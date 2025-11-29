Perú

Cronograma del retiro de AFP en diciembre: Las nuevas fechas y el plazo final del periodo libre

Diciembre no es el último mes en que se podrá retirar AFP, pero empezarán las fechas en que no tendrás que revisar si puedes retirar en base al último dígito del DNI

Apunta la fecha del cronograma
Apunta la fecha del cronograma en que podrás hacer la solicitud de tu retiro de AFP.

Desde el jueves 4 de diciembre ya no tendrás que revisar tu DNI para saber si puedes registrar tu solicitud de retiro de hasta 4 UIT de tu AFP (S/21.400). Desde esa fecha hasta el viernes 16 de enero del 2026, todos los afiliados podrán hacer el pedido (si no lo han hecho ya).

Este será el plazo final, no habrán más fechas —aunque, como el séptimo retiro, puede que las AFP den más tiempo solo para aquellos a quienes se ha rechazado el pedido AFP por algún error—. Antes de este periodo libre; sin embargo, aún podrán retirar otro grupo de afiliados.

  • Dígito 7: Puede solicitar el lunes 1 de diciembre
  • Dígito 8: Puede solicitar el martes 2 de diciembre
  • Dígito 9: Puede solicitar el miércoles 3 de diciembre
  • Periodo libre: Del jueves 4 de diciembre al viernes 16 de enero.
Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Link del retiro (si no has retirado ya)

Todos los afiliados que aún no hayan retirado aún lo pueden hacer: la solicitud podrá registrarse a través de los enlaces oficiales del retiro AFP:

Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP.

El periodo libre va hasta enero

Asimismo, el jueves 4 de diciembre empezará el periodo libre para solicitar el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Luego de la tercera fecha para solicitar AFP, entra en vigencia este periodo para ‘rezagados’ del cronograma oficial.

Si bien cada afiliado ha tenido tres fechas en que ha podido hacer su solicitud por el retiro del monto de hasta 4 UIT de susu cuentas de pensiones, todos quienes no lo hayan hecho podrán registrar el pedido desde el jueves 4 de diciembre.

Así, a partir de esa fecha se podrá pedir AFP en cualquier día hábil, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Así, la última fecha real para hacer el registro de la solicitud será el viernes 16 de enero de 2026.

Solicitud del Retiro de AFP
Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de las ocho entidades financieras.

Depósito demora 30 días máximo

Además, según el reglamento de la SBS de la Ley del retiro AFP, se detalla que la primera UIT (S/5.350) tiene que ser depositada en máximo 30 días calendario de hecho el registro de la solicitud (no desde que es aprobada).

Textualmente, según el texto aprobado y promulgado del octavo retiro AFP, así se deberán ordenarse cada depósito de este dinero:

  • La primera UIT llegará en máximo 30 días calendario de realizada la solicitud
  • La segunda UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la primera UIT
  • La tercera UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la segunda UIT
  • La cuarta UIT llegará en máximo 30 días calendario de la fecha de llegada de la tercera UIT.

