Extorsión contra empresa de transporte ‘Los Rojitos’: dirigente facilitaba información de conductores, según PNP

La Policía Nacional del Perú capturó a ocho presuntos integrantes de ‘Los Malditos del Rojo’, una organización criminal dedicada a extorsionar a la empresa de transporte público San Pedro, conocida como ‘Los Rojitos’, en San Juan de Miraflores. Según reveló el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, uno de los principales facilitadores de la banda ocupaba un cargo de dirigente dentro de la propia empresa, lo que permitió acceder a la información clave sobre los conductores y sus rutinas.

“Había un infiltrado dentro de la organización criminal que era un dirigente de la empresa. Y este trabajo se ha dado gracias a un seguimiento importante”, manifestó en conversación con América Noticias.

El caso salió a la luz luego de que el 24 de noviembre se registrara un ataque armado contra dos trabajadores de la empresa. Tras ese incidente, la policía detuvo tres días después a Cristian Alexis Canchaya Gutiérrez, alias ‘Piolín’, señalado como brazo armado y cabecilla de la organización.

¿Cómo operaban los extorsionadores?

La estructura de la banda permitía obtener datos de los trabajadores como números telefónicos, horarios laborales y lista de quienes se negaban a pagar extorsiones, así como otra información confidencial facilitada desde el interior de la empresa. De acuerdo con las autoridades, la organización exigía un pago inicial de 20 mil soles a modo de ‘inscripción’ para iniciar las operaciones extorsivas.

Además, cada conductor debía abonar diariamente entre seis y siete soles para continuar prestando servicios bajo amenazas. Como método de control, los extorsionadores colocaban stickers con identificaciones especiales en las unidades, para marcar a los vehículos que cumplían con los pagos y, al mismo tiempo, vigilar a quienes se resistían.

La policía encontró una gran cantidad de estos stickers durante la operación. El uso de ‘mulas digitales’ también formaba parte del esquema: captaban personas, muchas de ellas con antecedentes por fraude informático, que facilitaban sus cuentas bancarias o yape para recibir los depósitos ilegales.

Ocho detenidos por extorsiones a la empresa de transportes San Pedro, alias ‘Los Rojitos’| América Noticias

Detenidos por presunta implicancia

Entre los intervenidos figura un dirigente de la propia empresa de transporte San Pedro, cuya colaboración con la banda permitía conocer en detalle los movimientos de los trabajadores.

El operativo permitió también identificar y capturar a otros siete integrantes de la red, entre ellos el ya mencionado ‘Piolín’ y la reclutadora digital ‘Chío’.

Rocío del Carmen Cárdenas León, alias ‘Chío’, tenía a su nombre al menos 133 chips telefónicos, lo que utilizaban para diversificar sus comunicaciones con las víctimas y dificultar el rastreo, detallaron las fuentes entrevistadas.

Un chofer de la combi “Los Rojitos” fue asesinado a balazos en Villa El Salvador mientras realizaba su recorrido. Foto: Composición Infobae Perú

“A esta persona de Rocío del Carmen Cárdenas ha sido detenida seis veces por fraude informático, tiene a su nombre 133 chips, o sea, teléfonos a su nombre oficialmente. Y así como ella, hay muchísimas personas que tienen más de cien”, agregó el general.

El caso evidenció el uso masivo de chips telefónicos a nombre de un solo individuo, lo que según la policía representa un desafío adicional para las investigaciones. De esta manera, el general Lozada señaló que debería permitirse solo registrar una línea telefónica por ciudadano.