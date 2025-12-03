Perú Deportes

Peter Arévalo invitó a Pol Deportes a narrar en vivo el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “El fútbol te dará el lugar que mereces”

El reconocido narrador deportivo integró al joven relator a la cabina de transmisión, donde tendrá un rol protagónico durante el clásico en el Estadio Nacional

Guardar
El adolescente estará en el Alianza Lima vs Sporting Cristal. (Video: L1MAX)

Cliver Huamán, el joven relator de 15 años que se hizo conocido por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, vivirá un nuevo hito: narrará en vivo algunos minutos del clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal durante la transmisión oficial de L1MAX. La invitación fue hecha por Peter Arévalo, reconocido narrador deportivo, quien elogió el esfuerzo y la pasión de la emergente figura de Pol Deportes.

Tú eres el reflejo y el símbolo del peruano que mantiene al Perú de pie, y te lo digo sinceramente, eres el reflejo de aquel peruano que busca día a día ganarse la vida y contribuir con el desarrollo del país a partir de su esfuerzo. Lo que tú has hecho y el mundo entero ha visto es a un peruano que simboliza el esfuerzo de todos nosotros. Quiero felicitarte y decirte que me siento orgulloso de esa rebeldía que mostraste ante la adversidad. La vida y el fútbol, que es tu pasión, te van a dar el lugar que mereces. Esto es paso a paso, primero caminar y después correr”, afirmó ‘Mr. Peet’ durante su mensaje.

El narrador no solo elogió a Pol, sino que lo invitó personalmente a subir a la cabina: “A título personal, quiero invitarte a que estés conmigo en la cabina, a que disfrutes de lo que será este partido. Haremos las coordinaciones con producción para que nos autoricen a que narres unos minutos de este encuentro. De corazón, quiero que vayas cumpliendo tus sueños y fortaleciéndote”.

La autorización ya fue confirmada, y Pol Deportes debutará en la transmisión durante los primeros minutos del segundo tiempo. Desde el Estadio Nacional de Lima, el joven relator llevará su voz a millones de peruanos que seguirán el partido desde sus hogares.

Alianza Lima y Sporting Cristal
Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán en los 'playoffs' de la Liga 1 2025. Crédito: Liga 1

Un sueño cumplido

Para Pol Deportes, esta invitación representa la consolidación de un anhelo personal y familiar. En su primera intervención para L1MAX, comentó: “Es la primera vez que venía a Lima, se me cumplieron varios sueños. La verdad me siento muy feliz de estar acá, es la primera vez que entro al Estadio Nacional. Fue uno de mis sueños, gracias por cumplirlo”.

El joven narrador también recordó su travesía desde Andahuaylas para cubrir la final de la Copa Libertadores 2025, un viaje de varias horas que no estuvo exento de obstáculos. A pesar de las dificultades, no bajó nunca los brazos y logró transmitir el encuentro desde un cerro, generando gran repercusión por su esfuerzo y creatividad.

“Vinimos con mi papá y mi hermano con el objetivo de estar en la final, de poder estar en las pruebas del partido, porque no teníamos suficiente economía para poder ingresar. No sabíamos nada de las acreditaciones y cuando estuvimos afuera del Estadio Monumental no nos dejaron transmitir la previa tranquilos. No nos dejaron ni hablar con los hinchas. Y decepcionado, empezamos a llamar contactos por si tenían una televisión para que yo pudiera narrar viendo, pero nos dieron una mejor idea de ir al cerro, nos fuimos y armamos nuestro trípode”, contó.

El joven periodista se lució junto a Peter Arévalo. (Video: L1MAX)

La emoción del momento se completó con la aparición de Julio César Uribe, quien le entregó un presente de Sporting Cristal y lo felicitó: “Felicitarte por esa decisión, eso es lo que te hace diferente. Es un ejemplo para los niños de tu edad, espectacular luchar por tus sueños”. Pol agradeció a todos los medios que lo apoyaron y expresó su felicidad: “Es un sueño grande, me siento muy contento. Agradezco a Dios y a todos los canales que me han abierto la puerta, incluso en Brasil, Bolivia, Argentina y España”.

Con su debut esta noche, Pol Deportes suma un nuevo capítulo a su historia de perseverancia y talento, mientras comienza a dar sus primeros pasos en el periodismo deportivo profesional.

Temas Relacionados

Peter ArévaloPol DeportesAlianza LimaSporting Cristalperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los celestes tienen a Yoshimar Yotún en el banco de suplentes por decisión técnica. Mientras que los ‘blanquiazules’ juegan con un once similar al del triunfo ante UTC. Sigue las incidencias del cotejo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”

El seleccionador nacional de vóley explicó las dificultades en la preparación y las bajas que golpearon al equipo juvenil. Además, dejó clara la meta para el torneo

Antonio Rizola reconoce un panorama

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: titulares confirmados para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El conjunto dirigido por Paulo Autuori cuenta con todo el plantel a disposición para iniciar la serie ante el cuadro de La Victoria; ‘Pipo’ Gorosito no podrá alinear a Carlos Zambrano luego que la Comisión Disciplinaria ratificara su expulsión. Conoce las potenciales alineaciones en el Nacional

Alineaciones de Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

‘Celestes’ y ‘blanquiazules’ se verán las caras en un partidazo de pronóstico reservado. Ambos buscan llegar a la final para pelear por el cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

Santiago Acasiete no sigue en Juan Pablo II tras una temporada irregular en la que cumplió con la permanencia en Liga 1 2025

El responsable técnico nacional deja la institución de Chongoyape al no renovar su contrato. Se mantuvo como conductor por más de un año, logrando el histórico ascenso en el 2024

Santiago Acasiete no sigue en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE inicia proceso sancionador contra

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

Rafael Belaunde se pronuncia tras salir ileso de ataque a balazos en Cerro Azul: “Es un milagro que solo tenga raspones”

Elecciones 2026: Lista del APRA de los candidatos a senadores y diputados

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres abandona casa de

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón con gran bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

La acalorada discusión que habría anticipado la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres por su hija mayor: “No voy a dejarla tirada”

Pamela López expone chequeo de ETS y pide nuevamente el divorcio a Christian Cueva: “Qué asco”

Darinka Ramírez cuestiona rumores de boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro y lo critica por no visitar a su hija

Andrea Arana sufre caída en vivo y provoca risas y asistencia de Gian Piero Díaz y Gino Tassara

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: titulares confirmados para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Santiago Acasiete no sigue en Juan Pablo II tras una temporada irregular en la que cumplió con la permanencia en Liga 1 2025