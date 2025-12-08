Durante su visita a Madrid, el joven narrador peruano Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, vivió un momento que marcó su viaje por España. En un encuentro con el público, un niño venezolano se acercó y compartió un mensaje inesperado. El adolescente explicó que Huamán es su inspiración para avanzar y perseguir sus metas fuera de su país de origen.

Huamán, de solo 15 años, ganó popularidad internacional luego de narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Andahuaylas, usando solo su celular. Este esfuerzo y dedicación lo llevaron hasta Europa, donde cumplió el sueño de transmitir un partido de la Champions League. El relato y su historia de superación han tocado a migrantes de otras nacionalidades, como quedó en evidencia durante su reciente encuentro.

Durante una conexión en vivo con el programa “Arriba mi Gente”, conducido por Santi Lesmes, se produjo el encuentro inesperado. Mientras la transmisión continuaba, Lesmes anunció que un joven estaba esperando para tomarse una foto con Pol Deportes, pero le habían solicitado que esperara al final del enlace en vivo.

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

Tras esa pausa, se le entregó el micrófono al niño, quien se presentó como migrante venezolano. Dirigiéndose a Cliver Huamán, expresó: “Me quedé viendo y supe que era él. Me inspira mucho que haya subido a un cerro para narrar la final de la Copa Libertadores y que logre sus sueños”.

Tanto los conductores del programa como el propio Huamán se sorprendieron por la sinceridad de la declaración. El intercambio finalizó con un abrazo entre los dos adolescentes, un gesto que resumió el significado del momento. L

Mientras continúa su visita por España, Huamán sigue sumando experiencias y encuentros emotivos, confirmando el impacto de su historia en la comunidad latinoamericana.

Así fue el recibimiento de ‘Pol Deportes’ en España

Cliver Huamán, conocido como ‘Pol Deportes’, viajó a España para relatar un partido de la Champions League. El joven narrador peruano cumplió así uno de sus sueños más anhelados: narrar el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City.

La oportunidad llegó gracias al programa televisivo “Arriba mi Gente”, cuyo conductor Santi Lesmes anunció en vivo la noticia al invitado. Durante la transmisión, Lesmes le propuso a Huamán: “¿Qué te parece si tú, tu hermano y yo nos vamos a retransmitir, gracias a los compañeros de Marca en España, el partido de la Champions entre Madrid y Manchester City la semana que viene?”. La emoción y la sorpresa de Huamán quedaron registradas en ese momento.

El 7 de diciembre, Huamán aterrizó en Madrid. Al cruzar las puertas de llegada, el narrador fue recibido por un grupo numeroso de peruanos que lo esperaban en el aeropuerto. Su arribo generó una escena llena de emoción y compañerismo. Varios asistentes agitaron banderas de Perú, lanzaron cánticos y mensajes de ánimo, y buscaron la oportunidad de fotografiarse con él.

‘Pol Deportes’ llegó a España y fue recibido por la comunidad peruana: “Gracias por el cariño”

Huamán compartió imágenes de este momento en redes sociales y expresó: “España no me esperaba esto, gracias por el cariño”. Sus palabras acompañaron un video donde se observa el ambiente festivo en el aeropuerto, con saludos y muestras de afecto por parte de la comunidad migrante.

Algunos de los presentes manifestaron la relevancia de que figuras como Huamán lleguen a cumplir metas fuera del país. El recibimiento resaltó la identidad y el sentido de comunidad entre los peruanos radicados en España.

Huamán obtuvo notoriedad en Perú luego de que transmitió la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Andahuaylas. Su trayectoria, basada en la perseverancia, lo llevó ahora a una de las vitrinas más importantes del fútbol europeo. Su historia suma nuevos capítulos, fortaleciendo el orgullo y la esperanza de sus compatriotas fuera de su tierra natal.