Perú

¿Por qué los peruanos subimos de peso en Navidad? Estos son los alimentos con mayor impacto calórico

La nutricionista Milagritos Llanos, representante de la Línea 113 del Ministerio de Salud (Minsa), detalló a Infobae Perú los riesgos que supone esta etapa para la salud

Guardar
El desafío de mantener el
El desafío de mantener el peso en Navidad: ¿por qué sube la balanza en Perú durante las fiestas?| Foto IA: Gemini

En el inicio de la temporada navideña, surgen alertas sobre el aumento significativo de peso entre la población peruana a raíz de los excesos alimentarios y de alcohol durante las celebraciones de fin de año. La nutricionista Milagritos Llanos, representante de la Línea 113 del Ministerio de Salud (Minsa), detalló a Infobae Perú los riesgos que supone esta etapa para la salud.

Asimismo, advirtió que una persona puede llegar a consumir hasta el doble de calorías diarias promedio en una sola noche festiva. Conozca los detalles para que en esta cena cuide su salud con una buena alimentación.

¿Ya sabes cómo deberías alimentarte
¿Ya sabes cómo deberías alimentarte antes y después de la cena navideña? (Apeseg)

Factores principales del aumento de peso en fiestas

Según Llanos, durante la Navidad y el Año Nuevo los peruanos suelen realizar muy poca actividad física y consumir alimentos de alto contenido calórico, especialmente platos basados en carnes con alto contenido en grasa. El menú típico se acompaña con salsas industriales como mayonesa o salsa tártara, así como postres como panetón, chocolate y bebidas gaseosas, lo que incrementa la ingesta calórica a unas 4.000 kcal en una sola velada, el doble del requerimiento energético habitual para un adulto sano.

La nutricionista del Minsa estima que quien incurre en estos excesos podría experimentar una ganancia de entre 2 y 3 kilogramos en solo unos días. Es decir, la combinación de sedentarismo, comidas ricas en grasas saturadas, azúcares y sodio crea el escenario para el aumento de peso.

El desafío de mantener el
El desafío de mantener el peso en Navidad: ¿por qué sube la balanza en Perú durante las fiestas?| Foto IA: Gemini

Alimentos y bebidas tradicionales en Navidad con mayor impacto calórico

La especialista, señala que los alimentos y bebidas que se consumen en la temporada navideña, tienen como característica ser “copiosas, altas en grasa, altas en azúcar”. Asimismo, son difíciles de tolerar en pacientes con gastritis, diabetes, problemas hepáticos.

  • La porción de carne de 150 a 200 g llega a aportar 200 a 500 kilocalorías (kcal).
  • El arroz de 200 a 300 kcal.
  • Un tazón de ensalada con frutos secos de 200 a 300 kcal.
  • y si le agregan mayonesa 20 g equivale a 133 kcal aproximadamente
  • 1 taza de chocolate 230 calorías y si se le agrega azúcar puede aumentar hasta 80 calorías más,
  • 100 g de panetón de 350 a 500 kcal.
  • 20 g de mantequilla 140 a 150 calorías.
  • 1 porción de Fruta en conserva aporta aproximadamente 150 calorías.
  • 1 vaso de gaseosa aproximadamente 80 kcal
  • El consumo de bebidas alcohólicas puede agravar aún más la situación, ya que el nivel de calorías será mayor.
  • Una copa de champagne equivale a 125 calorías aproximadamente.
  • Un vaso de cerveza equivale a 70 calorías aproximadamente.
Errores tras los excesos: el
Errores tras los excesos: el ayuno no es la respuesta| Foto realizada con IA de Gemini

Errores tras los excesos: el ayuno no es la respuesta

Asimismo, señaló sobre los errores frecuentes al intentar revertir este sobrepeso. La especialista advirtió que dejar de comer nunca es una opción recomendable.

“Y en muchas ocasiones algunas personas al verse que han subido de peso, piensan que dejando de comer van a lograr bajar de peso, pero esto, por el contrario, puede aumentar su ansiedad y llevarlos a comer más y peor (productos chatarra), dándoles el efecto contrario al que querían llegar”, manifestó.

Abstenerse de alimentarse adecuadamente potencia la ansiedad y fomenta la ingesta de productos ultraprocesados, fenómeno que, según la especialista, genera “compulsiones alimentarias y deficiencia de nutrientes esenciales”.

La recomendación para quienes buscan retomar hábitos saludables tras las fiestas consiste en preferir alimentos ricos en fibra como frutas, verduras o menestras, limitar las grasas saturadas y reducir el azúcar y el sodio, además de mantener actividad física todos los días.

Temas Relacionados

Navidadperu-noticiasNutriciónCena navideñaperu-salud

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Incendios forestales siguen activos en Perú: municipios y pobladores trabajan para extinguir siniestros

Nueve incendios forestales continúan azotando diversas zonas en el interior del país, mientras brigadas locales trabajan para extinguirlos

Incendios forestales siguen activos en

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV de la final de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

La selección sub 19, comandada por Antonio Rizola, volverá a enfrentar a la ‘vinotinto’, pero esta vez por la medalla de oro en el certamen continental

Perú vs Venezuela: día, hora

Alfredo Benavides rechaza seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana TV por Susana Umbert: “Ni muerto”

El comediante descarta sumarse a la nueva etapa de JB en canal 5 y explica sus razones, remarcando su rechazo hacia Umbert.

Alfredo Benavides rechaza seguir a

Fernando Díaz se quiebra al conocer la inspiradora historia de los padres de Pol Deportes: “Qué tal lección”

El conductor se conmovió al conocer la historia de esfuerzo y superación de la familia de Cliver Huamán, el joven narrador peruano que relatará la Champions League..

Fernando Díaz se quiebra al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Secretario de Acción Popular anunció

Secretario de Acción Popular anunció que iniciarán investigación por presunto fraude tras las elecciones primarias

Walter Lozano y su nueva etapa en la política: “Yo sí tengo que irme con todo y pelear por lo que creo”

Al menos 3 mil candidatos serán víctimas de la delincuencia, advierte experto: “Todos estamos en peligro”

Crisis en Avanza País: Karol Paredes, precandidata a la vicepresidencia no sabía de la renuncia de Phillip Butters

JNJ acata sentencia del PJ y repone a Luis Arce Córdova como fiscal supremo

ENTRETENIMIENTO

Fernando Díaz se quiebra al

Fernando Díaz se quiebra al conocer la inspiradora historia de los padres de Pol Deportes: “Qué tal lección”

Brenda Carvalho y Julinho confiesan su deseo de ser padres: “De verdad quiero, no cierro ese capítulo en mi vida”

Anuel AA inició su concierto a las 3 a.m. y desata ola de críticas por hacer esperar casi seis horas al público

“Tiene crisis de ansiedad”: Karla Bacigalupo quedó afectada tras su paso por Miss Universo 2025, según el periodista Jordi Martín

Bryan Torres desmiente presencia en ‘Esta Noche’ y descarta reencuentro con Samahara Lobatón: “Seguiré en mí misma posición”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Programación de la fecha 1 por el Mundial de Clubes de vóley 2025, con Alianza Lima: partidos, horarios y canal de TV

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Programación de la fecha 7 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo