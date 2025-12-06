Perú

Extorsión contra empresa de transporte ‘Los Rojitos’: dirigente facilitaba información de conductores, según PNP

Las autoridades lograron desarticular una presunta red que exigía pagos diarios y amenazaba a empleados con datos obtenidos desde la propia organización, revelando la infiltración de un directivo en la estructura criminal

Guardar

La Policía Nacional del Perú capturó a ocho presuntos integrantes de ‘Los Malditos del Rojo’, una organización criminal dedicada a extorsionar a la empresa de transporte público San Pedro, conocida como ‘Los Rojitos’, en San Juan de Miraflores. Según reveló el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, uno de los principales facilitadores de la banda ocupaba un cargo de dirigente dentro de la propia empresa, lo que permitió acceder a la información clave sobre los conductores y sus rutinas.

Había un infiltrado dentro de la organización criminal que era un dirigente de la empresa. Y este trabajo se ha dado gracias a un seguimiento importante”, manifestó en conversación con América Noticias.

El caso salió a la luz luego de que el 24 de noviembre se registrara un ataque armado contra dos trabajadores de la empresa. Tras ese incidente, la policía detuvo tres días después a Cristian Alexis Canchaya Gutiérrez, alias ‘Piolín’, señalado como brazo armado y cabecilla de la organización.

¿Cómo operaban los extorsionadores?

La estructura de la banda permitía obtener datos de los trabajadores como números telefónicos, horarios laborales y lista de quienes se negaban a pagar extorsiones, así como otra información confidencial facilitada desde el interior de la empresa. De acuerdo con las autoridades, la organización exigía un pago inicial de 20 mil soles a modo de ‘inscripción’ para iniciar las operaciones extorsivas.

Además, cada conductor debía abonar diariamente entre seis y siete soles para continuar prestando servicios bajo amenazas. Como método de control, los extorsionadores colocaban stickers con identificaciones especiales en las unidades, para marcar a los vehículos que cumplían con los pagos y, al mismo tiempo, vigilar a quienes se resistían.

La policía encontró una gran cantidad de estos stickers durante la operación. El uso de ‘mulas digitales’ también formaba parte del esquema: captaban personas, muchas de ellas con antecedentes por fraude informático, que facilitaban sus cuentas bancarias o yape para recibir los depósitos ilegales.

Ocho detenidos por extorsiones a
Ocho detenidos por extorsiones a la empresa de transportes San Pedro, alias ‘Los Rojitos’| América Noticias

Detenidos por presunta implicancia

Entre los intervenidos figura un dirigente de la propia empresa de transporte San Pedro, cuya colaboración con la banda permitía conocer en detalle los movimientos de los trabajadores.

El operativo permitió también identificar y capturar a otros siete integrantes de la red, entre ellos el ya mencionado ‘Piolín’ y la reclutadora digital ‘Chío’.

Rocío del Carmen Cárdenas León, alias ‘Chío’, tenía a su nombre al menos 133 chips telefónicos, lo que utilizaban para diversificar sus comunicaciones con las víctimas y dificultar el rastreo, detallaron las fuentes entrevistadas.

Un chofer de la combi
Un chofer de la combi “Los Rojitos” fue asesinado a balazos en Villa El Salvador mientras realizaba su recorrido. Foto: Composición Infobae Perú

“A esta persona de Rocío del Carmen Cárdenas ha sido detenida seis veces por fraude informático, tiene a su nombre 133 chips, o sea, teléfonos a su nombre oficialmente. Y así como ella, hay muchísimas personas que tienen más de cien”, agregó el general.

El caso evidenció el uso masivo de chips telefónicos a nombre de un solo individuo, lo que según la policía representa un desafío adicional para las investigaciones. De esta manera, el general Lozada señaló que debería permitirse solo registrar una línea telefónica por ciudadano.

Temas Relacionados

Los RojitosExtorsión en PerúPNPPolicía Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Al menos 3 mil candidatos serán víctimas de la delincuencia, advierte experto: “Todos estamos en peligro”

El atentado contra Rafael Belaunde y el asesinato de Percy Ipanaqué Navarro, candidato a diputado de JPP, evidencian el nivel de violencia que empieza a marcar el inicio de la próxima campaña electoral

Al menos 3 mil candidatos

Alianza Lima vs Osasco: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de vóley 2025

El equipo de Facundo Morando enfrentará su primer duelo en la cita mundialista frente al campeón de Brasil en Sao Paulo. Conoce todos los detalles del emocionante duelo

Alianza Lima vs Osasco: día,

Declaran Alerta Verde en EsSalud desde hoy hasta el feriado 9 de diciembre: ¿Qué significa?

Se realizará un monitoreo constante de todos los locales para asegurar la operatividad de los servicios

Declaran Alerta Verde en EsSalud

Crisis en Avanza País: Karol Paredes, precandidata a la vicepresidencia no sabía de la renuncia de Phillip Butters

La postulante a la vicepresidencia afirmó que desconocía la salida de Butters. Ahora el partido busca un reemplazo a días de sus elecciones internas

Crisis en Avanza País: Karol
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Al menos 3 mil candidatos

Al menos 3 mil candidatos serán víctimas de la delincuencia, advierte experto: “Todos estamos en peligro”

Crisis en Avanza País: Karol Paredes, precandidata a la vicepresidencia no sabía de la renuncia de Phillip Butters

JNJ acata sentencia del PJ y repone a Luis Arce Córdova como fiscal supremo

¿El fin de Phillip Butters en la política? Las razones y decisiones del excandidato para renunciar irrevocablemente a Avanza País

Tomás Gálvez remueve a Germán Juárez del Equipo Especial Lava Jato y lo promueve a fiscal superior

ENTRETENIMIENTO

Infobae

“Tiene crisis de ansiedad”: Karla Bacigalupo quedó afectada tras su paso por Miss Universo 2025, según el periodista Jordi Martín

Bryan Torres desmiente presencia en ‘Esta Noche’ y descarta reencuentro con Samahara Lobatón: “Seguiré en mí misma posición”

Magaly Medina y su dura opinión por el regreso de Tilsa Lozano a ‘El Valor de la Verdad’: “La amante icónica del Perú”

Edgar Vivar grabó emotiva canción navideña en Perú junto a Cielo Torres

Anuel AA aterrizó en Lima a la 1:30 a.m. mientras su público esperaba: ¿qué causó su retraso?

DEPORTES

Alianza Lima vs Osasco: día,

Alianza Lima vs Osasco: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de vóley 2025

“Si llega una oferta, me voy”, la drástica decisión de Rodrigo Ureña que pone en riesgo su permanencia en Universitario

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025