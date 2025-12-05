Reniec anuncia atención durante el feriado largo del 8 y 9 de diciembre en oficinas de todo el país: conoce el horario

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha confirmado que brindará atención al público durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha confirmado que brindará atención al público durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre de 2025, fechas en las que el país conmemora la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho. La entidad mantendrá habilitadas más de 50 oficinas a nivel nacional, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos puedan realizar trámites y recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) en horario extendido, entre las 8:45 y las 16:45. Esta medida permite que, incluso durante el feriado largo, la población continúe accediendo a los servicios esenciales de identificación.

El denominado fin de semana largo, que se genera al coincidir ambos feriados nacionales, impulsa el turismo y las actividades familiares, pero también representa una ocasión para completar trámites importantes. Reniec busca atender la alta demanda de servicios relacionados con la identificación personal, facilitando la disponibilidad de oficinas tanto en Lima como en regiones. Así, los usuarios no necesitarán postergar sus gestiones y podrán aprovechar el feriado para actualizar documentos o recoger el DNI.

Durante el feriado, Reniec recomienda a quienes requieran atención presencial revisar previamente la lista de oficinas habilitadas y los servicios que ofrece cada una. En su plataforma virtual, los ciudadanos pueden consultar la ubicación y la modalidad de atención de cada local. De esta manera, se garantiza que los trámites pertinentes se realicen sin contratiempos y que la experiencia de los usuarios sea más ágil y eficiente.

Horario de atención y oficinas habilitadas durante feriado largo

La atención durante el lunes 8 y martes 9 de diciembre será de 8:45 a 16:45 en las oficinas autorizadas, un horario especialmente extendido para estos días. Esta iniciativa responde a la necesidad de prestar apoyo y garantizar el acceso a servicios esenciales, especialmente en aquellos casos que no admiten demoras.

En Lima, las agencias que funcionarán durante ambos feriados se ubican en:

Independencia

Jesús María

Miraflores

San Borja

San Juan de Lurigancho

San Juan de Miraflores

Santa Anita

En regiones, el lunes 8 abrirán 46 oficinas distribuidas en Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín. Para el martes 9, se sumarán las oficinas de Andahuaylas y Loreto, incrementando la cobertura a 51 locales en total. Dependiendo de la sede, algunos puntos ofrecerán solo entrega de DNI, mientras que otros permitirán efectuar trámites completos.

Reniec recomienda verificar el detalle exacto de la oficina, la dirección y los servicios disponibles a través de su plataforma oficial antes de acudir.

¿Qué trámites se pueden realizar en Reniec este feriado?

En estos feriados, los ciudadanos tendrán acceso a trámites como la emisión y renovación del DNI electrónico 3.0, duplicados, actualización de datos y la entrega de documentos solicitados con anticipación. La ampliación del servicio resulta crucial para quienes necesitan identificarse para viajes o gestiones bancarias.

Los costos vigentes para el DNIe 3.0 son de S/ 30 (código 02121) para adultos y S/ 16 (código 00647) para menores de edad, siempre que se trate de la primera emisión y el proceso se realice de manera presencial. Para la renovación del DNIe, el valor es de S/ 41 (código 00525), mientras que el duplicado asciende a S/ 33 (código 00522), trámites que pueden gestionarse también en línea.

El pago puede realizarse mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o la plataforma Pagalo.pe. El procedimiento contempla generar un ticket virtual en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, seleccionar el trámite deseado e ingresar el código correspondiente en la plataforma preferida.

Reniec recomienda a los usuarios verificar el estado de su trámite antes de acudir y llevar la constancia de pago, para facilitar una atención rápida y evitar contratiempos. También aconseja consultar en línea el detalle de oficinas habilitadas y los servicios que cada una provee durante los feriados.

La decisión de operar durante el feriado busca mantener la continuidad del servicio y garantizar que todos los ciudadanos cuenten con acceso puntual a la identificación y a documentos indispensables para su actividad cotidiana.

Feriados del 8 y 9 de diciembre

El 8 de diciembre es un feriado nacional dedicado a la Inmaculada Concepción, celebración de gran presencia en la tradición católica peruana y parte del calendario oficial del país. El 9 de diciembre, Día de la Batalla de Ayacucho, marca un hecho histórico fundamental que consolidó la independencia del Perú.

El 8 de diciembre es feriado nacional en Perú | Foto: Infobae Perú.

Estas dos fechas, además de motivar la reflexión y el encuentro familiar, generan el conocido feriado largo, permitiendo que muchos peruanos aprovechen para realizar trámites pendientes o disfrutar actividades recreativas.

Con la apertura de sus oficinas, Reniec reafirma su compromiso de garantizar el acceso permanente a los servicios de identificación, incluso en jornadas de especial significado histórico y social para toda la nación.