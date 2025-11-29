Perú

Incendio forestal en Chosica moviliza varias unidades de bomberos: llamas afectan club campestre y casa de reposo

Ante la emergencia en Santa María de Chosica, Sedapal confirmó asistencia a los bomberos, mientras los vecinos permanecen alarmados por el avance del incendio

El incendio forestal registrado en las inmediaciones del club El Remanso, en Lurigancho Chosica, generó alarma entre los residentes y requirió la intervención de varias unidades de bomberos para controlar el fuego. Fuente: Facebook / PUBLI Noticias CONO ESTE

Un incendio forestal de gran magnitud fue reportado alrededor de las 14:00 de este sábado 29 de noviembre en las inmediaciones del club El Remanso, en el distrito de Lurigancho Chosica. El incidente generó pánico entre los vecinos de la zona, debido a la rápida propagación de las llamas y la cercanía del fuego a viviendas y una casa de reposo ubicada en la calle Las Azucenas.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó varias unidades al lugar con el objetivo de controlar la emergencia y limitar los daños. El trabajo conjunto de bomberos y personal de serenazgo ha permitido contener parcialmente el avance del incendio, aunque las labores de evaluación y control del siniestro se mantienen activas.

Según el reporte preliminar, hasta siete unidades especializadas los ‘hombres de rojo’ se desplazaron a El Remanso para afrontar la emergencia. Entre los vehículos enviados figuran máquinas de agua, cisternas, una ambulancia y unidades de rescate, asegurando una rápida respuesta en el lugar afectado.

Incendio forestal en Chosica alarma
Incendio forestal en Chosica alarma a vecinos y moviliza a bomberos. Fuente: Composición Infobae Perú

Comunicado de Sedapal

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Sedapal anunció acciones inmediatas para apoyar las labores de extinción. “Sedapal se encuentra brindando apoyo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ante incendio registrado en inmediaciones del Club El Remanso en el distrito de Lurigancho”, explicó la empresa proveedora de agua.

El documento informa que apenas se conoció la emergencia, Sedapal procedió a enviar una cisterna de agua con capacidad de 16 m³. “La cisterna se encuentra en camino para sumarse al apoyo y garantizar un suministro constante que facilite el trabajo de los bomberos”, añadió Sedapal en su comunicado.

Foto: Sedapal
Foto: Sedapal

La empresa reafirmó su compromiso con la comunidad y las autoridades de emergencia, asegurando que mantendrá la coordinación necesaria para enfrentar situaciones de este tipo: “Continuaremos atentos a los requerimientos de las autoridades y las necesidades de la población afectada”, señaló Sedapal.

¿Qué es un incendio forestal?

Un incendio forestal consiste en la propagación no deseada y fuera de control del fuego en zonas cubiertas de vegetación, como bosques, pastizales o matorrales. Estos eventos generan graves daños ecológicos, económicos y sociales, al destruir ecosistemas completos, afectar la biodiversidad y poner en riesgo la vida y la salud de personas y animales cercanos a las áreas afectadas.

Si bien pueden iniciarse por causas naturales, como la caída de rayos, en países como Perú se estima que alrededor del 98 % son producto de la acción humana, ya sea por descuido, accidentes o actos intencionales. Entre las causas más frecuentes figuran las quemas agrícolas sin control, fogatas mal apagadas, colillas de cigarro, fallos eléctricos y conductas deliberadas como el vandalismo. Además, factores ambientales como la sequía, la presencia de vegetación seca, el calor intenso y los vientos favorecen su rápida expansión.

Autoridades alertan por incremento de
Autoridades alertan por incremento de incendios forestales en 2025| Andina

El impacto de los incendios forestales incluye la destrucción de grandes extensiones de vegetación, afectación en la calidad del aire por el humo tóxico y amenazas directas a la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios. También pueden ocasionar la pérdida de viviendas y recursos naturales esenciales, mientras contribuyen al calentamiento global con la liberación masiva de gases de efecto invernadero.

Noticia en desarrollo...

