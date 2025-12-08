Balean discoteca en Independencia a metros de comisaría y municipalidad: una mujer herida por proyectil

(Video: Latina)

En Independencia, una noche de entretenimiento terminó abruptamente en medio del pánico cuando una balacera se registró frente a la discoteca 11:11 Club, ubicada en la avenida Gerardo Unger. Eran cerca de las tres de la mañana cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal pasaron por la zona y realizaron varios disparos mientras avanzaban a toda velocidad. El ruido de las detonaciones hizo que vecinos y asistentes corrieran a ponerse a salvo, sin entender de inmediato lo que ocurría en plena madrugada.

La escena se volvió aún más alarmante al confirmarse que una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital Cayetano Heredia. En los exteriores del local quedó también una camioneta con la luna del conductor perforada, producto del paso de una de las balas. Lo que más llamó la atención es que el ataque ocurrió a pocos metros de la comisaría y la municipalidad de Independencia, una zona que suele estar bajo vigilancia permanente y que esta vez no impidió que los agresores actuaran sin detenerse.

¿Qué se sabe del ataque a la discoteca 11:11 Club?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, en el lugar se hallaron nueve casquillos de bala distribuidos a lo largo de casi 100 metros, lo que revela que los atacantes dispararon en movimiento mientras pasaban frente al establecimiento. Testigos indicaron que la discoteca estaba en pleno funcionamiento, con música en vivo y personas ingresando y saliendo al momento de la balacera. Los disparos provocaron que muchos asistentes se refugiaran dentro del local hasta que la Policía Nacional del Perú (PNP) tomó el control del perímetro.

El propietario del negocio informó que la mujer herida estaba en los exteriores del local y que habría sido alcanzada por uno de los proyectiles mientras intentaba ingresar. También señaló que en más de cuarenta años de funcionamiento nunca se había registrado un hecho similar, aunque algunos vecinos comentaron que este no sería el primer ataque contra el establecimiento y que podría tratarse de un caso de extorsión. Estas versiones aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Algunos asistentes mencionaron que los disparos se produjeron pocos minutos después de que algunos músicos abandonaran el local, aunque no se ha determinado si el ataque tenía un objetivo específico o si fue un acto intimidatorio. La investigación quedó a cargo del Depincri Independencia, que evaluará si se trató de una represalia, un ajuste de cuentas, un intento de extorsión o algún otro móvil delictivo.

Los meses más críticos de homicidios en el 2025

El homicidio se suma a una serie de ataques similares registrados en rutas de Lima Sur

Durante el 2025, los registros del Sinadef muestran que la violencia letal mantuvo niveles alarmantes en el Perú, con agosto como el mes más trágico del año. En ese periodo se contabilizaron 221 homicidios, la cifra más alta registrada, superando a meses que también mostraron picos significativos como enero (207 casos) y abril (204). El ritmo de asesinatos en agosto alcanzó un promedio de 7,1 muertes por día, por encima del promedio anual que se mantuvo en aproximadamente 6,7 homicidios diarios.

La evolución mensual evidencia fluctuaciones, pero con una línea general de violencia constante: febrero llegó a registrar 169 asesinatos, marzo 193, mayo 168, junio 176, julio 188, septiembre 183 y octubre 182. Incluso noviembre, que mostraba una caída relativa, ya acumulaba 89 casos hasta el día 19. Estas cifras confirman que, pese a los esfuerzos operativos y medidas de seguridad anunciadas por las autoridades, no se ha logrado una reducción sostenida en los índices de homicidios.

En Lima Metropolitana y Callao, la situación siguió un patrón similar al nacional. Agosto también marcó el peor momento del año, con 90 asesinatos, superando registros elevados como los 82 homicidios de enero y los 81 de marzo. El promedio diario durante ese mes llegó a 2,9 muertes, lo que representa uno de los picos más altos del 2025. Las cifras de ambos territorios revelan una tendencia persistente con meses como julio (73 casos) y junio (72) que mantuvieron una violencia constante, mientras que el recuento preliminar de noviembre ya sumaba 29 homicidios en sus primeros 19 días.



