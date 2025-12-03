Peter Arévalo invitó a Pol Deportes a narrar en vivo el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “El fútbol te dará el lugar que mereces”

El adolescente estará en el Alianza Lima vs Sporting Cristal. (Video: L1MAX)

Cliver Huamán, el joven relator de 15 años que se hizo conocido por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, vivirá un nuevo hito: narrará en vivo algunos minutos del clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal durante la transmisión oficial de L1MAX. La invitación fue hecha por Peter Arévalo, reconocido narrador deportivo, quien elogió el esfuerzo y la pasión de la emergente figura de Pol Deportes.

“Tú eres el reflejo y el símbolo del peruano que mantiene al Perú de pie, y te lo digo sinceramente, eres el reflejo de aquel peruano que busca día a día ganarse la vida y contribuir con el desarrollo del país a partir de su esfuerzo. Lo que tú has hecho y el mundo entero ha visto es a un peruano que simboliza el esfuerzo de todos nosotros. Quiero felicitarte y decirte que me siento orgulloso de esa rebeldía que mostraste ante la adversidad. La vida y el fútbol, que es tu pasión, te van a dar el lugar que mereces. Esto es paso a paso, primero caminar y después correr”, afirmó ‘Mr. Peet’ durante su mensaje.

El narrador no solo elogió a Pol, sino que lo invitó personalmente a subir a la cabina: “A título personal, quiero invitarte a que estés conmigo en la cabina, a que disfrutes de lo que será este partido. Haremos las coordinaciones con producción para que nos autoricen a que narres unos minutos de este encuentro. De corazón, quiero que vayas cumpliendo tus sueños y fortaleciéndote”.

La autorización ya fue confirmada, y Pol Deportes debutará en la transmisión durante los primeros minutos del segundo tiempo. Desde el Estadio Nacional de Lima, el joven relator llevará su voz a millones de peruanos que seguirán el partido desde sus hogares.

Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán en los 'playoffs' de la Liga 1 2025. Crédito: Liga 1

Un sueño cumplido

Para Pol Deportes, esta invitación representa la consolidación de un anhelo personal y familiar. En su primera intervención para L1MAX, comentó: “Es la primera vez que venía a Lima, se me cumplieron varios sueños. La verdad me siento muy feliz de estar acá, es la primera vez que entro al Estadio Nacional. Fue uno de mis sueños, gracias por cumplirlo”.

El joven narrador también recordó su travesía desde Andahuaylas para cubrir la final de la Copa Libertadores 2025, un viaje de varias horas que no estuvo exento de obstáculos. A pesar de las dificultades, no bajó nunca los brazos y logró transmitir el encuentro desde un cerro, generando gran repercusión por su esfuerzo y creatividad.

“Vinimos con mi papá y mi hermano con el objetivo de estar en la final, de poder estar en las pruebas del partido, porque no teníamos suficiente economía para poder ingresar. No sabíamos nada de las acreditaciones y cuando estuvimos afuera del Estadio Monumental no nos dejaron transmitir la previa tranquilos. No nos dejaron ni hablar con los hinchas. Y decepcionado, empezamos a llamar contactos por si tenían una televisión para que yo pudiera narrar viendo, pero nos dieron una mejor idea de ir al cerro, nos fuimos y armamos nuestro trípode”, contó.

El joven periodista se lució junto a Peter Arévalo. (Video: L1MAX)

La emoción del momento se completó con la aparición de Julio César Uribe, quien le entregó un presente de Sporting Cristal y lo felicitó: “Felicitarte por esa decisión, eso es lo que te hace diferente. Es un ejemplo para los niños de tu edad, espectacular luchar por tus sueños”. Pol agradeció a todos los medios que lo apoyaron y expresó su felicidad: “Es un sueño grande, me siento muy contento. Agradezco a Dios y a todos los canales que me han abierto la puerta, incluso en Brasil, Bolivia, Argentina y España”.

Con su debut esta noche, Pol Deportes suma un nuevo capítulo a su historia de perseverancia y talento, mientras comienza a dar sus primeros pasos en el periodismo deportivo profesional.