Edgar Vivar grabó emotiva canción navideña en Perú junto a Cielo Torres

Edgar Vivar grabó tema musical con Cielo Torres con temática navideña.

La cantante peruana Cielo Torres concretó uno de sus grandes anhelos al lanzar el álbum ‘Ya es Navidad’, un proyecto musical que cobra especial relevancia por la colaboración del reconocido actor mexicano Edgar Vivar, célebre por su papel como el ‘Señor Barriga’ en la icónica serie El Chavo del 8. Juntos grabaron una emotiva canción navideña en Lima, un hecho que ha causado gran nostalgia a sus seguidores.

El nuevo disco de Cielo Torres, disponible en todas las plataformas digitales, presenta temas inéditos que evocan el espíritu festivo y familiar propio de diciembre. Entre las canciones destacan ‘Vamos a pasear’, ‘Ya se siente la Navidad’, ‘Bailando junto al arbolito’ y ‘Navidad Feliz’. La intérprete nacional resalta, especialmente, la oportunidad de compartir la canción principal, ‘Ya es Navidad’, con Edgar Vivar.

“Hace mucho tiempo deseaba hacer un disco navideño y desde hace unos meses comencé a planificar todo. Ya acaba de salir el álbum ‘Ya es Navidad’ en todas las plataformas digitales. Además, he compuesto el tema principal con todos los recuerdos que tengo de mi niñez. Esta canción inédita he podido grabarla con una persona que quiero y admiro mucho como Edgar Vivar, un talentoso artista y gran persona”, relató la cantante.

Las grabaciones con Edgar Vivar

La presencia de Edgar Vivar en este proyecto navideño emociona tanto a Cielo Torres como a los admiradores del actor, conocido por su trayectoria en la televisión latinoamericana. La grabación de este tema se llevó a cabo tras el reencuentro de ambos artistas en la última temporada del circo de la Chola Chabuca, donde coincidieron en Lima.

“Este año coincidimos en la temporada del circo de la Chola Chabuca, le hice la propuesta para cantar juntos y él, lleno de amor, me dijo que sí. Lo tomé como una bendición. Tenerlo en mi disco es tener a un ícono de mi infancia y la de muchas personas, que al verlo en el video podrán recordar a ese niño interior”, comentó Cielo Torres sobre la experiencia.

El lanzamiento de ‘Ya es Navidad’ representa la consolidación de una etapa distinta en la carrera de Cielo Torres, quien suma largas temporadas de experiencia en los géneros de la cumbia y la salsa, pero ahora apuesta por un repertorio marcado por la nostalgia y el afecto familiar.

“Para mí la Navidad me trae muy bonitos recuerdos con mi familia, y hasta ahora mantengo viva toda la ilusión y la magia que se vive en estas fechas. Por eso, haber hecho ‘Ya es Navidad’ es un doble sueño cumplido porque me siento feliz de que Edgar Vivar haya podido grabar conmigo y mostrar todo su talento”, manifestó la artista peruana.

La grabación de la canción con Edgar Vivar se caracterizó por la naturalidad y complicidad entre ambos. Torres destacó la apertura y calidez del actor mexicano durante el proceso de estudio. “La grabación fluyó naturalmente y considero que es una bendición para mi carrera”, apuntó la cantante nacional, quien no ocultó su emoción por la respuesta del público durante el lanzamiento.

El videoclip de ‘Ya es Navidad’, protagonizado por Cielo Torres y Edgar Vivar, busca despertar el lado más sensible de los oyentes y devolverlos a la infancia. La artista enfatiza el valor simbólico de contar con el actor mexicano en este proyecto, no solo por su talento artístico, sino por lo que representa para varias generaciones de espectadores.

Con este trabajo, Cielo Torres consolida una faceta distinta dentro de su recorrido musical, alejándose momentáneamente de los ritmos tropicales para rendir homenaje a las festividades de fin de año. La cantante pone en relieve la importancia de mantener vivas las tradiciones, más aún después de las dificultades vividas en los últimos años para compartir con seres queridos. La unión con Edgar Vivar aporta además una dimensión nostálgica, vinculada a la memoria colectiva de quienes crecieron viendo El Chavo del 8 y reconocen en el ‘Señor Barriga’ a una de las figuras más queridas de la televisión.

