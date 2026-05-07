Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 7 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 4,08 soles, lo que representa un incremento del 0,17% respecto al precio de cierre anterior de 4,07 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,87%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 1,26%.
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