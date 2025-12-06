Perú

¿Se puede hacer una cena navideña con bajas calorías? Esto respondió una especialista de EsSalud

La nutricionista Bettyna Benavente explicó qué alimentos podrían incluirse en la mesa de Noche Buena, el próximo 24 de diciembre

Guardar
Un pavo entero puede costar
Un pavo entero puede costar entre 100 y 200 soles; sin embargo, también se puede comprar pollipavos - crédito Andina

La época favorita para muchos peruanos está a punto de llegar. Solo quedan tres semanas para comprar todo lo necesario para celebrar la Navidad 2025 en todas las regiones del país.

El panetón, pavo, leche chocolatada, puré de manzana o camote, salada y arroces son algunos de los componentes más comunes de una cena de Noche Buena, pero no suele tomar en cuenta cuántas calorías se puede estar consumiendo.

En diálogo con Infobae Perú, la nutricionista del Seguro Social de Salud (EsSalud), Bettyna Benavente, explicó que existen excepciones saludables como de panetón vegano, sin frutas y con pecanas.

Embárcate en un viaje culinario
Embárcate en un viaje culinario con estas recetas navideñas y descubre el secreto de sabores inolvidables. (Andina)

Sin embargom, aclaró que existe de todas maneras un componente hipercalórico en cualquier modelo. “El panetón, sea con pecanas, frutos secos, harina integral, algunos hacen de harina integral, podría ser una opción más saludable en el sentido de que son grasas vegetales buenas. La harina no es harina blanca. Por ahí que podría ser más saludable, pero no necesariamente menos calórica”, dijo.

“Yo tengo que ver la porción adecuada para mí, y los acompañamientos, porque digamos que yo me compro mi panetón con harina integral, porque que tiene en lugar de pasas, tiene guindones, porque igual son frutos secos o pecanas. Pero le echo igual mantequilla e igual el mismo chocolate hipercalórico. Entonces, realmente no hay mucho efecto, eh, beneficioso”; añadió.

Los octógonos, resaltó, ayudan a identificar los peligros y recordó que no hay panetón que no tenga los sellos de alto en azúcar o alto en grasas saturadas.

La estrella de nuestra cena
La estrella de nuestra cena navideña: un pavo perfectamente preparado.

Ejemplos de cena

Entre las opciones que dio la especialista, se encuentra el arroz árabe, el pavo al horno, el cual no tiene mayor impacto sobre la cantidad de calorías totales más que proteicas. Más bien es proteína, precisó la entrevistada

No obstante, si esto es acompañado por un puré de manzana o de camote y una ensalada Waldorf, se podría consumir hasta 750 calorías.

“Suponiendo que a eso le sumemos la chocolatada que te mencionaba hace un momento, estaríamos hablando casi de 1.400 calorías. Una persona, digamos, de 1.50 , bajita, que no realiza mucha actividad física, está alrededor de un requerimiento calórico diario de mil quinientas calorías. O sea, en una sola cena ya tendría casi su aporte dietético de todo el día”, acotó.

“Si más bien planteamos una cena más ligera, por ejemplo, un arroz a la jardinera, el mismo pavo, porque el pavo realmente al ser al horno no es que tenga mayor, este, impacto sobre las calorías, y una ensalada de repente de verduras frescas. Esto podría reducirse de estas 750 calorías, podríamos reducirlas hasta 500 calorías. Suponiendo que yo a eso le agregue mi chocolatada, pero ya con la porción medida, sin mantequilla, con una lechecita baja en grasa. Esto podría llegar como máximo a 1.800 calorías”, advirtió.

“El azúcar que viene normalmente en las barras de chocolate está más concentrada. Entonces, la cantidad de azúcar que llega a mi taza puede ser mayor a la cantidad de azúcar que yo le agregue si es que utilizara cacao solo. Ese es el detalle, pues es ver alguna alternativa de repente más artesanal para yo poder controlar esos excesos añadidos de azúcar”, añadió.

Temas Relacionados

Cena de Navidad 2025Cena navideñaNavidad en PerúNavidad 2025peru-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario se medirá con Rebaza Acosta, mientras que San Martín protagonizará el duelo de la jornada con Deportivo Géminis

Resultados de la fecha 7

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”

La central de 18 años creció en el país, juega en Deportivo Wanka y confesó su deseo de vestir la ‘bicolor’. Finalmente, decidió representar a Venezuela

Alejandra Santana, venezolana que brilla

Alerta en Perú por terremoto 7.0 en Alaska: Marina de Guerra intensifica monitoreo ante riesgo de tsunami

El gran sismo en la región sur de Alaska provoca aumento de la vigilancia por parte de la Marina, que sigue los reportes internacionales sobre posibles impactos en el Océano Pacífico

Alerta en Perú por terremoto

Minsa impulsa modificaciones a fichas de homologación para mejorar el servicio de hemodiálisis

Las propuestas de modificación serán evaluadas en una mesa técnica abierta a entidades públicas, proveedores y ciudadanos el próximo 12 de diciembre

Minsa impulsa modificaciones a fichas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Condenado por homicidio y con

Condenado por homicidio y con denuncias por violencia contra la mujer exige paralizar elecciones de Ahora Nación

Fiscalía pide cadena perpetua para terrorista Víctor Polay Campos por caso ‘Las Gardenias’: ¿de qué se le acusa?

Delia Espinoza retira sus pertenencias de la Fiscalía en medio de hostilidades del personal

Rafael Belaunde descartó que atentado que sufrió haya sido por extorsión: “No pagaría ni un sol, antes me agarro a balazos”

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución”

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Benavides reemplazará a su

Alfredo Benavides reemplazará a su hermano Jorge en ATV con nuevo programa cómico los sábados

Mónica Cabrejos defiende a Samahara Lobatón y desmiente a Bryan Torres tras ver video de su ruptura: “Rompe el corazón”

Greg Michel, exchico reality, envuelto en fuerte pelea durante concierto de Anuel AA en Lima

Anuel AA aterrizó en Lima a la 1:30 a.m. mientras su público esperaba: ¿qué causó su retraso?

Mimy Succar no pudo ocultar su emoción al encontrarse con Gilberto Santa Rosa en gala de Miami: “Qué honor y placer”

DEPORTES

Resultados de la fecha 7

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Renzo Manyari responde a las denuncias por el caos organizativo de los Bolivarianos 2025: “El IPD es el único responsable, no le temo a nadie”

Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el cuantioso monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′