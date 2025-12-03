¿Tu hijo no tiene su DNI actualizado? Reniec alerta sobre problemas en la matrícula para el Año Escolar 2026

Conoce el paso a paso para emitir tu DNI electrónico. (Andina / TVPerú)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió una alerta a las familias del país ante el inicio del proceso de matrícula para el Año Escolar 2026.

La entidad recordó que el DNI de los menores es un requisito indispensable para completar este trámite en los colegios públicos y privados, y recomendó renovar o tramitar duplicados con anticipación para asegurar una matrícula exitosa.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que el período de matrícula escolar comenzará en enero de 2026.

Según la jefa de Reniec, Carmen Velarde, los padres deben priorizar la obtención del DNI antes que la partida de nacimiento, a fin de simplificar procedimientos y evitar rechazos.

Esta recomendación se alinea con el reciente acuerdo aprobado durante la última sesión del Acuerdo Nacional, que promueve la identificación oportuna de todos los niños desde su nacimiento.

Estos son los pasos para tramitar el DNI de menores. Composición Infobae

Así se realiza la actualización o duplicado del DNI de menores

Renovar el DNI de un menor implica cumplir varios pasos. En primer lugar, debe efectuarse el pago de 16 soles, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, usando el código de tributo 00647.

Las opciones para pagar abarcan Yape, el Banco de la Nación y pagalo.pe, entre otros. Reniec dispone de una plataforma digital para generar el ticket.

Al abonar por Yape, se debe elegir “Yapear servicios”, luego Reniec, e ingresar el número de ticket y el DNI del menor. El comprobante debe mantenerse como respaldo para el siguiente paso.

Una vez concretado el pago, los padres o tutores deben acudir presencialmente a una oficina de Reniec o a un centro MAC con el menor.

La actualización es presencial porque los menores pueden cambiar su apariencia rápidamente, por lo que la validación de identidad es obligatoria.

Entre los documentos requeridos figuran el DNI del declarante, una foto tamaño pasaporte reciente del menor (a color, fondo blanco, sin lentes ni accesorios), y —en caso de actualizar también el domicilio— un recibo de agua, teléfono, predial o arbitrios de no más de seis meses de antigüedad.

Los padres pueden modificar otros datos, como estatura o grado de instrucción, mediante un trámite declarativo. El comprobante del pago debe presentarse igualmente.

El retiro del documento también es presencial y debe hacerse en el lugar donde se realizó el trámite. La entidad habilitó un portal para verificar si el DNI ya está listo antes de acudir.

Qué pasa si se perdió el DNI del menor

En caso de extravío, el duplicado del DNI también debe solicitarse de forma presencial en Reniec o en centros MAC. El trámite exige cita previa para los segundos y el acompañamiento de uno de los padres o tutores.

El pago del duplicado se efectúa mediante Yape, recaudacion.reniec.gob.pe o pagalo.pe. Una vez emitido el comprobante, los padres deben acercarse con el menor y retirar el documento tras completar la verificación dactilar en el lector biométrico.

Reniec subraya que la entrega del DNI es personal e intransferible, ya que la biometría garantiza la identidad del titular desde niño y previene suplantaciones. El documento será indispensable para matricular a los menores en las instituciones educativas durante el Año Escolar 2026.

