⁠Día del Pollo a la brasa: las 10 mejores pollerías del Perú, según Taste Atlas

El pollo a la brasa es uno de los platos más destacados, conquistando tanto a residentes como a visitantes. (Andina)

En el ámbito culinario mundial, Perú se distingue por su variada oferta de platos que viene generando reconocimiento a nivel internacional. Medios prestigiosos como The Washington Post y The New York Times elogian la excelencia de la gastronomía peruana. A pesar de la diversidad de sabores que caracteriza a la cocina peruana, un plato en particular conquista los gustos tanto de residentes como de visitantes: el pollo a la brasa.

El tercer domingo de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa en Perú, una fecha que resalta la importancia de este plato en la cultura culinaria del país. Para muchos peruanos, conocer y recorrer los mejores lugares donde se prepara el mejor pollo a la brasa es esencial. Este plato, que se ha convertido en un favorito, es evaluado con rigurosidad en cuanto a sabor y calidad.

Por ello, Perú ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas para los paladares más exigentes. Taste Atlas, reconocido portal gastronómico, publicó el ranking que destaca las mejores pollerías del país, rescatando la calidad y autenticidad del pollo a la brasa peruano.

Pollo a la brasa. Foto: Archivo

Las 10 mejores pollerías del Perú

1. Pardos Chicken

Pardos Chicken encabeza la lista, ofreciendo el mejor pollo a la brasa del mundo, según Taste Atlas. Las reseñas destacan la exquisitez del plato, con una mención especial a la salsa de ají picante. “Lima está repleta de cadenas de pollos asados; este, sin lugar a dudas, es el mejor. Es recomendable llegar temprano para el almuerzo, ya que el lugar se llena rápidamente”, señalan los críticos.

2. Pollo Los Toldos

Ubicada en Cusco, esta pollería es descrita como un festín para los sentidos. “Acomódese y prepárese para saborear un pollo bien sazonado y realmente delicioso. El pollo viene acompañado de papas fritas elaboradas con sabrosas papas peruanas. Coma al estilo local, hundiendo los dedos en el pollo para obtener los mejores bocados”, indica el portal gastronómico.

3. Granja Azul

Situada en Santa Clara, Ate, Lima, Granja Azul es cuna de la historia de este célebre platillo. Según los expertos, “el pollo asado de Lima es uno de los mejores del mundo, y Granja Azul es el mejor de Lima, básicamente, el mejor pollo asado del mundo”.

4. Norky’s

Norky’s es conocido por su pechuga de pollo grande, bien sazonada y jugosa. “Todo estaba fresco y sabroso. Todos los ingredientes eran lo que esperábamos: pollo jugoso y sabroso”, comenta la experta Kim Allen Jones.

5. Don Tito

Ubicada en el distrito limeño de San Borja, Don Tito destaca por el tamaño de las presas y la jugosidad del pollo. Las generosas porciones de papas fritas también son un punto a favor, haciendo de este lugar una recomendación segura.

6. Restaurante y Parrilla Hebrón

Este restaurante chiclayano ofrece una propuesta que resalta por su sabor y calidad, manteniendo el estilo tradicional del pollo a la brasa.

(Mavig Producciones)

7. Barra de Pollo Primos

Los hermanos Marilú y Arturo Madueño, junto con sus primos Luis y Rafael Madueño, recrearon la receta de pollo a la brasa que probaron toda su vida cerca a su casa. Primos busca un sabor “familiar y nostálgico”, ofreciendo una experiencia culinaria única en la avenida Conquistadores.

8. Caravana Restaurante

Con más de 40 años en el mercado, La Caravana es un referente en la preparación de pollos a la brasa. El local en la Av. Benavides, Miraflores, es especialmente popular, ofreciendo un sabor auténtico y consistente.

Pollo a la Brasa. Foto: Captura

9. La Panka

Denisse Mossar es una emprendedora peruana que, en el 2010, decidió implementar una pequeña anticuchería en la avenida Villarán. A través de la degustación de los transeúntes, logró ganarse un sin número de comensales convencidos del sabor de sus platos. Evolucionando a lo que hoy es La Panka y que obtuvo el premio a mejor anticucho en Mistura 2010.

10. Tinajas Chicken & Grill

De la Corporación Mendoza, Tinajas Chicken & Grill tiene locales en todo Lima y algunos puntos del interior. Fundada hace 27 años por Epifanio Mendoza, esta cadena ha crecido hasta tener 12 locales en Lima, uno en Ayacucho y otro nuevo por inaugurar.

Estos diversos locales están ubicados en varias regiones de Perú, consolidando aún más la reputación del país en el ámbito gastronómico. El Día del Pollo a la Brasa es una celebración de la excelencia culinaria peruana, y estas pollerías son una muestra de la calidad y autenticidad que caracteriza a este popular platillo.

Ofrecen 100 cuartos de pollo a 5 soles

El próximo sábado 27 de julio, se llevará a cabo la tercera edición del Festival “Pollito con Papas: El Gran Festival 2024″ en Perú. Este evento es organizado por Filo y reúne a más de 15 restaurantes especializados en pollo a la brasa en un solo lugar.

Una de las principales atracciones del festival será la oferta de 100 cuartos de pollo a la brasa a S/5 para los primeros 100 asistentes. Para acceder al festival, los interesados deben adquirir las entradas a través del portal Joinnus.

Actualmente, existe una promoción de preventa que ofrece dos entradas por S/40. En la entrada del evento, el costo será de S/50 por persona.