Mototaxi navideña bautizada como Motonoel se vuelve viral en redes sociales: “Le ganó a la IA”

La ingeniosa Motonoel conquista Villa El Salvador y desata debates en redes sociales. Fuente: TiktTok / alessandrodpaul_of

Diciembre llegó y con él la fiebre navideña: esa ola de creatividad que recorre Perú y que este año tomó forma viral en una mototaxi decorada como un auténtico espectáculo sobre ruedas. Desde las calles de Villa El Salvador, este vehículo se convirtió en el centro de atención digital, desatando reacciones masivas y generando tendencia a pocas horas del inicio oficial de la temporada.

La responsable de todo es la llamada “Motonoel”, apodo escogido por el usuario de TikTok Mewing2024, quien además comparte sus aventuras navideñas con fotos junto a clientes y figuras de la farándula peruana. Varios videos grabados por vecinos documentan cómo la creativa mototaxi recorre el distrito, sumando millones de vistas y likes en TikTok. La Motonoel es, hoy por hoy, uno de los grandes fenómenos virales del inicio de fiestas.

El fenómeno digital trajo consigo opiniones encontradas: muchos celebran la ocurrencia y el look extremo de la Motonoel, pero tampoco faltaron quienes preguntan si semejante decoración cumple las normas de tránsito. La discusión creció rápido y convirtió a la humilde mototaxi en tópico diario de grupos y comentarios.

La decoración navideña de la mototaxi incluye un trineo, regalos y un reno, logrando un escenario festivo sobre ruedas.Foto: Composición Infobae Perú

Entre la admiración al ingenio limeño y las alertas sobre seguridad vial, la Motonoel refleja cómo el espíritu navideño, el humor y el debate pueden convivir en un mismo trend. En solo días, el vehículo se consagró como uno de los temas favoritos del ciclo navideño en redes sociales del país.

La mototaxi más creativa de la temporada navideña

La Motonoel no pasa desapercibida. Su propietario, Mewing2024, fue quien ideó la transformación integral del vehículo y popularizó su nombre en TikTok. La carrocería quedó tapizada con material verde tipo fieltro o pasto sintético y, sobre esa base, lucen estrellas, lazos rojos, detalles dorados y figuras típicas de la Navidad, todo unido con precisión visual.

Los bordes blancos simulan nieve y marcan el contorno de la mototaxi, mientras que el techo exhibe un trineo de Papá Noel rojo con regalos artificiales y ribetes dorados, como salida de un desfile temático. Un reno blanco al frente da el toque final, simulando que “jala” la Motonoel, evocando una postal festiva en plena avenida limeña.

Vecinos y transeúntes no dudan en tomarse fotos con la mototaxi viral, símbolo del ingenio y la alegría navideña peruana. Foto: TikTok/ Mewing2024

Mewing2024 ha hecho de la decoración navideña una tradición personal. En años pasados su mototaxi mostraba algunos detalles festivos, pero ninguna versión anterior alcanzó el nivel de elaboración ni viralidad de la Motonoel actual. El sentido de espectáculo quedó validado además por las fotos que publica con clientes y algunas celebridades locales, sumando aún más atención mediática.

La propuesta se resume fácil: alegría, show y un guiño a la memoria colectiva que asocia la Navidad tanto con la familia como con las ocurrencias que solo en Perú pueden multiplicarse de esta forma. La Motonoel se instaló así como ícono indiscutible de la temporada.

Las redes reaccionan: elogios, memes y polémica

Los videos de la Motonoel superan el millón de visualizaciones, con más de 140 mil likes y miles de comentarios. Una enorme mayoría se divierte con la estética del vehículo y la energía navideña que transmite su creador. Mensajes como “El mundo sin el Perú sería aburrido”, “Ahora sí con gusto pago mi sol” y “le ganó a la IA” resumen el entusiasmo por ver creatividad e identidad local en tendencia.

La Motonoel recorre las avenidas de Villa El Salvador, convirtiéndose en el centro de atención de grandes y chicos. Foto: Composición Infobae Perú

Muchos usuarios celebran que la Motonoel logre conectar a las personas y aporte ese “color” necesario durante las fiestas, pidiendo incluso que participe en desfiles o eventos oficiales. Para muchos, es una oportunidad de revalorizar lo propio y de reírse, aunque sea por un rato, de la rutina diaria.

Pero la viralidad también trae debate. Numerosos usuarios se preguntan si tanta decoración es compatible con la seguridad vial, sobre todo por el reno en la parte delantera, que podría limitar la visión del conductor. Comentarios como: “En un país con reglas de tránsito, esto no pasa” o “Hasta que la policía lo pare para la cuota” marcan el lado crítico.

Así, la Motonoel se ha convertido en espejo de la conversación digital contemporánea: donde la creatividad explota, la polémica aparece y los trending topics se tiñen de espíritu navideño—y un poco de controversia—mucho antes de la Nochebuena.