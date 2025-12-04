Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y tecnología para toda la familia

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos y tecnología para toda la familia.

La temporada navideña de 2025 en Lima se presenta como una de las más variadas y atractivas de los últimos años, con una agenda repleta de espectáculos y actividades para todas las edades. Desde musicales de gran formato y experiencias inmersivas, hasta clásicos del ballet y propuestas tecnológicas, todos los eventos ofrecen una amplia gama de opciones para que familias y público en general celebren la Navidad con arte, tradición y entretenimiento.

Ropoponpom: el musical navideño con Almendra Gomelsky

El musical Ropoponpom, liderado por Almendra Gomelsky, ha consolidado su regreso como uno de los eventos más esperados de la temporada. Tras diez funciones y miles de asistentes, el espectáculo sumará presentaciones especiales por feriado el lunes 8 y martes 9 de diciembre, manteniendo sus horarios habituales a las 3 p.m. y 6 p.m.

La propuesta, que se presenta los sábados, domingos y feriados hasta el 28 de diciembre, destaca por su formato inmersivo y la participación de más de 40 artistas en escena, bajo la dirección artística de Pepe Corzo y la producción de Macanudo Producciones.

Ropoponpom se compone de tres espacios complementarios: la Villa Ropoponpom abierta al público, la Experiencia Inmersiva del Show con Papá Noel de lunes a viernes, y el Show Musical los sábados y domingos. Almendra Gomelsky afirmó que el espectáculo busca ser “la puerta a la magia que todos necesitamos en esta época” y agradeció la respuesta del público, señalando que “ver a las familias cantar, reír y emocionarse nos pone muy contentos”. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 35.

Villa Navideña: tradición y tecnología para toda la familia

La 'Villa Navideña: Vuelve la Ilusión’ abrirá sus puertas el 6 de diciembre en Mall del Sur y el 7 de diciembre en Plaza Norte, ofreciendo una propuesta que fusiona los clásicos de la Navidad con una innovadora experiencia de realidad mixta. Los visitantes podrán recorrer la Casa de Papá Noel, interactuar con el Grinch, disfrutar de la Zona de Nieve y participar en actividades como el taller de galletas, el nacimiento en vivo y el correo navideño.

La gran novedad de este año es la incorporación de una aventura inmersiva con lentes de realidad mixta, que permite a los asistentes ver elementos virtuales —como árboles brillantes, nieve y criaturas mágicas— integrados en el entorno real y que reaccionan a sus movimientos. Esta experiencia, inédita en Lima, se desarrolla en un espacio de 36 metros cuadrados y propone desafíos como alimentar a un Yeti o ayudar a Papá Noel a recuperar regalos perdidos.

La Villa Navideña funcionará de lunes a viernes de 3 p.m. a 10 p.m., y sábados, domingos y feriados de 12 p.m. a 10 p.m., con excepción del 24 y 31 de diciembre que no habrá atención. Los menores de 3 años ingresan gratis. El precio general es de S/ 30, con descuento a S/ 25 para quienes cuenten con Tarjeta W. Las entradas pueden adquirirse en joinnus.pe.

El Cascanueces: dos versiones para celebrar la danza y la música

El clásico ballet Cascanueces tendrá dos producciones destacadas en Lima. El Teatro Municipal de Lima acogerá la tradicional temporada del Ballet Municipal de Lima del 5 al 26 de diciembre, bajo la dirección de Lucy Telge. Esta puesta en escena, que se ha convertido en una costumbre desde 1988, revive la historia de Clara y su muñeco Cascanueces con la música de Piotr Ilich Tchaikovsky y la coreografía de Marius Petipa e Ivan Levanov.

El espectáculo reúne a bailarines peruanos y extranjeros, y transporta al público a un universo de ensueño lleno de color y fantasía. Las entradas se encuentran en Teleticket desde los S/ 20.

Por su parte, el Teatro Plaza Norte presentará una versión con orquesta sinfónica en vivo los días 13 y 14 de diciembre a las 6 p.m. Esta producción, dirigida por Leo Casteran y con la batuta de Eduardo Choque, contará con más de 140 artistas en escena, incluyendo 60 músicos, un coro infantil y más de 80 bailarines de la escuela Inside Ballet.

Es la primera vez que una escuela formativa de Lima Norte realiza una producción de este tipo, con el objetivo de acercar el ballet a nuevas audiencias y fortalecer el desarrollo artístico local. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 69.

Sinfonía por el Perú: música y mensaje social en ‘Siete Estrellas’

El espectáculo musical 'Siete Estrellas’, a cargo de la orquesta y el coro infantil de Sinfonía por el Perú, se presentará el 18 y 19 de diciembre a las 8 p.m. en el Teatro NOS PUCP de San Isidro. La obra, escrita por Mateo Chiarella y dirigida escénicamente por Fernando Castro, alterna escenas teatrales con piezas orquestales y villancicos clásicos, interpretados por más de cien artistas bajo la dirección de José Zamora y Marianela Vale.

Siete Estrellas narra la historia de siete luminarias que, tras despertar en la Tierra, buscan regresar al cielo en la víspera de Navidad, enfrentando temas como la desigualdad, el egoísmo y la discriminación. El espectáculo refuerza el compromiso de Sinfonía por el Perú, organización fundada por el tenor Juan Diego Flórez, con el desarrollo artístico y social de niños y adolescentes. Las entradas están disponibles en Joinnus desde S/ 30.

La Casa de Papá Noel: experiencia interactiva en Costa 21

La Casa de Papá Noel regresa a Multiespacio Costa 21 con una propuesta inmersiva que estará disponible del 10 al 23 de diciembre. La experiencia, dirigida a público de todas las edades, permite recorrer la fábrica de juguetes, la cocina de Mamá Noela, la habitación de Papá Noel y los espacios de los duendes.

Entre los personajes presentes se encuentran hadas, cascanueces, el Grinch y Papá Noel, quien recibirá a los visitantes en un entorno cargado de fantasía. Las funciones se realizan cada 60 minutos entre las 2 p.m. y 8 p.m. Las entradas están disponibles en Teleticket a S/ 32, e incluyen el acceso de un adulto y un niño menor de 12 años sin costo adicional.

Con una oferta que abarca desde espectáculos musicales y ballet, hasta experiencias tecnológicas y actividades interactivas, Lima se convierte en el escenario ideal para celebrar la Navidad 2025. Las familias tienen a su disposición múltiples alternativas para compartir momentos inolvidables y sumergirse en el espíritu festivo de la temporada.