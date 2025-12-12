Nueva crisis en Acción Popular: Comité electoral del partido expulsa a Cinthia Pajuelo por presunto fraude en las elecciones primarias

Comité Nacional Electoral de Acción Popular denuncia suplantación de identidad en la lista de delegados, y fraude electoral perpetrado presuntamente por Cinthia Pajuelo. | Video: Canal N

El Comité Nacional Electoral de Acción Popular solicitara la expulsión de su entonces presidenta, Cinthia Pajuelo Chávez, a quien acusa de haber cometido fraude electoral durante el proceso de elecciones primarias. La denuncia fue presentada por los propios integrantes del comité y se sustenta en presuntas irregularidades en la inscripción de delegados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según se informó en Canal N, los otros dos miembros del Comité Nacional Electoral remitieron una denuncia formal al Secretario Nacional de Disciplina, en la que solicitan la expulsión de Pajuelo mediante un proceso sumarísimo, al considerar que habría actuado de manera unilateral y sin conocimiento del colegiado. El documento señala que la dirigente incurrió en “traición al partido” al modificar listas oficiales de delegados, contraviniendo los principios y normas internas de Acción Popular.

Actualmente, Pajuelo ya no ejerce el cargo, debido a que su mandato había vencido. No obstante, sostienen que sus acciones previas habrían tenido impacto directo en el resultado del proceso interno. “Hemos remitido al Secretario Nacional de Disciplina una denuncia contra la señora Pajuelo Chávez, juntando los medios probatorios que determinan su responsabilidad en los hechos imputados”, señala el texto difundido públicamente.

Disputa interna podría dejar fuera candidatura presidencial de Acción Popular.| Fotocomposición: Infobae Perú

Denuncian manipulación de listas de delegados

Las acusaciones se centran en el presunto cambio de nombres de delegados que fueron inscritos ante la ONPE aparentemente sin el aval de los demás integrantes del Comité Nacional Electoral. De acuerdo con lo expuesto, esta modificación habría alterado la correlación de fuerzas dentro del proceso de elección indirecta del candidato presidencial.

Alonso Roel, delegado electo de Acción Popular, sostuvo que diversos comités electorales departamentales también detectaron inconsistencias entre los resultados proclamados y las listas finalmente registradas. “El Comité Electoral Departamental de Lima, a través de una resolución, ya había establecido quiénes habían ganado en distritos como Lima Oeste. No hubo ninguna resolución posterior que justificara un cambio”, explicó.

Roel señaló que en su caso, “la única manera (que su lista perdiera) era que solo nos quedáramos con un distrito, y eso no pasó”, añadió.

Alfredo Barnechea- crédito Andina

Sospechas de favorecimiento y silencio de los candidatos beneficiados

Consultado sobre las versiones que señalan que el presunto fraude habría favorecido a Alfredo Barnechea, Roel evitó atribuir responsabilidades directas, pero reconoció que el resultado lo beneficia políticamente. “Él es el beneficiado, sí, pero yo no puedo decir si Alfredo ha sido o no. Creo que él debería pronunciarse y decir que no ha tenido nada que ver, si queremos empezar a creerle”, afirmó.

El delegado también cuestionó el silencio de otras figuras históricas del partido, como Víctor Andrés García Belaunde, quien tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la crisis. “Esas preguntas ellos mismos deberían respondérselas. Yo no soy quién para hablar por ellos”, señaló.

Hasta el momento, el único precandidato que ha salido a denunciar abiertamente el presunto fraude ha sido Julio Chávez, quien incluso anunció la presentación de una impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Otros aspirantes, según Roel, han optado por el silencio, lo que ha generado mayor malestar entre la militancia.

Alonso Roel, delegado electo de Acción Popular, aseveró que Cinthia Pajuelo, ahora destituida del Comité Electoral del partido cometió fraude. | Video: Canal N

Crisis en Acción Popular

Para Roel, lo ocurrido representa un golpe duro para un partido con casi siete décadas de historia. “Es una lástima lo que está pasando, el partido no merece este tipo de personas ni este nivel de irregularidades”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que aún existe una base militante dispuesta a recuperar la institucionalidad.

“Acción Popular es mucho más grande que su problema. Tenemos casi setenta años de militancia, figuras históricas como Fernando Belaúnde Terry y otros líderes que no merecen lo que está pasando hoy”, señaló.