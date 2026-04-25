Perú

La Fuerza Aérea del Perú comprará un avión cisterna KC-135 Stratotanker para extender el alcance de sus F-16

La modernización en el armamento de la FAP no se limitará a los nuevos cazas F-16 Block 70, ya que el plan contempla sumar un KC-135. ¿Qué papel cumplirá esta aeronave en la defensa nacional?

Guardar
Dos aviones militares grises, un Boeing KC-135 Stratotanker y un caza, vuelan bajo un cielo azul claro mientras el primero reabastece al segundo en el aire
Un Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE. UU. realiza una operación de reabastecimiento en el aire, suministrando combustible a un avión de combate mientras vuelan sobre las nubes. (USA)

Luego de oficializar la compra de 24 cazas F-16 Block 70 a la firma estadounidense Lockheed Martin en medio de una controversia que generó cambios en el gabinete ministerial, el Perú se encamina a incorporar un nuevo componente clave para su modernización militar: un avión reabastecedor Boeing KC-135 Stratotanker, pieza considerada esencial para aprovechar plenamente las capacidades de la futura flota de combate.

La eventual incorporación del KC-135 responde a una lógica operativa: permitir que los nuevos F-16 amplíen su radio de acción, permanezcan más tiempo en misión y ejecuten despliegues de largo alcance sin depender de aterrizajes intermedios.

Un paso más allá de la compra de los F-16

La adquisición de los F-16 Block 70, totalmente nuevas y no de segundo uso, fue presentada como el mayor proceso de renovación aérea del Perú luego de casi medio siglo. El programa busca reemplazar aeronaves veteranas como los Dassault Mirage 2000 y los Mikoyan MiG-29, plataformas que arrastran años de servicio y mayores exigencias logísticas.

El Teniente General FAP, Carlos Chávez Cateriano, explica en detalle las razones detrás de la decisión de adquirir los aviones de combate F-16. Se discute la tecnología, la necesidad estratégica y la historia de la defensa aérea en el Perú. | BDP

Sin embargo, la compra de cazas es solo una parte del proyecto. Fuentes del sector defensa y reportes especializados indican que el esquema integral también contempla capacidades de apoyo, mantenimiento, entrenamiento y reabastecimiento aéreo. En ese contexto aparece también el KC-135 como aeronave complementaria.

¿Por qué es importante un avión tanquero?

El Boeing KC-135 Stratotanker es una aeronave diseñada para transferir combustible en pleno vuelo a otros aviones militares. Su empleo permite extender misiones de patrullaje, reacción inmediata, vigilancia fronteriza o desplazamientos estratégicos sin perder tiempo en tierra.

En el caso de los F-16, utiliza el sistema de pértiga rígida (boom), estándar en numerosos cazas estadounidenses. Este mecanismo suele ofrecer una transferencia más rápida de combustible que otros sistemas empleados por flotas más antiguas.

Lo que dijo Chávez Cateriano

El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Enrique Chávez Cateriano, confirmó recientemente que el tema forma parte del paquete asociado a la compra.

El avión viene con el sistema de recarga en vuelo, el avión tanquero es de otra tecnología y Lockheed Martin incluye un tanquero de segundo uso overhauleado”, declaró a la prensa nacional, en referencia a una unidad reacondicionada que acompañaría el programa.

Boeing KC-135R Stratotanker gris, avión cisterna, con pértiga de reabastecimiento extendida, volando en cielo nublado. Dos aviones más pequeños
Un Boeing KC-135R Stratotanker de la USAF vuela con su pértiga de reabastecimiento extendida, mientras dos aviones más pequeños lo acompañan en una formación aérea sobre un cielo nublado. (USA)

La expresión “overhauleado” alude a una aeronave sometida a trabajos mayores de mantenimiento y actualización para prolongar su vida útil y asegurar estándares operativos.

Capacidad regional y proyección estratégica

Con la dupla F-16 y KC-135, el Perú ingresaría a un nivel superior de capacidades aéreas en la región. Países con flotas modernas suelen combinar cazas de alto desempeño con medios de apoyo logístico, radares y aeronaves tanqueras para maximizar su eficacia.

Además de la defensa del espacio aéreo, un sistema de este tipo también puede emplearse en entrenamiento avanzado, despliegues humanitarios y operaciones conjuntas internacionales.

Contrato firmado en medio de controversia política

La adquisición de los F-16 se vio rodeada por tensiones políticas dentro del gobierno transitorio de José María Balcázar, luego de intentos por postergar la firma del contrato. Finalmente, se confirmó un desembolso inicial cercano a US$ 462 millones dentro del programa general estimado en US$ 3,500 millones.

Ahora, con el proceso en marcha, la atención se desplaza hacia los activos complementarios. Entre ellos, el KC-135 aparece como una pieza decisiva para que la renovación no se limite a comprar aviones, sino a construir una capacidad aérea integral de largo plazo.

Temas Relacionados

FAPaviones F-16aviones cazasperu-noticias

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Apertura

Alianza Lima visitará a Atlético Grau en Trujillo, mientras que Universitario recibirá a Alianza Atlético en el Monumental. Los Chankas, por su lado, irá a la casa de ADT

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Apertura

Cronograma ONP para pago de pensiones en mayo: ¿Cuándo empiezan las fechas?

En el Banco de la Nación y otras entidades. Las pensiones para jubilados llegan en las primeras semanas de mayo

Cronograma ONP para pago de pensiones en mayo: ¿Cuándo empiezan las fechas?

¿Diego Romero regresa al arco de Universitario?: los drásticos cambios de Jorge ‘Coco’ Araujo para duelo con Alianza Atlético

El técnico peruano definió a su equipo para enfrentar a los ‘churres’ este domingo 26 de abril en el estadio Monumental, y también tiene planificado los movimientos para chocar con Nacional de Uruguay por Copa Libertadores 2026

¿Diego Romero regresa al arco de Universitario?: los drásticos cambios de Jorge ‘Coco’ Araujo para duelo con Alianza Atlético

Carlos Alcántara habla sobre su separación y revela el impacto emocional tras 30 años de matrimonio: “Es un proceso doloroso y duro”

El intérprete de ‘Dragón’ comparte detalles de la ruptura con Jossie Lindley, mientras enfrenta nuevos desafíos en el cine y transforma su vida personal

Carlos Alcántara habla sobre su separación y revela el impacto emocional tras 30 años de matrimonio: “Es un proceso doloroso y duro”

Vuelos gratuitos en Lima: adultos y niños podrán sobrevolar la ciudad en aviones de la FAP este fin de semana

Vivir la experiencia de volar sobre la capital peruana en una aeronave militar ya no será solo un privilegio reservado a pilotos y tripulaciones. Durante dos días, la Base Aérea Las Palmas abrirá sus puertas y cielos para que ciudadanos de todas las edades accedan, sin costo

Vuelos gratuitos en Lima: adultos y niños podrán sobrevolar la ciudad en aviones de la FAP este fin de semana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.483 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.483 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

APP niega retiro electoral tras fracaso de César Acuña: participará en elecciones regionales y municipales de octubre

PJ hizo bien al “jalarle las orejas” a Fiscalía y negar la detención de Piero Corvetto, afirma Romy Chang

JNE define el 7 de mayo como fecha límite para el recuento de votos en las Elecciones 2026

ONPE responde a polémica: Niega contratación de extranjeros en pleno proceso electoral

ENTRETENIMIENTO

Ale Fuller celebra reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster tras largo distanciamiento

Ale Fuller celebra reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster tras largo distanciamiento

Diego Chávarri sorprende con un mensaje en clave a Gabriela Herrera en La Granja VIP: “¿Me gustas?”

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello: “Se ha cerrado un ciclo”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Apertura

¿Diego Romero regresa al arco de Universitario?: los drásticos cambios de Jorge ‘Coco’ Araujo para duelo con Alianza Atlético

Administración de Universitario evalúa la continuidad del cuestionado Álvaro Barco tras errar en contrataciones de Rabanal y Gassama

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

Fabián Bustos rompió su silencio sobre su regreso a Universitario: “Es un club al que adoro, me siento hincha”