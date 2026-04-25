Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos durante la fecha 12 del Torneo Apertura.

La fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se disputará este fin de semana, una vez finalizados los partidos pendientes de la décima jornada. Los encuentros pueden incidir en la tabla de posiciones y modificar el panorama del campeonato. Aquí puedes consultar la ubicación actual de tu club favorito.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Luego de vencer a Cienciano en un duelo de infarto, Los Chankas se pusieron en la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El cuadro de Andahuaylas tiene tres puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Alianza Lima, que viene de golear 8-0 a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva.

En la tercera casilla quedó el ‘papá’, a cuatro de los ‘blanquiazules’ y a siete de los ‘guerreros’. Sin duda, la caída del último jueves acortó sus posibilidades de luchar por el primer campeonato del año. De todas formas, cualquier cosa puede pasar en esta jornada.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

Universitario de Deportes retomó el rumbo tras la salida de Javier Rabanal. Con Jorge Araujo como técnico interino, la ‘U’ goleó 4-1 a Deportivo Garcilaso en el partido pendiente por la fecha 10, con doblete de Alex Valera y tantos de Caín Fara y José Rivera.

Sporting Cristal quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura hace varias fechas y la reciente goleada sufrida ante Atlético Grau en Piura confirmó su situación. El conjunto dirigido por Zé Ricardo había mostrado algunas mejoras, pero el desgaste acumulado por la participación en la Copa Libertadores comienza a hacerse evidente.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

Resultados y programación de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026

Sábado 25 de abril

- CD Moquegua vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra)

- Sport Boys vs Juan Pablo II (19:00 horas / estadio Miguel Grau)

Domingo 26 de abril

- UTC vs Cienciano (11:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

- Cusco FC vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Atlético Grau vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio IPD Mansiche)

- Universitario vs Alianza Atlético (18:00 horas / estadio Monumental)

Lunes 27 de abril

- ADT vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Unión Tarma)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 12

La transmisión de la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 Max, que emitirá en directo todos los partidos correspondientes a la fecha 12 del Torneo Apertura. El canal se encuentra disponible en Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, y también ofrece acceso digital mediante la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú realizará una cobertura completa de cada encuentro, con información previa, seguimiento minuto a minuto, registro de goles, jugadas destacadas y declaraciones de los protagonistas. Los aficionados podrán consultar todos los detalles del torneo a través de la plataforma digital.