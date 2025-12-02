Perú

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre en Perú? La tradición religiosa que celebra el país y gran parte del mundo

Es una jornada considerada clave dentro del calendario anual por su fuerte arraigo en diversas regiones del Perú

El 8 de diciembre es
El 8 de diciembre es feriado nacional en Perú | Foto: Infobae Perú.

En Perú, los feriados nacionales representan mucho más que simples días de descanso. Estas jornadas permiten a millones de personas compartir en familia, retomar tradiciones culturales y fortalecer los vínculos sociales. Para muchas comunidades, significan una pausa valiosa en la rutina laboral y una oportunidad para reflexionar sobre costumbres ancestrales.

La cantidad y diversidad de feriados reflejan la riqueza histórica y espiritual del país. Fechas vinculadas a hechos políticos, sociales y religiosos forman parte del calendario anual y marcan la vida de la población peruana. Estos días contribuyen no solo al descanso, sino también a la cohesión e identidad nacional.

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre en Perú?

El 8 de diciembre, el país celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una festividad religiosa de origen católico observada tanto en todo el territorio peruano como en numerosos países del mundo.

Esta fecha conmemora el dogma de la Iglesia Católica que sostiene que la Virgen María fue concebida libre de pecado original. Se considera una de las celebraciones más importantes dentro del calendario litúrgico y, por su relevancia, es reconocida como feriado nacional en Perú.

El siguiente feriado en Perú
El siguiente feriado en Perú es el de la Inmaculada Concepción. Foto: Diario Católico

Tradicionalmente, esta jornada reúne a familias y comunidades para participar en misas, procesiones y actividades culturales, manteniendo viva la devoción y el sentido de unidad en la sociedad.

¿Qué derechos tienen los trabajadores en los feriados?

Los feriados están regulados por el Decreto Legislativo 712, que garantiza el derecho al descanso remunerado en estas fechas. Si un trabajador debe laborar el 8 de diciembre sin recibir un día de descanso compensatorio, tiene derecho a percibir una remuneración triple:

  • Sueldo regular correspondiente al feriado.
  • Remuneración por las tareas realizadas en la jornada.
  • Monto extra equivalente al 100 % del salario por el servicio prestado en esa fecha.

Para obtener el pago por día, se toma el sueldo mensual y se divide entre 30. Un trabajador que recibe S/1.500 al mes obtiene S/50 por jornada. Si asiste a labores el 6 de agosto sin descanso sustitutorio, percibirá:

  • S/50 por el feriado (ya incorporado en el salario mensual)
  • S/50 por el trabajo efectuado
  • S/50 adicionales por la tarifa especial del feriado

El monto total suma S/150 por ese día, cantidad que se agrega aparte del sueldo mensual.

  • Remuneración por las tareas realizadas en la jornada.
  • Monto extra equivalente al 100 % del salario por el servicio prestado en esa fecha.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

En Perú, la diferencia entre un feriado y un día no laborable radica en su naturaleza legal y en las obligaciones para empleadores y trabajadores.

Un feriado es una fecha establecida por ley en la que el descanso es obligatorio para todos los trabajadores del ámbito público y privado. Si una persona trabaja en un feriado, le corresponde recibir una remuneración adicional equivalente a una jornada extra, además del pago habitual de ese día.

En cambio, un día no laborable suele ser declarado por el gobierno para ciertos sectores, principalmente el público, y su compensación es distinta. Los días no laborables se recuperan posteriormente, ya sea con horas adicionales o trabajando un día que originalmente era de descanso. En el caso del sector privado, la aplicación de estos días depende del acuerdo entre empleador y trabajador.

Así, la principal diferencia es que el feriado implica descanso obligatorio y pago adicional si se labora, mientras que el día no laborable se recupera posteriormente y su cumplimiento puede variar según el sector o acuerdos internos.

Temas Relacionados

8 de diciembreferiadodiciembre 2025peru-noticias

