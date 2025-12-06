¿Por qué los peruanos subimos de peso en Navidad? Estos son los alimentos con mayor impacto calórico

El desafío de mantener el peso en Navidad: ¿por qué sube la balanza en Perú durante las fiestas?| Foto IA: Gemini

En el inicio de la temporada navideña, surgen alertas sobre el aumento significativo de peso entre la población peruana a raíz de los excesos alimentarios y de alcohol durante las celebraciones de fin de año. La nutricionista Milagritos Llanos, representante de la Línea 113 del Ministerio de Salud (Minsa), detalló a Infobae Perú los riesgos que supone esta etapa para la salud.

Asimismo, advirtió que una persona puede llegar a consumir hasta el doble de calorías diarias promedio en una sola noche festiva. Conozca los detalles para que en esta cena cuide su salud con una buena alimentación.

¿Ya sabes cómo deberías alimentarte antes y después de la cena navideña? (Apeseg)

Factores principales del aumento de peso en fiestas

Según Llanos, durante la Navidad y el Año Nuevo los peruanos suelen realizar muy poca actividad física y consumir alimentos de alto contenido calórico, especialmente platos basados en carnes con alto contenido en grasa. El menú típico se acompaña con salsas industriales como mayonesa o salsa tártara, así como postres como panetón, chocolate y bebidas gaseosas, lo que incrementa la ingesta calórica a unas 4.000 kcal en una sola velada, el doble del requerimiento energético habitual para un adulto sano.

La nutricionista del Minsa estima que quien incurre en estos excesos podría experimentar una ganancia de entre 2 y 3 kilogramos en solo unos días. Es decir, la combinación de sedentarismo, comidas ricas en grasas saturadas, azúcares y sodio crea el escenario para el aumento de peso.

Alimentos y bebidas tradicionales en Navidad con mayor impacto calórico

La especialista, señala que los alimentos y bebidas que se consumen en la temporada navideña, tienen como característica ser “copiosas, altas en grasa, altas en azúcar”. Asimismo, son difíciles de tolerar en pacientes con gastritis, diabetes, problemas hepáticos.

La porción de carne de 150 a 200 g llega a aportar 200 a 500 kilocalorías (kcal).

El arroz de 200 a 300 kcal.

Un tazón de ensalada con frutos secos de 200 a 300 kcal.

y si le agregan mayonesa 20 g equivale a 133 kcal aproximadamente

1 taza de chocolate 230 calorías y si se le agrega azúcar puede aumentar hasta 80 calorías más,

100 g de panetón de 350 a 500 kcal.

20 g de mantequilla 140 a 150 calorías.

1 porción de Fruta en conserva aporta aproximadamente 150 calorías.

1 vaso de gaseosa aproximadamente 80 kcal

El consumo de bebidas alcohólicas puede agravar aún más la situación, ya que el nivel de calorías será mayor.

Una copa de champagne equivale a 125 calorías aproximadamente.

Un vaso de cerveza equivale a 70 calorías aproximadamente.

Errores tras los excesos: el ayuno no es la respuesta| Foto realizada con IA de Gemini

Errores tras los excesos: el ayuno no es la respuesta

Asimismo, señaló sobre los errores frecuentes al intentar revertir este sobrepeso. La especialista advirtió que dejar de comer nunca es una opción recomendable.

“Y en muchas ocasiones algunas personas al verse que han subido de peso, piensan que dejando de comer van a lograr bajar de peso, pero esto, por el contrario, puede aumentar su ansiedad y llevarlos a comer más y peor (productos chatarra), dándoles el efecto contrario al que querían llegar”, manifestó.

Abstenerse de alimentarse adecuadamente potencia la ansiedad y fomenta la ingesta de productos ultraprocesados, fenómeno que, según la especialista, genera “compulsiones alimentarias y deficiencia de nutrientes esenciales”.

La recomendación para quienes buscan retomar hábitos saludables tras las fiestas consiste en preferir alimentos ricos en fibra como frutas, verduras o menestras, limitar las grasas saturadas y reducir el azúcar y el sodio, además de mantener actividad física todos los días.