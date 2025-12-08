¿Dispararon a Rafael Belaúnde por error? PNP descarta que atentado tuviera un móvil político o extorsivo

PNP no descarta que el atentado haya sido por equivocación. | Cuarto Poder

La Policía Nacional del Perú (PNP) descartó que el reciente atentado a balazos contra el empresario Rafael Belaúnde Llosa haya tenido un móvil político o extorsivo. El incidente, ocurrido la mañana del martes 2 de diciembre en Cerro Azul, Cañete, aún genera preguntas, pero los primeros hallazgos apuntan a la posibilidad de un ataque por confusión, de acuerdo a reportes de los dominicales Punto Final y Cuarto Poder.

Aproximadamente a las siete y media de la mañana, el exministro llegó temprano a su predio en la zona conocida como Puente Tabla para verificar los avances de un proyecto inmobiliario denominado “Mar Azul”. Transcurridos unos minutos, cuando abría el portón de madera que da acceso a la propiedad, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron desde el exterior y abrieron fuego contra su camioneta. Belaúnde reaccionó sacando su pistola Glock .45 y respondió con al menos siete disparos desde el interior de la propiedad.

“Me dispararon desde fuera de la propiedad, yo nunca salí del predio —señaló Rafael Belaúnde—. Ellos estaban en la moto, dispararon primero y entonces reaccioné. Siempre circulo armado, pero no como parte del trabajo político, sino por seguridad”, explicó el empresario.

Tras el tiroteo, Belaúnde se refugió en el vehículo y se arrastró para protegerse. Resultó levemente herido por esquirlas de vidrio, pero no sufrió impactos directos de bala. La policía, apoyada por la unidad de criminalística y un equipo dirigido por el comandante general Óscar Arriola, encontró casquillos de su arma y balas de un calibre distinto a la suya incrustadas en el parabrisas y el capó de la camioneta.

Se manejan diversas hipótesis sobre el ataque.

Tras el ataque, Belaúnde y su partido, Libertad Popular, negaron que existieran amenazas recientes o pedidos de cupos vinculados al proyecto Mar Azul de Cerro Azul. “Todos los negocios enfrentan estos desafíos, pero este terreno está inscrito y saneado. No tiene ninguna disputa ni conflicto”, aseguró el candidato, subrayando que en Cerro Azul no hay tráfico de terrenos ni conflictos con sindicatos de construcción.

El alcalde de Cerro Azul, José Luis Paín, respaldó esta versión. “Rafael Belaúnde está comprando esos terrenos que ya están titulados y los trámites municipales están en curso. Aquí no hay tráfico de tierras”, afirmó el funcionario local.

Durante estos días, la PNP centró sus pesquisas en el análisis balístico de los casquillos y en la revisión de cámaras de seguridad de la zona. Sin embargo, en el lugar exacto del ataque no hay registro fílmico y no existen testigos directos. Solo una cámara cercana captó una motocicleta con dos personas a bordo, coincidente con la descripción de los agresores.

Foto captada por una cámara cercana al ataque contra Rafael Belaúnde. | Punto Final

¿Cuál fue el móvil del ataque contra Rafael Belaúnde?

A pesar de que el móvil sigue sin confirmarse, entre las versiones que analiza la policía figura la posibilidad de que los atacantes actuaron por confusión. En la misma zona donde se realizan las obras de agua y desagüe, otros trabajadores sufrieron amenazas y ataques armados días antes del atentado a Belaúnde. Incluso, la semana anterior, sujetos armados irrumpieron en una constructora local e hicieron disparos al aire para intimidar al personal encargado.

Fuentes policiales no descartan que los autores del ataque buscaran a otra persona, posiblemente el ingeniero jefe de la obra pública, y se hayan equivocado de objetivo al ver a Belaúnde en la camioneta.

Para el propio empresario el móvil estaría vinculado a la inseguridad ciudadana: “Es posible que solo quisieran quitarme la camioneta, al ver que estaba armado reaccionaron de ese modo”, declaró. Para la PNP, las pruebas balísticas y testimonios reforzarían esta hipótesis, ya que el ataque no presenta patrones de sicariato político ni extorsivo.

Vale mencionar que, al momento del atentado, Belaúnde ya había enfrentado otro incidente: días antes, su teléfono celular fue hackeado y sometido a revisión forense para detectar vulneraciones. Sin embargo, aunque existen sospechas sobre el origen y el objetivo de este ataque digital, las autoridades no lo vinculan con el tiroteo.