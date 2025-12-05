Perú

DNI electrónico gratis para este 11 de diciembre: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

Contar con este documento facilita el acceso ágil a distintos servicios y refuerza la seguridad de los datos personales

El DNI electrónico 3.0 ofrece
El DNI electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec - Créditos: Andina.

Durante diciembre, diversos municipios del país, en coordinación con Reniec, desarrollaron jornadas especiales para facilitar la entrega del DNI electrónico a la población.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar los servicios de identificación a sectores vulnerables, promoviendo el uso de documentos modernos y garantizando el acceso a la certificación oficial.

Las actividades, implementadas en varias regiones, están orientadas a acelerar procesos como inscripción, renovación y actualización de datos personales. La labor conjunta entre instituciones busca asegurar el derecho a la identidad, reducir barreras administrativas y favorecer la inclusión social a través de servicios públicos accesibles y descentralizados.

El DNIe busca agilizar y
El DNIe busca agilizar y mejorar la eficiencia de los trámites administrativos - Créditos: Andina.

Villa El Salvador

La Municipalidad de Villa El Salvador organizará una campaña de entrega gratuita de documento nacional de identidad (DNI) para la comunidad. La actividad se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, entre las 9 y 12 horas, en la Plaza de la Familia, ubicada en la intersección de la avenida Central con la av. Bolívar, en el Sector 3 Grupo 8 del distrito.

La jornada está dirigida especialmente a menores de cero a 16 años, quienes podrán obtener el DNI electrónico, así como a jóvenes de 17 años que realicen el cambio del amarillo al formato azul. Además, las personas con discapacidad tendrán acceso a este servicio de manera totalmente gratuita.

La campaña comenzará a las
La campaña comenzará a las 9 horas, pero se recomienda llegar con anticipación - Créditos: Municipalidad de Villa El Salvador.

La iniciativa busca contribuir a la identificación oportuna de la población, facilitar trámites futuros y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a salud, educación y programas sociales. De este modo, se promueve la inclusión y se fortalece la participación ciudadana en Villa El Salvador.

El servicio será ofrecido sin costo y estará disponible para todos los vecinos y vecinas del distrito. La Municipalidad invita a acudir con los requisitos correspondientes y aprovechar esta oportunidad para actualizar o tramitar el DNI.

Cañete

La Municipalidad Distrital de Asia en la provincia de Cañete en la región de Lima, en coordinación con Reniec, convocó a la comunidad a participar en una campaña gratuita de entrega de DNI electrónico dirigida a personas con discapacidad inscritas en Omaped.

La jornada se llevará a cabo en el Local Multiusos del Anexo Santa Cruz de Asia, los días miércoles 10 de diciembre, de 14 a 17 horas, y jueves 11 de diciembre, de 9 a 17 horas.

El DNIe cuenta con un
El DNIe cuenta con un chip con tecnología avanzada para la protección de datos y la firma digital - Créditos: Municipalidad Distrital de Asia.

La campaña está diseñada para facilitar el acceso y actualización del documento de identidad y contempla trámites como inscripción, renovación por vencimiento, duplicado y rectificación de datos, todos sin costo para los asistentes.

Para acceder al servicio, se debe presentar el certificado de discapacidad o carnet de Conadis, o también el DNI vencido en caso de renovación. La atención se desarrollará hasta agotar los cupos disponibles, por lo que se recomienda a los interesados acudir temprano y no dejar pasar esta oportunidad.

Con esta iniciativa, la municipalidad reafirma su compromiso con la inclusión y la atención oportuna de personas con discapacidad.

Beneficios de usar el DNI electrónico

  • Facilita la firma digital, otorgando validez legal a documentos electrónicos.
  • Mejora la protección de datos personales mediante sistemas avanzados de seguridad.
  • Agiliza la actualización y rectificación de información personal sin necesidad de trámites presenciales.
  • Otorga acceso directo a servicios estatales y privados a través de plataformas virtuales.
  • Reduce el riesgo de suplantación de identidad gracias a su tecnología chip integrada.
  • Es aceptado como documento de identidad en todo el territorio nacional y en el extranjero.
  • Contribuye a la modernización y digitalización de la administración pública.

