Perú

Edgar Vivar grabó emotiva canción navideña en Perú junto a Cielo Torres

La nueva colaboración une la voz de la artista nacional con el icónico ‘Señor Barriga’, revitalizando el espíritu navideño y generando nostalgia en sus seguidores

Guardar
Edgar Vivar grabó tema musical
Edgar Vivar grabó tema musical con Cielo Torres con temática navideña.

La cantante peruana Cielo Torres concretó uno de sus grandes anhelos al lanzar el álbum ‘Ya es Navidad’, un proyecto musical que cobra especial relevancia por la colaboración del reconocido actor mexicano Edgar Vivar, célebre por su papel como el ‘Señor Barriga’ en la icónica serie El Chavo del 8. Juntos grabaron una emotiva canción navideña en Lima, un hecho que ha causado gran nostalgia a sus seguidores.

El nuevo disco de Cielo Torres, disponible en todas las plataformas digitales, presenta temas inéditos que evocan el espíritu festivo y familiar propio de diciembre. Entre las canciones destacan ‘Vamos a pasear’, ‘Ya se siente la Navidad’, ‘Bailando junto al arbolito’ y ‘Navidad Feliz’. La intérprete nacional resalta, especialmente, la oportunidad de compartir la canción principal, ‘Ya es Navidad’, con Edgar Vivar.

“Hace mucho tiempo deseaba hacer un disco navideño y desde hace unos meses comencé a planificar todo. Ya acaba de salir el álbum ‘Ya es Navidad’ en todas las plataformas digitales. Además, he compuesto el tema principal con todos los recuerdos que tengo de mi niñez. Esta canción inédita he podido grabarla con una persona que quiero y admiro mucho como Edgar Vivar, un talentoso artista y gran persona”, relató la cantante.

Las grabaciones con Edgar Vivar

La presencia de Edgar Vivar en este proyecto navideño emociona tanto a Cielo Torres como a los admiradores del actor, conocido por su trayectoria en la televisión latinoamericana. La grabación de este tema se llevó a cabo tras el reencuentro de ambos artistas en la última temporada del circo de la Chola Chabuca, donde coincidieron en Lima.

“Este año coincidimos en la temporada del circo de la Chola Chabuca, le hice la propuesta para cantar juntos y él, lleno de amor, me dijo que sí. Lo tomé como una bendición. Tenerlo en mi disco es tener a un ícono de mi infancia y la de muchas personas, que al verlo en el video podrán recordar a ese niño interior”, comentó Cielo Torres sobre la experiencia.

Edgar Vivar grabó tema musical
Edgar Vivar grabó tema musical con Cielo Torres con temática navideña.

El lanzamiento de ‘Ya es Navidad’ representa la consolidación de una etapa distinta en la carrera de Cielo Torres, quien suma largas temporadas de experiencia en los géneros de la cumbia y la salsa, pero ahora apuesta por un repertorio marcado por la nostalgia y el afecto familiar.

“Para mí la Navidad me trae muy bonitos recuerdos con mi familia, y hasta ahora mantengo viva toda la ilusión y la magia que se vive en estas fechas. Por eso, haber hecho ‘Ya es Navidad’ es un doble sueño cumplido porque me siento feliz de que Edgar Vivar haya podido grabar conmigo y mostrar todo su talento”, manifestó la artista peruana.

La grabación de la canción con Edgar Vivar se caracterizó por la naturalidad y complicidad entre ambos. Torres destacó la apertura y calidez del actor mexicano durante el proceso de estudio. “La grabación fluyó naturalmente y considero que es una bendición para mi carrera”, apuntó la cantante nacional, quien no ocultó su emoción por la respuesta del público durante el lanzamiento.

El videoclip de ‘Ya es Navidad’, protagonizado por Cielo Torres y Edgar Vivar, busca despertar el lado más sensible de los oyentes y devolverlos a la infancia. La artista enfatiza el valor simbólico de contar con el actor mexicano en este proyecto, no solo por su talento artístico, sino por lo que representa para varias generaciones de espectadores.

Con este trabajo, Cielo Torres consolida una faceta distinta dentro de su recorrido musical, alejándose momentáneamente de los ritmos tropicales para rendir homenaje a las festividades de fin de año. La cantante pone en relieve la importancia de mantener vivas las tradiciones, más aún después de las dificultades vividas en los últimos años para compartir con seres queridos. La unión con Edgar Vivar aporta además una dimensión nostálgica, vinculada a la memoria colectiva de quienes crecieron viendo El Chavo del 8 y reconocen en el ‘Señor Barriga’ a una de las figuras más queridas de la televisión.

Edgar Vivar grabó tema musical
Edgar Vivar grabó tema musical con Cielo Torres con temática navideña.

Temas Relacionados

Edgar VivarCielo TorresNavidadperu-entretenimiento

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Caso Sheyla Gutiérrez: Acusado del asesinato será juzgado en Estados Unidos al ser extraditado en los próximos días

La decisión se produce cuatro meses después de que las cámaras de seguridad captaran a Cabrera trasladando un voluminoso bulto. Agentes federales estadounidenses asumirán la custodia del imputado

Caso Sheyla Gutiérrez: Acusado del

Marcha en vacío del Tren Lima–Chosica: Municipalidad de Lima prepara el traslado de trenes almacenados en Lima y Callao

La regidora de la Municipalidad, Giuliana Calambrogio, consideró que al terminarse las trabas en contra del proyecto de López Aliaga, el tren estaría listo para su marcha blanca en el primer trimestre del próximo año

Marcha en vacío del Tren

Ultimátum de los transportistas al Gobierno de José Jerí: gremios dan plazo de 7 días para tomar acciones contra la extorsión

La organización, que agrupa a empresas de los diferentes conos de la capital, ha denunciado que la violencia sigue afectando a sus trabajadores y usuarios

Ultimátum de los transportistas al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez remueve a Germán

Tomás Gálvez remueve a Germán Juárez del Equipo Especial Lava Jato y lo promueve a fiscal superior

Congreso: proponen que usuarios puedan “rechazar” una transferencia de dinero por billetera digital

Phillip Butters renuncia a Avanza País y pone fin a su candidatura: José Williams es la primera opción para reemplazarlo

Avanza País acepta la renuncia de Phillip Butters y reafirma que seguirá en carrera en las elecciones generales de 2026

Phillip Butters abandonó precandidatura con Avanza País tras ser cuestionado por el presidente del partido sobre su compromiso político

ENTRETENIMIENTO

Anuel AA aterrizó en Lima

Anuel AA aterrizó en Lima a la 1:30 a.m. mientras su público esperaba: ¿qué causó su retraso?

Rosalía vuelve a dejar a Perú fuera de su gira mundial LUX Tour 2026 y decepciona a sus fans

Pelo Madueño sorprende a su imitador en ‘Yo Soy’ y emociona a todos con su inesperada aparición en vivo

Anuel AA inició su concierto a las 3 a. m. y desata ola de críticas por hacer esperar horas al público

Pamela López descarta el amor entre Christian Cueva y Pamela Franco: “Eso es capricho, algo momentáneo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Se filtró la razón por la que Piero Cari fue borrado en Alianza Lima: “Llegó al entrenamiento no como un profesional”