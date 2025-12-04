Orquesta Candela y Son Tentación encabezan la fiesta tropical de Salsacumbiando en Lima.

El público limeño se prepara para una celebración musical que promete transformar el estadio municipal San Luis en el epicentro de la música tropical peruana. La tercera edición de Salsacumbiando, programada para el sábado 20 de diciembre, reunirá a Orquesta Candela y Son Tentación como protagonistas de una noche que anticipa un cierre de año vibrante para los amantes de la salsa y la cumbia.

El evento, que se ha consolidado como una de las citas más esperadas por los seguidores de estos géneros, ofrecerá una experiencia ininterrumpida de baile y canto. Orquesta Candela, reconocida por su cumbia moderna y su capacidad para animar multitudes, aportará su característico dinamismo, reafirmando su posición como una de las agrupaciones más influyentes del país.

Por su parte, Son Tentación llevará al escenario la fuerza del movimiento salsero femenino en el Perú, destacando por su potencia vocal y una presencia escénica que ha conquistado al público en cada presentación.

Antonio Cartagena, Maryto y su Salsón y Los Parceros se suman a esta tercera edición

La programación de la noche incluirá también a Maryto y su Salsón, quienes han ganado notoriedad por su propuesta fresca y una orquesta que invita a todos a sumarse a la pista de baile. El repertorio se enriquecerá con la participación de Antonio Cartagena, considerado una leyenda de la salsa romántica nacional, cuya voz y clásicos continúan resonando entre distintas generaciones.

El cartel se completa con Los Parceros, que aportarán su fusión de ritmos urbanos y tropicales, y La Elite, agrupación que ha captado la atención del público joven gracias a su estilo bailable y contemporáneo. Esta combinación de artistas configura una velada que, según los organizadores, mantendrá la energía hasta el amanecer.

Las entradas para Salsacumbiando estarán disponibles a partir del lunes 1 de diciembre a través de Teleticket, en preventa hasta el 5 de diciembre, una fecha clave para quienes buscan asegurar su lugar en un evento que, edición tras edición, ha demostrado su capacidad de convocatoria y éxito entre los aficionados a la música tropical.

Los éxitos de Orquesta Candela

Hace casi un mes, Orquesta Candela celebró su triunfo en los Latin Music Awards – Premio Unidad en Nueva York, marcando un nuevo capítulo en la historia de la cumbia peruana al consolidar el legado de una agrupación que ha sabido reinventarse y proyectar su música más allá de las fronteras nacionales.

La distinción como Leyenda y Mejor Artista Tropical en el género cumbia no solo reconoció la trayectoria de 35 años de la orquesta, sino que también simboliza el impacto internacional que la música peruana está alcanzando.

El galardón llegó en un momento significativo para la agrupación, que celebraba más de tres décadas de actividad ininterrumpida desde su fundación en Monsefú, Chiclayo, por don Víctor Yaipén Uypan.

Los actuales líderes, Víctor, Donald y Billy Yaipén, expresaron su satisfacción por el reconocimiento internacional, al afirmar: “Para nosotros es una gran emoción ganar este premio en el género tropical. Quiere decir que nuestro trabajo está siendo visto afuera, eso nos llena de orgullo y es una súper motivación para seguir por el camino correcto”.

El director de los Premios Unidad, Josep Alvan, subrayó la relevancia de la cumbia peruana en el escenario global y el papel de Candela en esa expansión. “Estamos sorprendidos por la acogida que tiene la cumbia del Perú en el mundo. Es un ritmo que conecta con la alegría y la identidad latina, y Candela ha sabido llevarlo con respeto, calidad y mucha energía”, declaró. Este reconocimiento, más allá de la estatuilla, representó el avance de la cumbia como un género que mantiene su esencia y, al mismo tiempo, se adapta a las tendencias contemporáneas y a las colaboraciones internacionales.

La Orquesta Candela ha mantenido una presencia constante en la escena musical, tanto nacional como internacional, gracias a su producción continua y a su capacidad para innovar. Recientemente, la agrupación lanzó el tema ‘Todavía’ junto a la cantante panameña Joysi Love, exintegrante de La Factoría, obteniendo una notable recepción en plataformas digitales y emisoras radiales. Además, la colaboración con el Grupo 5 en la interpretación de ‘Tan dentro de mi alma’ generó entusiasmo entre los seguidores de ambos conjuntos, consolidando la posición de Candela como referente de la cumbia peruana.