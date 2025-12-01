Gran incendio en el Rímac: difícil acceso retrasó la labor de los bomberos en la vivienda afectada

Incendio en el Rímac arrasa vivienda y revela graves fallas de acceso en el AH 6 de Agosto B. (Facebook)

Un incendio de gran magnitud alteró la tranquilidad de AH. Sector 6 de Agosto B, en el distrito del Rímac, durante la tarde del primero de diciembre de 2025. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú comunicó la emergencia a través de su página oficial, detallando que el siniestro se desató en una vivienda construida con material noble. La alerta se emitió a las 14:22, momento en el que las llamas ya comprometían la seguridad de los residentes y la integridad de las edificaciones cercanas.

La situación se agravó por la falta de acceso vehicular en la zona afectada, lo que dificultó la llegada de las unidades de emergencia. Esta limitación representó un desafío adicional para el despliegue de los equipos y la contención del fuego.

El operativo de respuesta incluyó la movilización de varias unidades especializadas: M65-1, M161-1, M8-5, M4-1, CIST-21, M14-1 y AUX-21. Estas máquinas fueron asignadas para combatir el incendio y asistir a los habitantes del sector, aunque la falta de vías adecuadas complicó el acceso directo al lugar del siniestro.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

Mantener la calma : Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.

Activar la alarma contra incendios : Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.

Llamar a los bomberos : Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.

Evacuar el espacio : Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.

Si el fuego es pequeño : En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.

Si queda atrapado : Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.

Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

Noticia en desarrollo...