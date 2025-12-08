Alfredo Barnechea es el candidato presidencial de Acción Popular: derrotó a Julio Chávez en medio de acusaciones de fraude

Alfredo Barnechea se convirtió en el candidato presidencial oficial de Acción Popular.| Fotocomposición: Infobae Perú

Alfredo Barnechea es, oficialmente, el candidato presidencial de Acción Popular tras imponerse en las elecciones internas realizadas bajo la modalidad de delegados, según resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, su triunfo no ha disipado la turbulencia interna: el proceso estuvo marcado por severas acusaciones de fraude y presuntas maniobras para manipular la lista de delegados, lo que profundiza la crisis histórica de la agrupación fundada por Fernando Belaúnde Terry.

De acuerdo con el informe oficial de la ONPE, Barnechea, al frente de la Lista 6, obtuvo el 55,224% de los votos (37 delegados), superando con claridad a su principal rival, Julio Chávez (Lista 1), quien logró el 38,806% (26 votos). Más rezagados quedaron Víctor Andrés García Belaunde (Lista 2), con solo 4,478% (3 votos), Edwin Martínez (Lista 3) con 1 voto, e Higinio Torres y Erwin Pinedo (Listas 4 y 5) que no obtuvieron respaldo.

Así, la militancia acciopopulista optó mayoritariamente por Barnechea, exdiputado y figura emblemática del partido, para encabezar la fórmula presidencial junto a Armando Villanueva (primer vicepresidente) y Tania Abad (segunda vicepresidenta).

Resultados de Acción Popular. | ONPE

Elección bajo la sombra de la desconfianza

Acción Popular no solo organizó su elección interna de delegados —requisito indispensable para nominar candidaturas por la ley electoral vigente—, sino que, en simultáneo, planteó una consulta universal entre militantes, cuyos resultados, si bien no tenían carácter vinculante, a modo de acuerdo iba a representar la renuncia de los perdedores. No obstante, esto no fue respetado, según Chávez.

A ello se sumó la denuncia de que la lista oficial de delegados de Acción Popular habría sido modificada antes de su envío a la ONPE, con el objetivo de beneficiar a la facción vinculada a Alfredo Barnechea de cara a las elecciones 2026.

Ricardo Burga, excongresista y hoy precandidato al Senado, profundizó la acusación en enlace con Canal N: “Hemos tomado conocimiento de que la presidenta del Comité Electoral, cuyo mandato ya venció, ha manipulado y modificado los nombres de los delegados elegidos democráticamente, en el caso de 26 [de ellos]. Obviamente, favorece al candidato Alfredo Barnechea”.

Frente a estas denuncias, la ONPE aclaró que su papel se limitó a recibir los nombres de los delegados que, internamente, el partido incluyó en el sistema. “Cualquier lista distinta a la comunicada a la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral a cargo de nuestra institución. Por lo que afirmar que la ONPE ha consignado erróneamente datos de delegados electorales para el 7 de diciembres es falso”, expresaron.

Respuesta de la ONPE. | Canal N

Resistencia, fragmentación y debate

Previamente a la votación, el partido ya experimentaba rupturas. Chávez, cuestionado por su gestión como alcalde de San Martín de Porres y por múltiples investigaciones judiciales en curso, lideró una campaña en la que buscó presentarse como alternativa de renovación frente a figuras históricas como Barnechea o García Belaunde, a quienes calificó de carecer de respaldo social real.

Barnechea, por su parte, desafió abiertamente a sus adversarios incluso antes de la elección, asegurando que iba a “barrer” en la interna acciopopulista. A este escenario se sumó la postura de García Belaunde, quien pese a sus críticas, reconoció que solo una prueba “muy grosera” de fraude justificaría desconocer la voluntad de los delegados.

Investigación por presunto fraude

Las denuncias y la incertidumbre resultantes dejan a Acción Popular atravesando una etapa de máxima tensión interna, con el peligro de que la crisis partidaria tenga repercusiones directas en la inscripción final de la candidatura y la viabilidad de su proyecto electoral de cara al 2026. El secretario general de Acción Popular, Juan Abad, anunció una investigación tras las elecciones primarias.

“Prefiero no inmiscuirme en esos problemas hasta que termine el proceso, porque podría interpretarse como que el secretario general tiene alguna injerencia”, sostuvo en diálogo con Canal N.