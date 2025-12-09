Emprendedor que ayudó a subir cerro a Pol Deportes viaja a España para apoyarlo en su debut narrando la Champions League

Emprendedor que ayudó a subir cerro a Pol Deportes viaja a España para verlo narrar partido de Champions League. Latina

La perseverancia, el apoyo comunitario y la pasión por el deporte se transformaron en una de las historias más conmovedoras del año. Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, no solo cumplirá su sueño de narrar un partido de la Champions League en Madrid, sino que una persona muy especial y fundamental en los comienzos de su camino: el empresario de Ate, propietario de una pollería y paisano suyo, quien viajó a España solo para verlo triunfar en una de las vitrinas más importantes del fútbol mundial.

El emprendedor que creyó en Pol Deportes

El origen de esta historia se remonta a noviembre de 2025. En medio de la adrenalina por la final de la Copa Libertadores, Cliver Huamán hizo una llamada que cambiaría su trayecto personal y profesional. Del otro lado del teléfono estaba el empresario peruano que, recordando sus raíces en Andahuaylas, le ofreció su pollería para que pudiera transmitir el partido.

“Emocionado, emocionado, emocionado. Por eso vine yo desde allá (Perú) por mi propia cuenta para seguir a él, para conocer nada más. Quería apoyarlo más. Nadie me ha auspiciado, solo vine por creer en él”, recordó el empresario.

Durante una entrevista con Santi Lesmes en el programa 'Arriba mi Gente’, desde Madrid, el empresario comenzó a narrar cómo fue ese 30 de noviembre, final de la Copa Libertadores

Contó que fue en su humilde negocio donde nació la idea de subir al cerro de Puruchuco para poder relatar, junto a Cliver, la histórica final con apenas un celular y la esperanza intacta.

El ambiente en la pollería era de tristeza sincera, pero el momento de escalar juntos hasta lo más alto de Puruchuco simbolizó un giro inesperado en la vida de Pol Deportes. Ese acto de confianza y apoyo marcó el inicio de una amistad forjada en la dificultad y el esfuerzo, y que ahora los ha reunido nuevamente, esta vez al otro lado del océano.

Emprendedor que ayudó a subir cerro a Pol Deportes viaja a España para apoyarlo en su debut narrando la Champions League. Captura de TV. Latina

Del cerro de Ate a la Champions League: la historia que inspiró a todos

La viralidad de la transmisión desde el cerro no tardó en llegar. Cliver Huamán, con solo 15 años, impactó al público peruano y latinoamericano con la autenticidad y la emoción de su narración.

El sueño de narrar partidos trascendió fronteras y, gracias al programa ‘Arriba mi Gente’, llegó la propuesta impensada: viajar a España para relatar el choque entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League.

El viaje fue tan emotivo como el arranque de su aventura. El 7 de diciembre, Pol Deportes aterrizó en el aeropuerto de Madrid y fue recibido por una entusiasta comunidad peruana.

Entre cánticos, banderas y muestras de afecto, Huamán sintió el respaldo de miles, pero especialmente el de aquel primer creyente que lo acompañó hasta la capital española para verlo dar un paso más hacia su sueño.

Narró la final de la Libertadores desde un cerro: el tiktoker adolescente que apunta al periodismo deportivo

Un encuentro que traspasa generaciones y fronteras

La historia de Pol Deportes reverberó entre distintos públicos y nacionalidades. Durante su estadía en Madrid, un niño venezolano se acercó al narrador para confesar que él era su inspiración; un encuentro breve, emotivo y cargado de significado.

El joven, migrante como tantos otros en España, reconoció en Cliver un ejemplo de superación. “Logra sus sueños y me muestra que todo es posible”, comentó. El gesto finalizó en un abrazo y dejó claro que la perseverancia de Pol Deportes es reflejo del espíritu de la comunidad latinoamericana en el exterior.

Este momento fue transmitido durante un enlace especial en vivo para Arriba mi Gente, convirtiéndose en otro hito para Cliver: su historia motiva a jóvenes migrantes y refuerza el valor del trabajo duro, la humildad y el acompañamiento.

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

Pol Deportes: la voz joven que une a Perú y Europa

A sus quince años, Cliver Huamán ya se ha posicionado como un símbolo de esfuerzo y dedicación. Desde relatar partidos en su natal Andahuaylas, enfrentando limitaciones tecnológicas y económicas, hasta poner voz en la Champions League europea, Pol Deportes ha demostrado que los sueños no conocen de barreras geográficas ni sociales.

El arribo de Pol Deportes a Madrid no fue un simple desplazamiento físico. Fue el resultado de una cadena de solidaridad entre peruanos y migrantes latinos. Cada paso, desde la pollería en Ate hasta los estudios de Marca en España, estuvo marcado por gestos de empatía, oportunidades brindadas y el deseo de dejar huella más allá del triunfo personal.

En las calles de Madrid, las banderas peruanas flamearon este diciembre como nunca antes. Cliver posó para fotografías, escuchó palabras de aliento y estrechó manos de quienes se ven reflejados en su historia. El empresario, orgulloso, celebró que la fe depositada en su paisano dio frutos insospechados y reafirmó su compromiso de seguir acompañándolo hasta donde los sueños lo lleven.

Santi Lesmes llevará a niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City. Caoptura Tv - Latina.