opuso al proyecto que ahora cuestiona

José Luna critica ley fujimorista

Diego Rodríguez pide que paren el ‘hate’ contra Tammy Parra tras confesar que lo dejó por su mánager

El modelo peruano respondió con tranquilidad luego de que la influencer revelara que terminó la relación por enamorarse de su mánager, Héctor Klünder, e instó a los usuarios a no atacarla en redes

Diego Rodríguez pide que paren

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

La presentación de los ‘íntimos’ se realizará el próximo 24 de enero en el estadio Nacional de Lima. Entérate de los detalles del evento histórico más esperado por los hinchas

Canal TV exclusivo que transmitirá

Lista 22 del Fonavi no limitará a beneficarios por rango de edad e incluirá a 31 mil 794

Infobae Perú pudo conocer que la última devolución de aportes al Fonavi del 2025 no definirá su padrón por edad, como se contemplaba anteriormente. Es decir, irá inclusive para menores de 60 años

Lista 22 del Fonavi no
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Luna critica ley fujimorista

José Luna critica ley fujimorista que impulsa corredor vial en zona con narcopistas y cultivos ilegales, pero su bancada votó a favor

Delia Espinoza pide al juez Torres Tasso inaplicar decisión del TC y continuar con su demanda contra la JNJ

José Jerí fue recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para dar inicio a Gabinete Binacional

Aceleran segunda inhabilitación de Delia Espinoza: Comisión Permanente la cita para este miércoles 17

José Jerí irá a Ecuador con su asesora, quien lo acompañó a fiesta ilegal en pandemia: PCM le otorga USD 370 en viáticos

ENTRETENIMIENTO

Diego Rodríguez pide que paren

Diego Rodríguez pide que paren el ‘hate’ contra Tammy Parra tras confesar que lo dejó por su mánager

Preventa de Latina 2026: novedades, nuevos programas y regresos esperados a la TV para el próximo año

Seguidores peruanos despiden a ‘Papo’ Rosario, voz histórica de El Gran Combo de Puerto Rico

Magaly Medina revela qué le dijo a María Pía Copello tras conocer que Paolo Guerrero estaría en su canal de YouTube

Lasso disfruta de las playas de Lambayeque y elogia los atardeceres de Chiclayo en su visita a Perú

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Luis Ramos es nuevo refuerzo de Alianza Lima: el poderoso tridente ‘blanquiazul’ para el 2026

Ricardo Gareca, Fabián Bustos y los otros candidatos para ser DT de Universitario tras salida de Jorge Fossati

El factor determinante que marcó la salida de Jorge Fossati de Universitario tras el tricampeonato

Futbolistas de Alianza Lima se reafirman como “familia” en medio de la emotiva despedida de Hernán Barcos