¿Se puede hacer una cena navideña con bajas calorías? Esto respondió una especialista de EsSalud

La época favorita para muchos peruanos está a punto de llegar. Solo quedan tres semanas para comprar todo lo necesario para celebrar la Navidad 2025 en todas las regiones del país.
El panetón, pavo, leche chocolatada, puré de manzana o camote, salada y arroces son algunos de los componentes más comunes de una cena de Noche Buena, pero no suele tomar en cuenta cuántas calorías se puede estar consumiendo.
En diálogo con Infobae Perú, la nutricionista del Seguro Social de Salud (EsSalud), Bettyna Benavente, explicó que existen excepciones saludables como de panetón vegano, sin frutas y con pecanas.
Sin embargom, aclaró que existe de todas maneras un componente hipercalórico en cualquier modelo. “El panetón, sea con pecanas, frutos secos, harina integral, algunos hacen de harina integral, podría ser una opción más saludable en el sentido de que son grasas vegetales buenas. La harina no es harina blanca. Por ahí que podría ser más saludable, pero no necesariamente menos calórica”, dijo.
“Yo tengo que ver la porción adecuada para mí, y los acompañamientos, porque digamos que yo me compro mi panetón con harina integral, porque que tiene en lugar de pasas, tiene guindones, porque igual son frutos secos o pecanas. Pero le echo igual mantequilla e igual el mismo chocolate hipercalórico. Entonces, realmente no hay mucho efecto, eh, beneficioso”; añadió.
Los octógonos, resaltó, ayudan a identificar los peligros y recordó que no hay panetón que no tenga los sellos de alto en azúcar o alto en grasas saturadas.
Ejemplos de cena
Entre las opciones que dio la especialista, se encuentra el arroz árabe, el pavo al horno, el cual no tiene mayor impacto sobre la cantidad de calorías totales más que proteicas. Más bien es proteína, precisó la entrevistada
No obstante, si esto es acompañado por un puré de manzana o de camote y una ensalada Waldorf, se podría consumir hasta 750 calorías.
“Suponiendo que a eso le sumemos la chocolatada que te mencionaba hace un momento, estaríamos hablando casi de 1.400 calorías. Una persona, digamos, de 1.50 , bajita, que no realiza mucha actividad física, está alrededor de un requerimiento calórico diario de mil quinientas calorías. O sea, en una sola cena ya tendría casi su aporte dietético de todo el día”, acotó.
“Si más bien planteamos una cena más ligera, por ejemplo, un arroz a la jardinera, el mismo pavo, porque el pavo realmente al ser al horno no es que tenga mayor, este, impacto sobre las calorías, y una ensalada de repente de verduras frescas. Esto podría reducirse de estas 750 calorías, podríamos reducirlas hasta 500 calorías. Suponiendo que yo a eso le agregue mi chocolatada, pero ya con la porción medida, sin mantequilla, con una lechecita baja en grasa. Esto podría llegar como máximo a 1.800 calorías”, advirtió.
“El azúcar que viene normalmente en las barras de chocolate está más concentrada. Entonces, la cantidad de azúcar que llega a mi taza puede ser mayor a la cantidad de azúcar que yo le agregue si es que utilizara cacao solo. Ese es el detalle, pues es ver alguna alternativa de repente más artesanal para yo poder controlar esos excesos añadidos de azúcar”, añadió.