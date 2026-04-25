La Fuerza Aérea del Perú comprará un avión cisterna KC-135 Stratotanker para extender el alcance de sus F-16

Un Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE. UU. realiza una operación de reabastecimiento en el aire, suministrando combustible a un avión de combate mientras vuelan sobre las nubes. (USA)

Luego de oficializar la compra de 24 cazas F-16 Block 70 a la firma estadounidense Lockheed Martin en medio de una controversia que generó cambios en el gabinete ministerial, el Perú se encamina a incorporar un nuevo componente clave para su modernización militar: un avión reabastecedor Boeing KC-135 Stratotanker, pieza considerada esencial para aprovechar plenamente las capacidades de la futura flota de combate.

La eventual incorporación del KC-135 responde a una lógica operativa: permitir que los nuevos F-16 amplíen su radio de acción, permanezcan más tiempo en misión y ejecuten despliegues de largo alcance sin depender de aterrizajes intermedios.

Un paso más allá de la compra de los F-16

La adquisición de los F-16 Block 70, totalmente nuevas y no de segundo uso, fue presentada como el mayor proceso de renovación aérea del Perú luego de casi medio siglo. El programa busca reemplazar aeronaves veteranas como los Dassault Mirage 2000 y los Mikoyan MiG-29, plataformas que arrastran años de servicio y mayores exigencias logísticas.

El Teniente General FAP, Carlos Chávez Cateriano, explica en detalle las razones detrás de la decisión de adquirir los aviones de combate F-16. Se discute la tecnología, la necesidad estratégica y la historia de la defensa aérea en el Perú. | BDP

Sin embargo, la compra de cazas es solo una parte del proyecto. Fuentes del sector defensa y reportes especializados indican que el esquema integral también contempla capacidades de apoyo, mantenimiento, entrenamiento y reabastecimiento aéreo. En ese contexto aparece también el KC-135 como aeronave complementaria.

¿Por qué es importante un avión tanquero?

El Boeing KC-135 Stratotanker es una aeronave diseñada para transferir combustible en pleno vuelo a otros aviones militares. Su empleo permite extender misiones de patrullaje, reacción inmediata, vigilancia fronteriza o desplazamientos estratégicos sin perder tiempo en tierra.

En el caso de los F-16, utiliza el sistema de pértiga rígida (boom), estándar en numerosos cazas estadounidenses. Este mecanismo suele ofrecer una transferencia más rápida de combustible que otros sistemas empleados por flotas más antiguas.

Lo que dijo Chávez Cateriano

El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Enrique Chávez Cateriano, confirmó recientemente que el tema forma parte del paquete asociado a la compra.

“El avión viene con el sistema de recarga en vuelo, el avión tanquero es de otra tecnología y Lockheed Martin incluye un tanquero de segundo uso overhauleado”, declaró a la prensa nacional, en referencia a una unidad reacondicionada que acompañaría el programa.

Un Boeing KC-135R Stratotanker de la USAF vuela con su pértiga de reabastecimiento extendida, mientras dos aviones más pequeños lo acompañan en una formación aérea sobre un cielo nublado. (USA)

La expresión “overhauleado” alude a una aeronave sometida a trabajos mayores de mantenimiento y actualización para prolongar su vida útil y asegurar estándares operativos.

Capacidad regional y proyección estratégica

Con la dupla F-16 y KC-135, el Perú ingresaría a un nivel superior de capacidades aéreas en la región. Países con flotas modernas suelen combinar cazas de alto desempeño con medios de apoyo logístico, radares y aeronaves tanqueras para maximizar su eficacia.

Además de la defensa del espacio aéreo, un sistema de este tipo también puede emplearse en entrenamiento avanzado, despliegues humanitarios y operaciones conjuntas internacionales.

Contrato firmado en medio de controversia política

La adquisición de los F-16 se vio rodeada por tensiones políticas dentro del gobierno transitorio de José María Balcázar, luego de intentos por postergar la firma del contrato. Finalmente, se confirmó un desembolso inicial cercano a US$ 462 millones dentro del programa general estimado en US$ 3,500 millones.

Ahora, con el proceso en marcha, la atención se desplaza hacia los activos complementarios. Entre ellos, el KC-135 aparece como una pieza decisiva para que la renovación no se limite a comprar aviones, sino a construir una capacidad aérea integral de largo plazo.