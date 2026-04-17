Reimond Manco rompe en llanto fuera de cámaras tras admitir infidelidad y perder a su esposa

Cámaras captaron su reacción más íntima tras finalizar la entrevista con Magaly Medina. ATV/ Magaly TV La Firme.

La escena que se vivió en el set de ‘Magaly TV La Firme’ tuvo un impacto inmediato en la audiencia, pero lo que ocurrió cuando las cámaras se apagaron terminó revelando una dimensión mucho más íntima y cruda de la historia. Reimond Manco, exfutbolista que alguna vez fue considerado una de las grandes promesas del fútbol peruano, se mostró completamente quebrado tras admitir públicamente su infidelidad y asumir las consecuencias de sus actos: la pérdida de su esposa, Lilia Moretti, y la ruptura de la familia que habían construido durante más de una década.

Durante la entrevista, Manco ya había evidenciado señales de tensión emocional. Sin embargo, fue fuera del aire donde su vulnerabilidad se hizo más evidente. Las cámaras del programa lograron captar al exjugador con los ojos llenos de lágrimas, intentando recomponerse mientras bebía agua, en un esfuerzo visible por mantener el control.

Reimond Manco devastado: así lloró tras reconocer infidelidad fuera de cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.

En el diálogo sostenido con Magaly Medina, el exfutbolista no esquivó las preguntas ni intentó minimizar lo ocurrido. Por el contrario, respondió con franqueza incluso a las interrogantes más incómodas. Cuando la conductora le señaló: “Hay que saber cuando uno se está comportando de una manera incorrecta”, Manco asintió sin titubeos. Ante la consulta directa sobre su comportamiento con otras mujeres, reconoció abiertamente que estaba “tirando maicito”, respondiendo con un escueto pero contundente: “Sí”.

Esa admisión marcó uno de los momentos más tensos de la entrevista, no solo por la crudeza de la expresión, sino por lo que implicaba: la confirmación de una conducta reiterada que terminó afectando profundamente su relación de pareja. Lejos de tratarse de un episodio aislado, Manco dejó claro que su comportamiento había sido parte de una serie de decisiones equivocadas a lo largo del tiempo.

Reimond Manco devastado: así lloró tras reconocer infidelidad fuera de cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.

No fue la primera vez

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su reconocimiento explícito de haber sido infiel en más de una oportunidad. Al referirse a un episodio ocurrido en el año 2025, el exfutbolista relató con detalle cómo su esposa descubrió una de sus traiciones, lo que desencadenó una reacción inmediata por parte de ella. “Mi esposa me descubre una infidelidad, ella obviamente me bota de la casa y es ahí donde yo entro en razón, yo estaba siendo malo, esa es la palabra”, expresó.

Reimond Manco devastado: así lloró tras reconocer infidelidad fuera de cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.

Según su relato, fue precisamente ese episodio el que lo llevó a reflexionar sobre sus acciones y reconocer el daño causado. Sin embargo, también admitió que no se trató de un hecho aislado dentro de su historia conyugal. “He tenido lapsus por momentos en estos 12 años que íbamos a cumplir, pero no estoy acá para que mi esposa me perdone, estoy acá para pedirle perdón”, añadió.

Mientras Manco exponía su versión, Magaly Medina ofreció una lectura más amplia de la situación, enfocándose no solo en la infidelidad en sí, sino en lo que, desde su perspectiva, el exfutbolista había perdido como consecuencia de sus actos. “Pero ¿qué es lo que Manco perdió realmente? Perdió una compañera que confiaba en él, una compañera que era su apoyo constante. Nunca he visto una mujer que esté más dedicada a manejar su carrera, a que él salga adelante, a apoyarlo constantemente. Creo que ha sido su gran manager y administradora”, señaló la conductora.

Reimond Manco devastado: así lloró tras reconocer infidelidad fuera de cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.

Sus palabras no solo resaltaron el rol de Lilia Moretti dentro de la vida de Manco, sino que también pusieron en evidencia la magnitud de la pérdida, más allá del ámbito sentimental. Medina fue más allá al afirmar que el exfutbolista no solo había perdido a su familia, “sino una gran mujer que supo sacar de él, por lo menos, a nivel empresarial, lo mejor”. Esta apreciación añade una dimensión adicional al caso, al subrayar el impacto que la relación tenía también en el desarrollo profesional del exjugador.

Reimond Manco devastado: así lloró tras reconocer infidelidad fuera de cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.

Las lágrimas de Reimond Manco

Lo que queda tras este episodio es una imagen compleja: la de un hombre que reconoce haber fallado, que asume haber perdido a una persona clave en su vida y que enfrenta las repercusiones de sus actos en un escenario público. La crudeza de sus palabras, sumada a la emotividad del momento captado fuera de cámaras, contribuye a construir un relato que difícilmente pasará desapercibido.

En definitiva, la participación de Reimond Manco en ‘Magaly TV La Firme’ no solo expuso un caso de infidelidad, sino que también dejó al descubierto las emociones que acompañan a este tipo de situaciones. Su llanto, lejos de ser un gesto aislado, se convierte en el reflejo de una pérdida que, según sus propias palabras y las de la conductora, va mucho más allá de lo evidente.

Reimond Manco devastado: así lloró tras reconocer infidelidad fuera de cámaras. Captura: Magaly TV La Firme.