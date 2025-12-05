Perú

Voraz incendio en Puno: al menos ocho estudiantes murieron calcinados en fiesta de cumpleaños

Vecinos de Huancané intentaron controlar el fuego con baldes ante la falta de bomberos, mientras varias explosiones de balones de gas aceleraron la destrucción dentro del local conocido como “Calmatripas”

(Video: Exitosa)

En la provincia de Huancané, región Puno, una tarde que empezó con una celebración terminó marcada por el horror. Un incendio de gran magnitud arrasó con una vivienda que funcionaba como restaurante y karaoke en pleno centro de la ciudad, dejando un saldo preliminar de entre seis y ocho estudiantes fallecidos, todos ellos calcinados. De acuerdo con los reportes iniciales, las víctimas pertenecían al Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané y se encontraban reunidas con motivo de un cumpleaños.

El siniestro tomó por sorpresa a vecinos y transeúntes, quienes acudieron con baldes y recipientes para intentar apagar el fuego ante la ausencia de una compañía de bomberos en Huancané. La falta de agua complicó aún más el control de las llamas, mientras el local, conocido como “Calmatripas”, ardía rápidamente debido a la presencia de varios balones de gas que, según testigos, habrían explotado en cadena y acelerado la propagación del fuego. Autoridades municipales informaron que la vivienda pertenece al exalcalde Alex Gómez Pacoricona.

¿Qué se sabe del incendio que dejó estudiantes fallecidos en Huancané?

Composición: Infobae Perú
La emergencia se registró alrededor de las 2:00 p.m. de este jueves 4 de diciembre, en la intersección del jirón Lima con jirón Arequipa, una zona de alto tránsito en Huancané. Dentro del inmueble funcionaban simultáneamente un restobar, una pollería y un karaoke ubicado en el segundo piso, espacios que albergaban a jóvenes que participaban de una reunión. Minutos después de iniciarse el fuego, al menos cuatro balones de gas habrían detonado, según declararon vecinos que presenciaron el hecho.

Integrantes de la Compañía de Bomberos San Román 53 se desplazaron desde Juliaca para apoyar en el control del incendio, pero el recorrido dificultó la llegada inmediata. Serenazgo y agentes de la Policía Nacional fueron los primeros en intervenir, aunque el fuego ya había consumido gran parte de la infraestructura. Las autoridades indicaron que el establecimiento quedó reducido a escombros, con cuerpos completamente carbonizados, lo que viene dificultando la identificación precisa de las víctimas.

La Red de Salud Huancané informó que tres jóvenes lograron escapar del siniestro y fueron trasladados al Hospital Lucio Aldazábal Pauca. José Javier Huanca Coila presenta quemaduras de segundo grado, mientras que Juan Gabriel Chambi Rodríguez y Rony Ronal Ari Huanca permanecen bajo atención médica por inhalación de gases tóxicos. El reporte también indicó que una mascota falleció en medio del incendio.

La comunidad educativa del Pedagógico de Huancané permanece de duelo mientras familiares y pobladores exigen la confirmación oficial de los nombres de los fallecidos. La cifra preliminar difundida por las autoridades locales asciende a ocho muertos, aunque no se descarta que pueda incrementarse debido a la cantidad de personas que se encontraban dentro del local en el momento de la tragedia.

¿Qué hacer ante un incendio?

Vocación y entrenamiento: lo que
Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.
  • Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.
  • Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.
  • Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.
  • Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.
  • Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

