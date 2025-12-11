Cliver Huamán, Pol Deportes, y su increíble travesía que lo llevó a narrar un partido de la Champions desde el Bernabéu

Desde una comunidad rural de los Andes hasta el estadio más emblemático de Madrid, Cliver Huamán llevó la voz de su tierra al fútbol europeo sorprendiendo a las audiencias con su narración en quechua. | TikTok: Poldeportes

Un adolescente peruano alcanzó notoriedad global tras transmitir la final de la Copa Libertadores desde una colina, sin acceso a la cancha y armado solo con su celular y su ingenio. Ese video viral le abrió el camino para relatar, semanas después, un encuentro de la Champions League desde las gradas del estadio Santiago Bernabéu en Madrid, esta vez en su lengua materna.

La historia de Cliver Huamán Sánchez –Pol Deportes en las redes– es la de un talento forjado entre la sencillez de la vida rural y el deseo de dar voz a su pueblo andino, superando barreras de idioma y recursos con el apoyo incondicional de su familia.

Infancia, familia y orígenes frente al micrófono

Adolescente narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro: el tiktoker que convirtió su sueño en un relato viral

Cliver Huamán nació y creció en Andahuaylas, región ubicada en la sierra sur de Perú. La familia Huamán enfrentó la falta de recursos desde el inicio: no había TV por cable ni acceso estable a internet en Huampica, el pequeño centro poblado donde vivían. En casa, “se tiene lo que se trabaja” era la consigna, mientras los padres –quechuahablantes ambos– se turnaban tareas agrícolas en los campos de quinua y kiwicha, a más de 2.000 metros de altura.

En diálogo con CNN, Cliver recordó que su relación con la narración nació en la niñez, incentivado por su padre, quien trabajaba en una emisora local y solía llevarlo a la cabina para contar historias durante las transmisiones. La radio fue su primer espacio frente al micrófono. Conforme pasaron los años, a los siete, sus tíos comenzaron a animarlo para compartir relatos breves, al principio en quechua y más adelante en español, mientras ayudaba con las labores agrícolas de la familia.

A los once, Cliver empezó a narrar partidos de fútbol locales, impulsado –y a veces obligado– por su hermano mayor, Kenny, quien pronto se involucró como productor y camarógrafo, y sería la pieza clave para el proyecto Pol Deportes. Los primeros intentos no fueron sencillos: al enfrentar críticas y burlas, el joven dudó de sí mismo y pensó en abandonar. Pero su entorno familiar no lo dejó rendirse. Kenny, decidido a apoyar a Cliver, viajó a Lima para trabajar y así financiar el canal digital, comprando internet y un celular para crear videos desde casa.

El salto viral: la Libertadores desde un cerro limeño

(Captura de video @pol_Deportes2/Tik Tok)

La gran oportunidad llegó cuando se disputó la final de la Copa Libertadores en Lima. El partido entre Flamengo y Palmeiras atrajo la atención de todo el país, y Cliver, junto a su hermano Kenny y su padre, viajó 18 horas en autobús desde los Andes con la ilusión de relatar el encuentro, a pesar de no tener entradas ni acreditaciones. La policía le impidió el ingreso al estadio Monumental, pero Cliver insistió en no regresar frustrado. Con la sugerencia de un paisano y el ánimo de algunos vecinos, optó por subir a un cerro cercano junto al estadio. Kenny instaló el trípode casero, preparó el celular y Cliver se adueñó del micrófono. Así, entre niños curiosos y la vista panorámica de Lima, comenzó a relatar el partido en vivo para TikTok.

Durante el segundo tiempo, más de 10.000 personas seguían la transmisión en directo. El video, que luego subieron a redes, superó el millón de vistas en pocas horas. Ese relato improvisado, lleno de energía y emotividad, fue registrado por el propio Cliver como narrador y Kenny como camarógrafo. El adolescente no solo narró el juego sino que entrevistó a hinchas en las calles, mostrando la pasión futbolera de la ciudad.

El canal Pol Deportes, que había nacido como un proyecto pequeño, rápidamente multiplicó su audiencia. La solidaridad local también jugó un papel importante: el municipio costeó los pasajes y pequeñas empresas ofrecieron apoyo. El micrófono –un regalo de su tío– y el cubo artesanal confeccionado por Cliver con cartón y esponja de cocina, se convirtieron en símbolos de resistencia y creatividad.

Madrid y la Champions

El joven Cliver Huamán mostrará su talento en Radio Marca este 11 de diciembre | TikTok

El eco de aquella narración desde los cerros limeños cruzó fronteras y llegó a España. Santi Lesmes, presentador español establecido en Perú, fue fundamental para gestionar el viaje de Cliver y Kenny a Madrid. Un debut inesperado aguardaba al joven andahuaylino en el Santiago Bernabéu, uno de los recintos más emblemáticos del mundo.

En una noche de Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Manchester City, Cliver narró el partido desde la tribuna, mezclando español y quechua frente a una multitud internacional y cientos de miles de espectadores virtuales. Su narración en quechua, especialmente del gol del Atlético de Madrid en otro partido transmitido para Radio Marca, impresionó a periodistas españoles que no tardaron en acercarse a felicitarlo. “Eres un fenómeno”.

Por cuestiones de permisos y derechos televisivos, la narración no pudo transmitirse en vivo como estaba planeado. El episodio profundizó la visibilidad de la lengua quechua en el fútbol internacional y provocó un nuevo estallido viral en plataformas como TikTok e Instagram, donde la comunidad migrante peruana y aficionados del deporte compartieron mensajes de aliento.

El cariño del público y el reconocimiento mediático acompañaron la estadía de Cliver en Europa. El joven expresó su gratitud desde la capital española, agradeciendo constantemente el respaldo de su familia, su comunidad y quienes lo apoyaron en el extranjero.

Orgullo andino, becas y el futuro de Pol Deportes

Jefe de Estado respalda a Clíver Huamán, el joven que narró la final de la Libertadores desde un cerro en Ate. (Foto: Presidencia de la República)

El ascenso de Cliver Huamán en las redes sociales fue fulgurante: en cuestión de días superó el millón de seguidores y pasó a ser invitado a los principales programas peruanos. Transitar de la vida rural al escenario europeo no le hizo perder el foco. A su regreso, el joven planifica culminar la secundaria y continuar estudios universitarios en comunicación, pues ya recibió ofertas de becas tanto de instituciones académicas peruanas como de autoridades del gobierno.

Su historia, celebrada por periodistas y especialistas en deporte nacional, se percibe como un orgullo para la comunidad andina y los hablantes de lenguas originarias. La familia de Cliver continúa brindando apoyo, y su hermano Kenny sigue desempeñándose como camarógrafo, productor y responsable de la logística del canal.

Cliver se ha convertido en un referente para aspirantes a comunicadores, defendiendo el uso de idiomas ancestrales en los grandes escenarios deportivos y mostrando que, incluso con pocos recursos y mucho empeño, las voces del interior también pueden llegar lejos.“Con fe, constancia, trabajo y humildad”, resumió el adolescente sobre su futuro en comunicación, según declaró a CNN. La bandera roja, naranja y amarilla de Andahuaylas ya ondea de los Andes al Bernabéu, y su voz promete seguir resonando.