Perú

Mototaxi navideña bautizada como Motonoel se vuelve viral en redes sociales: “Le ganó a la IA”

Con una explosión de color y espíritu navideño sobre ruedas, la Motonoel se ha convertido en el nuevo viral de las redes sociales. La original decoración realizada por un mototaxista de Villa El Salvador ha recibido múltiples elogios y miles de reacciones positivas

Guardar
La ingeniosa Motonoel conquista Villa El Salvador y desata debates en redes sociales. Fuente: TiktTok / alessandrodpaul_of

Diciembre llegó y con él la fiebre navideña: esa ola de creatividad que recorre Perú y que este año tomó forma viral en una mototaxi decorada como un auténtico espectáculo sobre ruedas. Desde las calles de Villa El Salvador, este vehículo se convirtió en el centro de atención digital, desatando reacciones masivas y generando tendencia a pocas horas del inicio oficial de la temporada.

La responsable de todo es la llamada “Motonoel”, apodo escogido por el usuario de TikTok Mewing2024, quien además comparte sus aventuras navideñas con fotos junto a clientes y figuras de la farándula peruana. Varios videos grabados por vecinos documentan cómo la creativa mototaxi recorre el distrito, sumando millones de vistas y likes en TikTok. La Motonoel es, hoy por hoy, uno de los grandes fenómenos virales del inicio de fiestas.

El fenómeno digital trajo consigo opiniones encontradas: muchos celebran la ocurrencia y el look extremo de la Motonoel, pero tampoco faltaron quienes preguntan si semejante decoración cumple las normas de tránsito. La discusión creció rápido y convirtió a la humilde mototaxi en tópico diario de grupos y comentarios.

La decoración navideña de la
La decoración navideña de la mototaxi incluye un trineo, regalos y un reno, logrando un escenario festivo sobre ruedas.Foto: Composición Infobae Perú

Entre la admiración al ingenio limeño y las alertas sobre seguridad vial, la Motonoel refleja cómo el espíritu navideño, el humor y el debate pueden convivir en un mismo trend. En solo días, el vehículo se consagró como uno de los temas favoritos del ciclo navideño en redes sociales del país.

La mototaxi más creativa de la temporada navideña

La Motonoel no pasa desapercibida. Su propietario, Mewing2024, fue quien ideó la transformación integral del vehículo y popularizó su nombre en TikTok. La carrocería quedó tapizada con material verde tipo fieltro o pasto sintético y, sobre esa base, lucen estrellas, lazos rojos, detalles dorados y figuras típicas de la Navidad, todo unido con precisión visual.

Los bordes blancos simulan nieve y marcan el contorno de la mototaxi, mientras que el techo exhibe un trineo de Papá Noel rojo con regalos artificiales y ribetes dorados, como salida de un desfile temático. Un reno blanco al frente da el toque final, simulando que “jala” la Motonoel, evocando una postal festiva en plena avenida limeña.

Vecinos y transeúntes no dudan
Vecinos y transeúntes no dudan en tomarse fotos con la mototaxi viral, símbolo del ingenio y la alegría navideña peruana. Foto: TikTok/ Mewing2024

Mewing2024 ha hecho de la decoración navideña una tradición personal. En años pasados su mototaxi mostraba algunos detalles festivos, pero ninguna versión anterior alcanzó el nivel de elaboración ni viralidad de la Motonoel actual. El sentido de espectáculo quedó validado además por las fotos que publica con clientes y algunas celebridades locales, sumando aún más atención mediática.

La propuesta se resume fácil: alegría, show y un guiño a la memoria colectiva que asocia la Navidad tanto con la familia como con las ocurrencias que solo en Perú pueden multiplicarse de esta forma. La Motonoel se instaló así como ícono indiscutible de la temporada.

Las redes reaccionan: elogios, memes y polémica

Los videos de la Motonoel superan el millón de visualizaciones, con más de 140 mil likes y miles de comentarios. Una enorme mayoría se divierte con la estética del vehículo y la energía navideña que transmite su creador. Mensajes como “El mundo sin el Perú sería aburrido”, “Ahora sí con gusto pago mi sol” y “le ganó a la IA” resumen el entusiasmo por ver creatividad e identidad local en tendencia.

La Motonoel recorre las avenidas
La Motonoel recorre las avenidas de Villa El Salvador, convirtiéndose en el centro de atención de grandes y chicos. Foto: Composición Infobae Perú

Muchos usuarios celebran que la Motonoel logre conectar a las personas y aporte ese “color” necesario durante las fiestas, pidiendo incluso que participe en desfiles o eventos oficiales. Para muchos, es una oportunidad de revalorizar lo propio y de reírse, aunque sea por un rato, de la rutina diaria.

Pero la viralidad también trae debate. Numerosos usuarios se preguntan si tanta decoración es compatible con la seguridad vial, sobre todo por el reno en la parte delantera, que podría limitar la visión del conductor. Comentarios como: “En un país con reglas de tránsito, esto no pasa” o “Hasta que la policía lo pare para la cuota” marcan el lado crítico.

Así, la Motonoel se ha convertido en espejo de la conversación digital contemporánea: donde la creatividad explota, la polémica aparece y los trending topics se tiñen de espíritu navideño—y un poco de controversia—mucho antes de la Nochebuena.

Temas Relacionados

TikTok Villa El Salvador Navidadperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”

La central de 18 años creció en el país, juega en Deportivo Wanka y confesó su deseo de vestir la ‘bicolor’. Finalmente, decidió representar a Venezuela

Alejandra Santana, venezolana que brilla

Derlis Orué, capitán de Ayacucho FC, fue detenido en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Paraguay: ¿a qué se debió la aprehensión?

El pivote, de 36 años, fue arrestado por las fuerzas del orden no bien arribó a Asunción procedente de Lima. Quedó a disposición del Ministerio Público mientras se resuelve su controversial caso

Derlis Orué, capitán de Ayacucho

Papa León XIV rememora a los mártires de Chimbote en el décimo aniversario de su beatificación

El Pontífice envía un mensaje especial a Perú, Polonia, Italia y la comunidad católica internacional en el décimo aniversario de la beatificación de los sacerdotes asesinados por Sendero Luminoso, resaltando su legado como llamado a la comunión eclesial

Papa León XIV rememora a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Condenado por homicidio y con

Condenado por homicidio y con denuncias por violencia contra la mujer exige paralizar elecciones de Ahora Nación

Fiscalía pide cadena perpetua para terrorista Víctor Polay Campos por caso ‘Las Gardenias’: ¿de qué se le acusa?

Delia Espinoza retira sus pertenencias de la Fiscalía en medio de hostilidades del personal

Rafael Belaunde descartó que atentado que sufrió haya sido por extorsión: “No pagaría ni un sol, antes me agarro a balazos”

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución”

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Benavides confiesa por qué

Alfredo Benavides confiesa por qué se distanció de su hermano Jorge Benavides: “No me sentí respaldado familiarmente”

Vibra Perú 2025: programación de artistas y vías de accesos para ir al evento musical en Costa 21

Alfredo Benavides reemplazará a su hermano Jorge en ATV con nuevo programa cómico los sábados

Mónica Cabrejos defiende a Samahara Lobatón y desmiente a Bryan Torres tras ver video de su ruptura: “Rompe el corazón”

Greg Michel, exchico reality, envuelto en fuerte pelea durante concierto de Anuel AA en Lima

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”

Derlis Orué, capitán de Ayacucho FC, fue detenido en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Paraguay: ¿a qué se debió la aprehensión?

Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos